«Οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε έτσι»: 8 φράσεις που φοβόμαστε να πούμε αλλά πρέπει να τις φωνάζουμε

Η Lisa Bilyeu δημοσίευσε στο TikTok 8 φράσεις, οι οποίες θα έπρεπε να βγαίνουν με άνεση από το στόμα μιας γυναίκας παρά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της κοινωνίας.

Πόσες φορές έχει τύχει να πας κάπου και να θες να πεις κάτι χωρίς να ξέρεις αν μπορείς; Είτε πρόκειται για το εργασιακό περιβάλλον τη στιγμή που διαφωνείς με έναν συνάδελφο, είτε σε κάποιον άλλο τομέα, υπάρχει σχεδόν πάντα ο φόβος ότι θα παρεξηγηθείς οπότε προτιμάς καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.

Παρόλο που σε μια δεδομένη στιγμή θέλουμε πολύ να πούμε κάτι με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, η κοινωνία μάς έχει εκπαιδεύσει να νιώθουμε άβολα και να πιστεύουμε ότι απλά δεν μπορούμε. Σε έναν κόσμο που θέλει τις γυναίκες να είναι ταπεινές, να υποτάσσονται και να μην φέρνουν αντίρρηση, η TikToker Lisa Bilyeu έφτιαξε ένα παράλληλο σύμπαν που αφήνει απ΄ έξω κάθε τοξικότητα και χωράει όλες τις γυναίκες και τις φράσεις που θέλουν να χρησιμοποιούν, όπου και όποτε το κρίνουν απαραίτητο.

Η Bilyeu που εστιάζει στην ενδυνάμωση των γυναικών και είναι ιδρύτρια του Impact Theory Media Studios, δημοσίευσε μερικές κοινές φράσεις που οι γυναίκες θα έπρεπε να νιώθουν πάντα άνετα τη στιγμή όταν τις λένε. Στο σύντομο video που έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 1.6 εκατομμύρια views, θα ταυτιστείς σίγουρα με τις παρακάτω φράσεις που χρειάζεται να λες πάντα δυνατά!

1. Νιώθω υπερήφανη για τον εαυτό μου

Ξέρουμε ότι σε κάποια πράγματα είμαστε πολύ καλές αλλά διστάζουμε να το πούμε δυνατά γιατί φοβόμαστε ότι θα μας πουν υπερβολικές ή υπερόπτες. Σύμφωνα όμως με τη Lisa και την κοινή λογική, αυτή είναι μία φράση που καλό είναι να χρησιμοποιούμε πολύ πιο συχνά.

2. Μου αξίζει αύξηση

Σύμφωνα με έρευνα του Glassdoor, μόνο το 27% των γυναικών στην Αγγλία επιδιώκουν αύξηση στον μισθό τους μετά από 12 μήνες εργασίας. Οι περισσότερες νιώθουν άσχημα να το ζητήσουν ή άβολα να το θέσουν ανοιχτά στον εργοδότη τους.

3. Όχι!

Πόσες φορές έχεις πει «όχι» σε κάτι που σου έχουν ζητήσει; Μάλλον, πολύ λίγες γιατί αυτά τα δύο γράμματα κρύβουν έναν αδιόρατο φόβο και μια ανησυχία ότι οι άλλοι θα σε παρεξηγήσουν. Αντίθετα, είναι ο καλύτερος τρόπος να θέσεις τα όρια σου πριν να είναι πολύ αργά. Κάνε practice στον καθρέφτη, μπορείς! Είναι η πιο απλή λέξη για να ενσωματώσεις στο λεξιλόγιο σου και δεν χρειάζεται καμία επεξήγηση.

4. Διαφωνώ και θα σου εξηγήσω γιατί

Πριν καν μπεις στη διαδικασία να εξηγήσεις, έχεις ντραπεί να διαφωνήσεις. Το να νικήσεις τον φόβο που σου προκαλεί η οποιαδήποτε διαμάχη, δεν είναι καθόλου εύκολο αλλά είναι μια καλή αρχή για να το κάνεις κάποια στιγμή, πράξη.

5. Τι ακριβώς εννοείς;

Δεν θα έπρεπε να νιώθεις καθόλου ενοχικά αν ζητήσεις ο απέναντί σου να γίνει πιο σαφής. Είναι εντελώς φυσιολογικό και μπορείς να ρωτάς όσο θες μέχρι να καταλάβεις πλήρως το νόημα.

