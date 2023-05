Ήξερες ότι και οι μπαμπάδες βιώνουν επιλόχειο κατάθλιψη;

H επιλόχειος κατάθλιψη επηρεάζει το 15% των νέων μαμάδων αλλά έρευνες δείχνουν ότι και οι μπαμπάδες παρουσιάζουν συμπτώματα

Αν δεν πέφταμε πάνω σε ειδικό αφιέρωμα του Guardian, θα επιμέναμε ότι η επιλόχειος κατάθλιψη, είναι αδύνατο να συμβεί σε τόσο έντονο βαθμό σε έναν νέο μπαμπά. Η ιστορία του 35χρονου Lewis μάς έκανε να αλλάξουμε γνώμη.

Μετά από 7 ώρες στην αναμονή, ο ίδιος δήλωνε εντελώς απροετοίμαστος σε ό,τι θα ακολουθούσε μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Καμία συναισθηματική σύνδεση και τίποτα από ό,τι περιγράφουν όλοι, δεν ήρθε ως επακόλουθο στη νέα του καθημερινότητα. «Παρότι έχουν περάσει πέντε χρόνια, δεν είμαι ακόμη σε θέση να μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, βλέποντας τη ζωή της γυναίκας μου και του παιδιού μας που ετοιμαζόταν να έρθει στον κόσμο, να είναι σε κίνδυνο. Η όλη ανάμνηση είναι θολή τώρα αλλά τότε νόμιζα ότι θα κρατούσε για πάντα», περιγράφει στον Guardian.

Παρόλο που όλα πήγαν καλά στο τέλος, ο Lewis για πολύ καιρό, δεν μπορούσε να αποβάλει την τραυματική εμπειρία της γέννας. «Το διάστημα που η σύζυγός μου ανάρρωνε, χρειαζόταν να μένω μόνος μου με το παιδί αλλά δεν ένιωθα το ξεχωριστό αυτό δέσιμο, για το οποίο μιλούν όλοι», περιγράφει συμπληρώνοντας:

Ύπνος αραιά και πού, διαρκές άλλαγμα πάνας, θηλασμός (φυσικά, μόνο σαν εικόνα). Τη στιγμή που άλλοι μπαμπάδες δήλωναν «ερωτευμένοι» με το νέο μέλος της οικογένειάς τους, ο Lewis δεν ένιωθε τίποτα να αλλάζει στον τρόπο που έβλεπε το παιδί του, με αποτέλεσμα να βυθίζεται σταδιακά στα πρώτα συμπτώματα αυτού που ορίζεται ως «επιλόχειος κατάθλιψη».

Με μια γρήγορη αναζήτηση στο Google, η επιλόχειος είναι η κατάθλιψη που εμφανίζεται περίπου τρεις μέρες μετά τον τοκετό, στη μητέρα, ενώ τελευταία, ο όρος εξαπλώνεται για να χαρακτηρίσει και τους δύο γονείς, καθώς δεν είναι λίγοι και οι μπαμπάδες που εκδηλώνουν ανάλογα συμπτώματα. Η εμφάνισή της σχετίζεται με πολλούς παράγοντες.

Οι νέοι μπαμπάδες, νιώθουν συχνά ανεξήγητη θλίψη, εκνευρισμό, αδυναμία να ικανοποιηθούν, από τον πατρικό ρόλο που απέκτησαν. Συχνά, παρουσιάζουν διαταραχές ύπνου, δεν έχουν όρεξη για φαγητό και βιώνουν τάσεις απομόνωσης τόσο από την μητέρα όσο και από τον υπόλοιπο κοινωνικό περίγυρο.

