Koselig: H τάση από τη Νορβηγία για να διαχειριστείς το ότι σκοτεινιάζει νωρίτερα

Το σκοτάδι έχει αρχίσει να πέφτει πλέον από το απόγευμα και μια τάση ευεξίας που έρχεται από τη Νορβηγία, έρχεται να ανατρέψει μέσα μας το μουντό σκηνικό

Αν έχεις δοκιμάσει χωρίς κανένα αποτέλεσμα το hygge από τη Δανία, ήρθε η ώρα να πειραματιστείς με μια άλλη τάση ευεξίας, γνωστή ως koselig, που έρχεται αυτή τη φορά, από τη Νορβηγία.

Μοιάζει αρκετά με το hygge που αφορά την απόλαυση των απλών πραγμάτων, όπως το να απολαμβάνεις ένα κομμάτι κέικ ή να περνάς το χρόνο σου με φίλους και την οικογένεια, αλλά το koselig θεωρείται ότι δίνει έμφαση στο να αλληπιδράμε κοινωνικά όταν όλα είναι μουντά και σκοτεινά γύρω μας. Κάπως έτσι, οι σκοτεινές ημέρες που ξεκινούν, γίνονται πιο υποφερτές και δεν ρίχνουν όπως πριν, την ψυχολογία μας.

Σύμφωνα με τη βραβευμένη Νορβηγή συγγραφέα, Ingrid Opstad: «Το Koselig είναι μια έννοια, βαθιά ριζωμένη στη νορβηγική μας κουλτούρα. Θα το περιέγραφα ως το αίσθημα από τη θαλπωρή και τη χαλάρωση που ήδη ξέρουμε, αλλά συχνά περιλαμβάνει το να είσαι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με άλλους αντί να είσαι μόνος. Το Koselig μοιάζει, από πολλές απόψεις, με την εκδοχή του hygge, γιατί και οι δύο έννοιες έχουν να κάνουν με το να αισθάνεσαι άνετα και να βρίσκεις χαρά στα μικρά πράγματα. Σε αυτό που νομίζω ότι το koselig διαφέρει από το hygge, ωστόσο, είναι ότι εστιάζει πιο πολύ στην κοινωνικότητα, την επαφή με τη φύση και την ύπαιθρο.”

Κάπως έτσι, η νορβηγική τάση ευεξίας μάς προτρέπει να αυξήσουμε την άνεση στο σπίτι αλλά σε αντίθεση με το hygge, μας παροτρύνει να βγούμε από το σπίτι ανεξάρτητα από τον καιρό. Μας ωθεί να μην απομονωνόμαστε σε εσωτερικούς χώρους, αποδεικνύοντας ότι η επαφή με τους αγαπημένους μας ανθρώπους δεν επηρεάζεται από το κλίμα και τις συνθήκες.

Στη Νορβηγία, οι οπαδοί του koselig φορούν τα ζεστά τους, συναντιούνται με αγαπημένα πρόσωπα για εκδρομές και χειμωνιάτικες βόλτες με μια κούπα ζεστή σοκολάτα στο χέρι. Τι, κι αν άρχισε να νυχτώνει λοιπόν από τις 5:00, πάρε τους δρόμους, συνάντησε ανθρώπους που έχεις ανάγκη να δεις και ξεκίνα τις πιο fun δραστηριότητες. Μπορεί ο χειμώνας να μας κάνει σπιτόγατους αλλά το koselig παρόλο που μας προτρέπει να αφιερώνουμε χρόνο και στον εαυτό μας, θέλει να αυξήσει τα συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης, όπως συμβαίνει περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Learn a #Norwegian word today. Most translate #koselig as "cosy" and yes it is the closest English translation of koselig, but whereas cosy describes a jumper or pair of slippers, koselig encompasses the broader feelings of intimacy, warmth, happiness and contentedness. pic.twitter.com/mI6XUMfcWm