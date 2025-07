Ξέχνα το περπάτημα με τις ώρες - Αυτός είναι ο τρόπος να κάψεις περισσότερες θερμίδες σε μόλις 10 λεπτά

Μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν στη δυναμική του, όμως το περπάτημα αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους άσκησης. Τόσο απλά και εύκολα.

Σίγουρα έχεις διαβάσει πολλά για το περπάτημα. Συνήθως, κάποια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ κάποια άλλα όχι. Αν πρέπει να γνωρίζεις κάτι με βεβαιότητα, ωστόσο, είναι πως είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την ανθρώπινη υγεία - τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το περπάτημα δεν βοηθάει μόνο τα όργανα και τους μύες μας, αλλά και την ψυχολογία μας, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει ο τρίτος λόγος, οι ειδικοί αποκαλύπτουν το είδος του περπατήματος που θα σε βοηθήσει να κάψεις περισσότερες θερμίδες.

Αν και το περπάτημα ανήκει στην κατηγορία των «χαμηλών έντασης ασκήσεων», μπορεί να προσαρμοστεί στις επιθυμίες μας, ώστε να «εξυπηρετήσει» τον σκοπό μας. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως ο τρόπος που επιλέγει ο καθένας από εμάς να περπατήσει - στο πλαίσιο της άσκησης - είναι αυτός που θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Ειδικότερα, το «δυναμικό περπάτημα» πολλαπλασιάζει τα οφέλη για την υγεία μας, ενώ αυξάνει τον αριθμό των θερμίδων που χάνονται σε μόλις 10 δέκα λεπτά κίνησης.

Γιατί πρέπει να εντάξεις το «δυναμικό περπάτημα» στην καθημερινότητά σου

Οι επιστήμονες που έχουν εντρυφήσει στα οφέλη του περπατήματος για την ανθρώπινη υγεία, υποστηρίζουν πως το δυναμικό περπάτημα βελτιώνει τη διάθεσή μας, συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς και βοηθά στην ενδυνάμωση των μυών, σε λιγότερο χρόνο και σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με το απλό περπάτημα. Η προσπάθεια που καταβάλλει ο ασκούμενος είναι εντονότερη, συνεπώς και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο.

Αν, λοιπόν, ενδιαφέρεσαι να εντάξεις στην καθημερινότητά σου αυτού του είδους την άσκηση, δεν έχεις παρά να ξεκινήσεις από σήμερα. Δεν χρειάζεται κανενός είδους προετοιμασία. Το μόνο που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου, είναι πως πρέπει να περπατάς με τη μεγαλύτερη ένταση που εσύ μπορείς. «Walking as fast as you can», μας συμβουλεύουν οι δάσκαλοι φυσικής αγωγής, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στον δικό μας στόχο.

Δεν έχει σημασία πόση απόσταση θα διανύσεις. Είναι δεδομένο πως κάποιος θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση και κάποιος άλλος μικρότερη. Αυτό που πράγματι έχει σημασία, είναι το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεις.

Αρχικά, φτιάξε ένα πλάνο: 5 λεπτά προθέρμανσης και 10 λεπτά δυναμικού περπατήματος την ημέρα είναι αρκετά, για να κάψεις περισσότερες θερμίδες και να ωφελήσεις στο μέγιστο την υγεία σου. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, απλώς περπάτα με φυσιολογικό ρυθμό, ακολουθώντας την αναπνοή σου. Όταν ξεκινήσει το δεκάλεπτο του δυναμικού περπατήματος, ανέβασε ρυθμό, φροντίζοντας να κινείς, παράλληλα, τα χέρια σου και να κρατάς σφιχτό τον κορμό σου, ώστε να ενεργοποιηθούν όλες οι μυικές ομάδες. Μετά το πέρας του δεκαλέπτου, αφιέρωσε 5 λεπτά αργού περπατήματος για αποθεραπεία.