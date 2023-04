Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις κάθε πρωί αν θες να έχεις υψηλό EQ

Μάλλον δεν σου περνάει καν από το μυαλό

Tasks, projects και μια λίστα με "to do" που δεν τελειώνει ποτέ. Όλα όσα έχουμε να κάνουμε στην καθημερινότητα, είναι άπειρα και οι επιστήμονες καταλήγουν πως υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να βάζουμε σε προτεραιότητα και να κάνουμε κάθε πρωί πριν οτιδήποτε άλλο. Έρευνα δείχνει ότι αν αφιερώνουμε λίγα λεπτά κάθε πρωί στην οργάνωση διάφορων πραγμάτων, θα μπορούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις και να έχουμε υψηλότερη παραγωγικότητα

Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, το να καθαρίζεις το γραφείο σου είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο, τη ντουλάπα ή το δωμάτιο σου, είναι ένας εξαιρετικά απλός τρόπος για να εξασκήσεις την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης συναισθημάτων, τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Αν αναρωτιέσαι ποια ακριβώς είναι τα ψυχικά και συναισθηματικά οφέλη του να καθαρίζεις το γραφείο σου και πώς όλο αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις καλύτερα και να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις, η απάντηση κρύβεται στην τάξη.

Emotional intelligence isn't something you simply have or don't have. There are many different competencies of EI. https://t.co/QWjEtVWSFU