Όσοι είναι single τείνουν να δουλεύουν τις Κυριακές. Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό;

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν είναι η πιο υγιής αντιμετώπιση του ελεύθερου χρόνου τους

Υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται να κάνουν σχέση στη σημερινή εποχή. Όχι γιατί δεν θέλουν απαραίτητα, αλλά γιατί δυσκολεύονται. Αν πάλι ο περίγυρος τους είναι μικρός και δεν τα πάνε καλά με τα social media, τότε γίνεται αυτομάτως ακόμα πιο δύσκολο.

Όσοι είναι ελεύθεροι βρίσκουν διάφορα πράγματα να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους (ή και τίποτα, εξαρτάται τον άνθρωπο) - από το να διαβάζουν, να βλέπουν Netflix ή να βγουν για ποτό με τους διαθέσιμους φίλους τους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που προσπαθούν να πνίξουν την μελαγχολία της Κυριακής, δουλεύοντας. Κάτι που οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν είναι η πιο υγιής αντιμετώπιση.

Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε 1000 single άτομα από το Dating.com, το 52% δήλωσε πως περνά τις περισσότερες Κυριακές χωρίς συντροφιά, ενώ το 65% είπε πως αυτή η μέρα είναι η πιο μοναχική της εβδομάδας. Για να αντεπεξέλθουν, το 74% είπε ότι καταφεύγει στη δουλειά για να κρατά τον εαυτό του απασχολημένο, και το 40% δήλωσε πως αυτό το κάνει πολύ συχνά.

«Η Κυριακή είναι συνήθως η πιο ήσυχη μέρα της εβδομάδας, και όταν δεν έχεις οικογένεια ή κάποιον σύντροφο να περάσεις χρόνο μαζί του, μπορεί να γίνει μια μέρα που θα νιώθεις λύπη», εξηγεί η κοινωνική λειτουργός και θεραπεύτρια του Dating.com, Jaime Bronstein. «Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους, κάτι που δεν συνιστάται απαραίτητα, γιατί είναι σημαντικό να τα αισθάνεσαι».

Η ίδια προσθέτει ότι κάποιοι εργοδότες μπορεί ακόμη να έχουν υψηλότερες προσδοκίες από τους single υπαλλήλους τους, γνωρίζοντας ότι έχουν λιγότερες προσωπικές ευθύνες που τους καταναλώνουν χρόνο. «Μερικές φορές οι single νιώθουν ότι δεν έχουν σκοπό. Δουλεύοντας παραπάνω, μπορεί να νιώσουν ότι αυτός είναι ο σκοπός τους».

Αν και το φλερτ σε κάθε γενιά έχει τις προκλήσεις του, η Bronstein υποστηρίζει ότι έχει μεταφερθεί περισσότερο στα social media. «Είναι η εποχή των συγκρίσεων στα social media, βλέπεις όλα τα ζευγάρια να φαίνονται ευτυχισμένα, και μετά υπάρχουν όλες αυτές οι εφαρμογές γνωριμιών. Υπάρχει πολύ ghosting, οι άνθρωποι δεν δίνουν αρκετές ευκαιρίες επειδή μπορούν εύκολα να βρουν κάποιον άλλο, οπότε υπάρχει πολύ περισσότερη απόρριψη».

Το 2023, η μοναξιά και η απομόνωση χαρακτηρίστηκαν «παγκόσμιο ζήτημα υγείας» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και «επιδημία» από τον Αμερικανό Γενικό Χειρουργό, αλλά η πρόκληση φαίνεται ότι έχει χειροτερέψει έκτοτε. Έχει εξαπλωθεί και στην επαγγελματική ζωή των ατόμων.

Η μοναξιά στον χώρο εργασίας

Σε έρευνα που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο από την KPMG, το 45% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ένιωθε μοναξιά στον χώρο εργασίας. Μόλις 10 μήνες νωρίτερα ήταν 25%.

Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβής αιτία, η έρευνα υποδηλώνει ότι οικονομικοί περιορισμοί παίζουν ρόλο, με το 75% των συμμετεχόντων να λέει ότι γίνεται πιο δύσκολο να αντέξουν οικονομικά κοινωνικές δραστηριότητες με συναδέλφους εκτός εργασίας. Η εργασία από απόσταση μπορεί επίσης να παίζει ρόλο, καθώς το 67% όσων εργάζονται αποκλειστικά από το σπίτι νιώθουν απομονωμένοι στη δουλειά, σε σύγκριση με 45% των εργαζομένων συνολικά. Επιπλέον, ενώ το 84% δήλωσε ότι οι στενές επαγγελματικές φιλίες ήταν «πολύ σημαντικές» για την ψυχική υγεία, το ποσοστό αυτό φτάνει το 93% σε όσους δουλεύουν remote.

Οι άνθρωποι που νιώθουν μοναξιά δεν είναι παραγωγικοί

Αν και το γεγονός πως οι single δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα είναι κέρδος για τους εργοδότες, μακροπρόθεσμα δεν συμφέρει κανέναν. Για να είναι κάποιος παραγωγικός, πρέπει να έχει ευημερία τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Ακόμη κι αν εργάζονται περισσότερες ώρες, όσοι χρησιμοποιούν τη δουλειά ως στήριγμα για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά είναι πιο επιρρεπείς σε εξουθένωση, κατάθλιψη και burnout, δημιουργώντας πιθανά νέα προβλήματα στην επαγγελματική τους ζωή. Αυτό μπορεί να επιδεινώνεται για τους single, οι οποίοι ήδη μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε burnout λόγω οικονομικών ανησυχιών: συχνά βρίσκονται σε υψηλότερη φορολογική κατηγορία ή ξοδεύουν περισσότερα για στέγαση ή κόστος ζωής όταν δεν υπάρχει κάποιος να μοιραστεί τα έξοδα.

«Ένας ευτυχισμένος, ολοκληρωμένος, λιγότερο στρεσαρισμένος και λιγότερο υπερφορτωμένος εργαζόμενος θα είναι πιο παραγωγικός και θα φέρει περισσότερη αξία στην εταιρεία», προσθέτει η Bronstein.