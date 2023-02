Πόση παρατηρητικότητα έχεις; Βρες τη γάτα σε 10''

Μια οπτική ψευδαίσθηση που τεστάρει τα αντανακλαστικά σου

Τα κουίζ, τα ψυχολογικά τεστ και οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι από τα αγαπημένα πράγματα των χρηστών του διαδικτύου. Τίποτα δεν είναι πιο ικανοποιητικό από το να μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί μια οπτική ψευδαίσθηση.

Η παρακάτω ψευδαίσθηση έγινε γνωστή από τον Harsh Goenka στο Twitter. Αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι να παρατηρήσεις καλά την παρακάτω εικόνα και να βρεις τη γάτα. Μόνο που έχεις 10'' στη διάθεσή σου.

If you are observant, you will find the cat in 10 seconds… pic.twitter.com/fisVmjJWFl