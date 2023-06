Πόσο εθισμένος είσαι στο κινητό σου; Το τεστ των 15 ερωτήσεων που θα το αποκαλύψει

Μήπως δυσκολεύεσαι να αποχωριστείς έστω και για λίγο, το κινητό σου;

Υπάρχει άραγε τρόπος να ελέγξει κανείς πόσο υγιής ή όχι, είναι η σχέση με το κινητό του; Ο «εθισμός» μπορεί να είναι λίγο δραματική λέξη αλλά περιγράφει την καθημερινότητα πολλών.

Η συγγραφέας του How to Break Up With Your Phone, Catherine Price, μιλάει στο βιβλίο της για κάποιες συμπεριφορές που πρέπει να εξεταστούν καλύτερα αναφορικά με τη χρήση του κινητού και επισημαίνει ότι «το πρόβλημα τελικά μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ' ό, τι πιστεύουμε». Αν θες να μάθεις αν έχεις εθιστεί με την τεχνολογία και το κινητό σου τηλέφωνο, ήρθε η ώρα να κάνεις το Smartphone Compulsion Test, που προτείνει η Price στο βιβλίο της.

Το τεστ που θα αποκαλύψει την αλήθεια για την πιο αγαπημένη σου συνήθεια, δημιουργήθηκε από τον David Greenfield, που είναι ο ιδρυτής του Κέντρου Εθισμού στο Internet και την Τεχνολογία. Αποτελείται από 15 ερωτήσεις που καλείσαι να απαντήσεις με ειλικρίνεια, όπως αν «δυσκολεύεσαι να αποχωριστείς έστω και για λίγο, το κινητό σου» ή «αν κάθε φορά που τρως, το κινητό σου είναι πάντα στο τραπέζι».

Αν απαντήσεις καταφατικά σε περισσότερες από 5 ερωτήσεις, τότε σύμφωνα με τον Greenfield, η σχέση με το κινητό σου είναι αρκετά «προβληματική». Όπως αναφέρει μάλιστα, η Price: «Ο μόνος τρόπος για να σκοράρεις κάτω από 5 σε αυτό το τεστ, είναι να μην έχεις κινητό». Αν απαντήσεις με πάνω από 5 «ναι», η επιστήμη λέει πως αυτό είναι κακό για σένα.

Αρκεί να σου πούμε ότι ο μέσος Αμερικανός, ξοδεύει σχεδόν 4,5 ώρες καθημερινά μπροστά από την οθόνη του κινητού του, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Reviews.org. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικές σχέσεις με τους γύρω μας μειώνονται, οδηγώντας στην απομόνωση.

Ένα καλό πρώτο βήμα για να μειώσεις τον εθισμό, είναι να βγάλεις τις ειδοποιήσεις για όλες τις εφαρμογές. Λαμβάνεις ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα, νέες δημοσιεύσεις, νέα βίντεο, νέα emails, υπενθυμίσεις ημερολογίου; Κράτα μόνο όσες είναι απαραίτητες και για τις υπόλοιπες, επίλεξε την απενεργοποίηση. Είναι μια καλή αρχή.