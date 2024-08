Πώς θα καταλάβεις τα "σημάδια" που σου στέλνει η ζωή

Δυο ίδια νούμερα, μια σύμπτωση, κάτι μέσα σου... μήπως το σύμπαν σου στέλνει σημάδια και κάτι προσπαθεί να σου πει;

Συχνά αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια που μας δείχνει το σύμπαν και να κατανοήσουμε το μήνυμα που μας στέλνει η ζωή τη δεδομένη στιγμή. Ας δούμε ποιοι μπορούν να είναι οι τρόποι με τους οποίους το σύμπαν ανοίγει έναν “διάλογο” μαζί μας και πως μπορούμε να κατανοήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά που “μας λέει” προς ώφελός μας.

Το σύμπαν μας μιλάει συνέχεια

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να το ακούμε, ή ακόμα καλύτερα “να είμαστε παρόντες”. Εάν το μυαλό μας περιπλανιέται διαρκώς στο παρελθόν ή το μέλλον ή η προσοχή μας δεν είναι ποτέ στο εδώ και τώρα, δύσκολα μπορούμε να ακούσουμε αληθινά όσα έχει να μας πει.

Το σύμπαν, στην πραγματικότητα, επικοινωνεί μαζί μας πολύ πιο συχνά από όσο νομίζουμε και μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους. Μια φράση που ακούστηκε τυχαία, ένα μήνυμα γραμμένο σε μια διαφημιστική πινακίδα, ένα σύμβολο, ένα γεγονός, μια σύμπτωση κ.λπ.

Πώς όμως αναγνωρίζουμε και κατανοούμε αυτά τα μηνύματα που μας στέλνει η ζωή;

Πρώτα από όλα θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του εσωτερικού μας κόσμου: ποιες είναι οι ερωτήσεις για τις οποίες περιμένουμε μια απάντηση ή μια σημαντική ένδειξη για τη ζωή μας; Ποιο είναι το μήνυμα που περιμένει η ψυχή μας για να βρει το δρόμο της; Όταν ξέρεις ακριβώς τι αναζητάς, ξέρεις ακριβώς και να αναγνωρίζεις τα σημάδια.

Άκουσε την εσωτερική σου φωνή

Η εσωτερική ακρόαση είναι θεμελιώδης. Αυτό που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε είναι να ακούμε την εσωτερική μας “φωνή” που όσο περίεργο κι αν σου φαίνεται είναι ο ανώτερος εαυτός μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή με το βαθύτερο κομμάτι μας και να είμαστε σε εγρήγορση.

Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, για παράδειγμα, μέσω διαλογισμού ή άλλων πρακτικών εσωτερικής ακρόασης.

Σταδιακά συνδεόμαστε όλο και περισσότερο με τον εαυτό μας και αυτόματα αρχίζουμε να μπαίνουμε όλο και περισσότερο σε μια κατάσταση σύνδεσης με το σύμπαν, όπου οι αντιλήψεις μας είναι ευρύτερες.

Τότε αρχίζουμε να παρατηρούμε πράγματα και γεγονότα με άλλο τρόπο και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το λεπτό νόημα και το μήνυμα που μας δίνει η ζωή.

Unsplash/ Jr Korpa

Δώσε σημασία στα γεγονότα που επαναλαμβάνονται

Έχεις παρατηρήσει ότι αν δεν λύσεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη ζωή σου, αυτό επιστρέφει συνέχεια;

Είναι καλό να θυμόμαστε ότι ήρθαμε "εδώ" για την εξέλιξη της ψυχής μας, οπότε αν δεν εργαστούμε για να επιλύσουμε ότι μας εμποδίζει να πάμε μπροστά, η ζωή αναπόφευκτα θα μας φέρνει καταστάσεις για να ξαναζήσουμε αυτή την εμπειρία ... μέχρι να μάθουμε το μάθημα και να αλλάξουμε κάτι.

