Τι συμβαίνει στο μυαλό ενός νεογέννητου όταν η μητέρα χρησιμοποιεί το smartphone ενώ θηλάζει

Όποια έχει θηλάσει γνωρίζει ότι οι ώρες θηλασμού είναι ατελείωτες. Και δεν περνάνε εύκολα χωρίς smartphone. Τι συνέπειες όμως, έχει αυτό;

Η στιγμή του θηλασμού είναι μια από τις πιο στενές επαφές μεταξύ μητέρας και παιδιού, κατά την οποία αναπτύσσονται σημαντικοί δεσμοί ανάμεσα στους δύο και ενισχύετται η ανάπτυξη του μωρού. Τι συμβαίνει όμως όταν η προσοχή της μητέρας αποσπάται από το smartphone της διακόπτοντας έτσι την οπτική και συναισθηματική επαφή με το μωρό;

Ο Βιτόριο Γκαλέσε, Τακτικός Καθηγητής Ψυχοβιολογίας στο Τμήμα Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Πάρμας και συγγραφέας του βιβλίου "What does it mean to be human?", επισημαίνει ότι: "Το ανθρώπινο ον εισάγεται σε ένα μεγαλύτερο σύστημα, κοινό με άλλα ανθρώπινα όντα. Για να λειτουργούμε καλύτερα και να νιώθουμε καλά, δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε την εξάρτησή μας από τις σχέσεις με τους άλλους". Ο Γκαλέσε έχει εστιάσει επίσης, στη σύνδεση μέσω των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στις πρώτες μέρες της ζωής ενός παιδιού.

Παράλληλα, μια μελέτη που δημοσίευσε η Ιταλική Εταιρεία Παιδιατρικής, διερεύνησε τις πιθανές συνέπειες της χρήσης του smartphone από τη μητέρα κατά τη διάρκεια του θηλασμού, δίνοντας έμφαση στις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί. Έδωσε μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία και το ρόλο των καθρεπτικών νευρώνων στην ανάπτυξη των διαδραστικών συμπεριφορών.

Οι καθρεπτικοί νευρώνες βρίσκονται σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κίνηση και τα συναισθήματα. Είναι ένα είδος νευρώνα που ενεργοποιείται όταν βλέπουμε κάποιον άλλο να εκτελεί την ίδια ενέργεια.

Ο καθηγητής Γκαλέσε συμπληρώνει σχετικά: "Η ανακάλυψη των καθρεπτικών νευρώνων οδήγησε σε μια νέα προσέγγιση στη φροντίδα των άλλων και την αλληλεπίδραση”.

Η σύνδεση με το παιδί

Η προγεννητική σχέση με τη μητέρα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι επίσης κρίσιμη. Το παιδί γεννιέται με μια προκαταρκτική κατανόηση του εξωτερικού κόσμου μέσω της σχέσης με τη μητέρα, αναγνωρίζοντας τη φωνή και τις εκφράσεις της. Η συνεχής επαφή και η επικοινωνία μεταξύ μητέρας και παιδιού μετά τη γέννηση ενισχύουν αυτούς τους δεσμούς.

Η επαφή δέρμα με δέρμα και το βλέμμα είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη του παιδιού. Η επαφή με τη μητέρα ή τον πατέρα διευκολύνει και επιταχύνει την ανάπτυξη του μωρού, ενισχύοντας τη νοημοσύνη και την συναισθηματική ανάπτυξη.

Οι συνέπειες της χρήσης smartphone

Επομένως, η αποσπασμένη προσοχή της μητέρας κατά τη διάρκεια του θηλασμού, είτε λόγω smartphone είτε άλλων δραστηριοτήτων, μπορεί να έχει συνέπειες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Η χρήση της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται με μέτρο, καθώς η υπερβολική χρήση μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την ψυχική δομή των παιδιών. Εννοείται πως δεν μιλάμε για λίγο σκρολάρισμα την ώρα που το παιδί έχει αποκοιμηθεί στην αγκαλιά, αλλά για διαρκή χρήση την ώρα που θηλάζει, η οποία στερεί από το παιδί τη διάδραση, την οπτική και ψυχική επαφή μαζί του.

Συνοψίζοντας, η ποιότητα της επαφής μεταξύ μητέρας και παιδιού είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του παιδιού και η αδιάσπαστη προσοχή κατά τη διάρκεια του θηλασμού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ισχυρών συναισθηματικών δεσμών και στη σωστή νευρολογική ανάπτυξη του παιδιού.