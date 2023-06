Έτσι θα καταλάβεις αν είσαι εσύ το τοξικό άτομο στη σχέση

Ώρα για μια ακόμη άβολη αλήθεια- Σου έχουμε τα 4 σημάδια που μαρτυρούν ότι καταστρέφεις τη σχέση σου χωρίς καν να το αντιλαμβάνεσαι

Όταν αρχίζεις να μην περνάς καλά στη σχέση σου, το πιο εύκολο είναι να στρέφεις όλες τις κατηγορίες εναντίον του συντρόφου σου. Εξαπολύεις φραστικές επιθέσεις και θεωρείς ότι η τοξικότητα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, προέρχεται από εκείνον.

Έχεις αναρωτηθεί όμως ποτέ, αν τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και το τοξικό άτομο στη σχέση σας, είσαι εσύ; Σου έχει περάσει από το μυαλό ότι το νοσηρό κλίμα ανάμεσά σας μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δικής σου συμπεριφοράς; Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Alex Dimitriu, «η τοξικότητα είναι μια φορτισμένη λέξη και η πραγματικότητα γύρω από αυτή μπορεί να γίνει αρκετά σκοτεινή σε πολλές περιπτώσεις. Είναι ένα δυνατό reminder του τι πηγαίνει λάθος και τι είναι αυτό που χρειάζεται προσοχή. Η χειραγώγηση, ο εγωισμός, ο ναρκισσισμός και η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι οι βασικές λέξεις που περιγράφουν την κατάσταση».

Ασκείς έντονη κριτική

Βρίσκεις πάντα λάθη πάνω στον σύντροφό σου; Τον κριτικάρεις συνέχεια και για τα πάντα; Από το πώς οδηγεί μέχρι και για τον τρόπο που πλένει τα πιάτα; Αν ναι, ήρθε η ώρα να μάθεις πως αυτό είναι το πρώτο σημάδι τοξικής συμπεριφοράς. Ίσως πιστεύεις πως με το να ασκείς κριτική, βοηθάς τον σύντροφό σου να αλλάξει κάποια πράγματα αλλά με το να του μιλάς συνέχεια για τα λάθη και τις αδυναμίες του, τον κάνεις να νιώθει χειρότερα, και όχι καλύτερα (όπως πιστεύεις), και αυτό είναι αναμφίβολα το πρώτο σημάδι της τοξικότητας στη σχέση.