Έτσι, αν πιάνεις τον εαυτό σου σκέφτεται συχνά “μα πως είναι δυνατόν η ιστορία να επαναλαμβάνεται διαρκώς;”, είτε αφορά τις σχέσεις σου, είτε τη δουλειά σου ή τα οικονομικά σου κ.λπ., προσπάθησε να παρατηρήσεις καλύτερα για να καταλάβεις ποια είναι η διδασκαλία πίσω από αυτά τα κυκλικά γεγονότα.

Μόλις το συνειδητοποιήσεις, θα είσαι σε θέση να διαλύσεις αυτές τις δυναμικές και θα δείς τόσο τη στάση σου όσο και την ίδια την κατάσταση να αλλάζουν, κάτι που δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά.

Εντόπισε το συγχρονισμό και τις συμπτώσεις

Ένας άλλος τρόπος για να κατανοήσουμε τα σήματα που μας στέλνει η ζωή είναι να προσέχουμε τις “συμπτώσεις”. Σίγουρα θα έχεις βιώσει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που πίστευες ότι ήταν πραγματική σύμπτωση. Ή εντυπωσιάστηκες από το timing μιας κατάστασης. Σωστά;

Εδώ, σε αυτά τα γεγονότα μπορεί να κρύβεται ένα μήνυμα που μας στέλνει το Σύμπαν. Μην τα προσπερνάς, δεν βρέθηκαν τυχαία στο δρόμο σου.

pexels

Τσεκάρετε τους διπλούς αριθμούς

Σίγουρα σου έχει τύχει να δεις διπλούς, τριπλούς ή παλινδρομικούς αριθμούς (αυτούς που διαβάζονται το ίδιο από τα αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά) ενώ κοιτάζεις την ώρα ή κάνεις μαθηματικές πράξεις. Ίσως μάλιστα και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Λέγεται ότι όταν συμβαίνει αυτό, οι δάσκαλοι ή οι άγγελοι μας μιλούν. Με βάση τους αριθμούς που βλέπεις υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Στη βάση της αριθμολογίας βρίσκεται η ιδέα ότι το σύμπαν είναι μαθηματικά ακριβές και ότι ο κάθε αριθμός έχει το δικό του νόημα. Αν το αποκρυπτογραφήσουμε, επικοινωνούμε με το σύμπαν. Είναι αυτονόητο ότι για να κατανοήσεις τα σημάδια, πρέπει να κατανοήσεις τη γλώσσα του σύμπαντος.

Ερμήνευσε τα όνειρά σου

Ο ονειρικός κόσμος είναι μια διάσταση χάρη στην οποία μπορούμε να λάβουμε μηνύματα από το ασυνείδητό μας, αλλά όχι μόνο. Ο Φρόιντ θεωρούσε ότι είναι ο βασιλικός δρόμος προς το υποσεινήδητό μας, ενώ ο Καρλ Γιούνγκ θεωρούσε ότι τα όνειρα είναι η προσπάθεια του ψυχικού μας κόσμου να μας επικοινωνήσει σημαντικά μηνύματα.

Σίγουρα δεν είναι απλώς η φαντασία μας, αλλά χτίζονται από τα αρχέτυπα του ασυνείδητου μας. Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα και συγγραφέα του βιβλίου The Oracle of the Night: The History and Science of Dreams, Sidarta Ribeiro, υπάρχει επιστημονική εξήγηση που μας βοηθά να αποκωδικοποιήσουμε τα όνειρα λέγοντας ότι μάλλον πρόκειται για μια πολύ εξελιγμένη, πιθανολογική, νευροβιολογική μηχανή που βασίζεται σε ό,τι συνέβη στο παρελθόν – και προσομοιώνει πιθανά μέλλοντα.

Να θυμάσαι: η επικοινωνία μεταξύ μας και του αόρατου κόσμου μπορεί να συμβαίνει. Το σύμπαν ακούει και στέλνει τα σημάδια του. Φρόντισε να είσαι έτοιμη να τα δεις.