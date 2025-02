Δύο απλές λέξεις θα σε βοηθήσουν να μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά

Δεν χρειάζεται να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα πάντα και για όλους

Η ανάγκη μας να ελέγχουμε καταστάσεις και ανθρώπους γύρω μας μπορεί συχνά να οδηγήσει σε απογοήτευση και άγχος. Σύμφωνα με τη θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας, Τζένιφερ Τσάπελ Μαρς, το κλειδί για την ηρεμία βρίσκεται στην κατανόηση του «τόπου ελέγχου» μας – της γραμμής που χωρίζει αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε από εκείνα που είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους, γι’ αυτό και είναι πιο ωφέλιμο να εστιάζουμε στις δικές μας πράξεις και αντιδράσεις», δήλωσε στη Huffington Post. Αυτή η ιδέα της αποδοχής, που αποτυπώθηκε σε τραγούδια και φιλοσοφικές προσεγγίσεις εδώ και γενιές, έρχεται σήμερα στο προσκήνιο μέσα από τη λεγόμενη θεωρία του “Άφησέ τους”.

Η πρώην δικηγόρος Μελ Ρόμπινς εξήγησε αυτή τη θεωρία με απόλυτη σαφήνεια σε ένα viral βίντεο στο Instagram. «Μόλις έμαθα για κάτι που ονομάζεται “θεωρία του Άφησέ τους” και το λατρεύω» λέει.

«Αν οι φίλοι σου δεν σε προσκαλούν για brunch αυτό το Σαββατοκύριακο, άφησέ τους. Αν το άτομο που σε ελκύει δεν ενδιαφέρεται για δέσμευση, άφησέ το. Αν τα παιδιά σου δεν θέλουν να σηκωθούν και να πάνε σε εκείνη την εκδήλωση μαζί σου αυτή την εβδομάδα, άφησέ τα. Σπαταλάμε τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να εξαναγκάσουμε τους άλλους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας. Αν δεν συμπεριφέρονται όπως θα ήθελες, μην προσπαθήσεις να τους αλλάξεις· άφησέ τους να είναι ο εαυτός τους, γιατί έτσι σου δείχνουν ποιοι πραγματικά είναι. Άφησέ τους – και τότε μπορείς να επιλέξεις πώς θα αντιδράσεις εσύ» προσθέτει.

Αυτή η φράση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ψυχική υγεία, καθώς μας υπενθυμίζει ότι, στη μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους. Και αν μπορούμε, αξίζει πραγματικά να σπαταλήσουμε την ενέργειά μας; Ιδιαίτερα όταν μπορούμε απλώς να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως θέλουν και εμείς να αντιδρούμε με τον τρόπο που επιλέγουμε.

Το πώς ανταποκρίνεσαι στη συμπεριφορά τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πώς θα σε αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

Είναι επίσης απελευθερωτικό να απαλλάσσεσαι από την ευθύνη να αλλάξεις τους ανθρώπους ή να αισθάνεσαι υπεύθυνος για τις πράξεις τους. Όπως λέει και μια παλιά πολωνική παροιμία: «Δεν είναι το τσίρκο μου, δεν είναι οι μαϊμούδες μου.»

Είναι παρόμοιο με τη φιλοσοφία που προωθεί το βιβλίο The Subtle Art of Not Giving a F**k. Φύλαξε την ενέργειά σου και όρισε τα όριά σου ανάλογα. Είναι η συνειδητοποίηση ότι έχουμε “έλεγχο” μόνο πάνω στον εαυτό μας – και αυτό μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά.

Αυτή η νοοτροπία μπορεί να μας βοηθήσει είτε όταν αντιμετωπίζουμε γονείς που ζουν στο παρελθόν, είτε φίλους που έχουν αλλάξει και πλέον δεν τους αναγνωρίζουμε, είτε κάποιον που μας κλείνει τον δρόμο με το αυτοκίνητό του γιατί βιάζεται να φτάσει κάπου. Την επόμενη φορά που κάποιος θα σε εκνευρίσει και θα νιώσεις την ένταση να σε κυριεύει, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες: «Άφησέ τους».