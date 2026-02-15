9 πολύ χαρακτηριστικά σημάδια που φανερώνουν έναν άνθρωπο βαθιά εγωκεντρικό

Ξέρετε, που πιστεύει ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εκείνον

Όλοι έχουμε γνωρίσει αυτόν τον έναν φίλο, συνάδελφο ή συγγενή που θέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τραβά την προσοχή πάνω του. Που ενώ μιλάμε, μας διακόπτουν στη μέση της πρότασής μας για να στρέψουν τη συζήτηση στο δικό τους δράμα, στη δική τους επιτυχία και γενικά σε οτιδήποτε τους αφορά - που πιστεύει τέλος πάντων ότι είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.

Φυσικά, όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε να τους εντοπίζουμε πιο εύκολα αυτούς τους ανθρώπους και να τους διαχειριζόμαστε ανάλογα. Τα παρακάτω σημάδια είναι χαρακτηριστικά για μία τέτοια περίπτωση ανθρώπου.

Θέλουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο σε κάθε συζήτηση

Αναφέρεις ένα ταξίδι ή μια επιτυχία και ξαφνικά μιλούν για τα δικά τους πέντε χρόνια πριν ή για όλο το ιστορικό της ζωής τους. Μπορεί να προσπαθήσεις να μοιραστείς κάτι προσωπικό, όπως ένα θέμα υγείας, και εκείνοι θα σου αφηγηθούν όλη τους την ιατρική ιστορία με κάθε λεπτομέρεια. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι θέλουν να μονοπωλούν τη συζήτηση, αλλά ότι η δική σου εμπειρία δεν έχει σημασία. Κάθε συζήτηση γίνεται μονόλογος για αυτούς, και οι άλλοι απλώς γίνονται ακροατές. Στην ουσία, οι εμπειρίες σου γίνονται εφαλτήριο για τις δικές τους ιστορίες.

Δεν κάνουν, σχεδόν, ποτέ ερωτήσεις

Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι κάποιοι άνθρωποι απλά «δεν ενδιαφέρονται» για τη ζωή σου; Μπορείς να τους πεις κάτι σημαντικό και να πάρεις μόνο ένα αδιάφορο «Ωραία» ή «Μάλιστα», χωρίς να ακολουθήσει ούτε μια ερώτηση για να καταλάβουν καλύτερα. Αυτό δεν είναι τυχαίο: δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά πώς νιώθεις ή τι συμβαίνει στη ζωή σου. Στις υγιείς σχέσεις, οι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις, θυμούνται λεπτομέρειες και δείχνουν ενσυναίσθηση. Όταν δεν υπάρχει αυτή η περιέργεια, η σχέση είναι μονόπλευρη.

Τα πάντα είναι ανταγωνισμός

Ακόμα και οι πιο μικρές επιτυχίες σου γίνονται αφορμή σύγκρισης. Πήρες αύξηση; Εκείνος είχε μεγαλύτερη πέρυσι. Αν νιώθουν απειλή από τις επιτυχίες σου, χρειάζονται να «κερδίζουν» σε όλα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με το σύνδρομο του «πρέπει να είμαι καλύτερος από όλους», και δεν υπάρχει χώρος για αληθινή χαρά για τους άλλους.

Παίρνουν τα εύσημα για τη δουλειά των άλλων

Στην ομάδα ή στη δουλειά, μπορεί να έχει συμβάλει ελάχιστα σε ένα project, αλλά παρουσιάζεται σαν να το ολοκλήρωσε μόνος του. Μπορεί επίσης να πάρει ιδέες που εσύ ανέφερες χθες και να τις παρουσιάσει σαν δικές του. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί κάποιος όταν μιλάει για ομαδικές επιτυχίες λέει πολλά: λέει «εμείς» ή «εγώ»; Αναγνωρίζει τις συνεισφορές των άλλων; Οι εγωκεντρικοί άνθρωποι βλέπουν πάντα τον εαυτό τους ως ήρωα.

Δεν μπορούν να χαρούν για τις επιτυχίες σου

Όταν μοιράζεσαι καλά νέα, η αντίδρασή τους είναι συχνά χλιαρή ή αδιάφορη. Μπορεί να αλλάξουν θέμα γρήγορα, να υποβαθμίσουν το επίτευγμά σου ή να προσπαθήσουν να το κάνουν για τους ίδιους. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι επιτυχίες σου τους κάνουν να νιώθουν άβολα: γιατί ο προβολέας δεν είναι πάνω τους. Η χαρά τους για τους άλλους είναι πάντα υποδεέστερη από την ανάγκη τους να είναι στο επίκεντρο.

Δεν ζητούν ποτέ ειλικρινά συγγνώμη

Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά η διαφορά είναι στο πώς τα αναγνωρίζουμε. Οι εγωκεντρικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ζητήσουν συγγνώμη, που να είναι και αληθινή, γιατί σημαίνει να παραδεχτούν ότι δεν είναι τέλειοι. Συνήθως λένε φράσεις όπως «Λυπάμαι που νιώθεις έτσι» ή «Συγγνώμη, αλλά πρέπει να καταλάβεις», μετατρέποντας τον εαυτό τους ως θύμα σε μια κατάσταση.

Υποτιμούν ή ελαχιστοποιούν τα συναισθήματά σου

Οι ανησυχίες σου είναι «υπερβολικές», τα προβλήματά σου «μικρά». Αν προσπαθήσεις να εκφράσεις τι νιώθεις, μπορεί να γελάσουν, να σου πουν ότι είσαι υπερβολικός ή να φέρουν αμέσως τη συζήτηση πίσω στα δικά τους θέματα. Σε αυτούς, δεν υπάρχει χώρος για τα συναισθήματά σου. Στις υγιείς σχέσεις, τα συναισθήματα επικυρώνονται και γίνονται κατανοητά.

Έχουν διαφορετικούς κανόνες για τον εαυτό τους

Μπορούν να ακυρώνουν σχέδια τελευταία στιγμή, να λένε σκληρές αλήθειες ή να παραβιάζουν τους κανόνες, αλλά αν εσύ κάνεις το ίδιο, θεωρείσαι αναξιόπιστος ή σκληρός. Αυτή η διπλή μέτρηση είναι εμφανής παντού: αξίζουν υπομονή, κατανόηση και ατελείωτες δεύτερες ευκαιρίες, αλλά δεν δίνουν ποτέ την ίδια μεταχείριση στους άλλους.

Δεν αναλαμβάνουν ποτέ ευθύνη για προβλήματα

Στην ιστορία τους, είναι πάντα ήρωες ή θύματα. Κάθε λάθος είναι άλλων, κάθε αποτυχία έχει εξωτερική αιτία. Δεν αναγνωρίζουν ποτέ τον δικό τους ρόλο, και έτσι παραμένουν κολλημένοι στα ίδια μοτίβα, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένες σχέσεις. Η ανάπτυξη και η ωριμότητα απαιτούν αναγνώριση του δικού μας ρόλου στα προβλήματα. Αν κάποιος δεν μπορεί ποτέ να το κάνει, μένει κολλημένος και οι σχέσεις του υποφέρουν.