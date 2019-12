Τι γίνεται αν τα Χριστούγεννα είσαι single και δεν μπορείς να ακούς άλλο το All I want for Christmas is you;

Σχεδόν όλες οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες έχουν μια ιστορία αγάπης που τελειώνει με μια βόλτα στα χιονισμένα πάρκα ή με ένα φιλί διπλά στο δέντρο. Τι γίνεται όμως αν τα Χριστούγεννα είστε single και δεν μπορείτε να ακούτε άλλο το All I want for Christmas is you; Μην μελαγχολείτε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε, έτσι ώστε οι φετινές γιορτές να σας μείνουν αξέχαστες.

Οργανώστε ένα ταξίδι την τελευταία στιγμή. Προτείνετε σε φίλους σας να πάτε κάπου τελευταία στιγμή. Θα έχετε την ευκαιρία να ανανεωθείτε και αλλάξετε παραστάσεις.

Ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό. Τι πιο όμορφο τις μέρες αυτές να νιώσετε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Μπορείτε να προσφέρετε χαρά και χαμογέλα σε μικρούς και μεγάλους, αλλά και στους μικρούς τετράποδους φίλους μας. Διαλέξτε ένα φιλανθρωπικό ή φιλοζωικό σκοπό και προσφέρεται την βοήθεια σας εθελοντικά.

Οργανώστε ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι. Φτιάξτε cocktails, χριστουγεννιάτικα γλυκά και καλέστε τους φίλους σας να γιορτάσετε όλοι μαζί. Έτσι θα καταλάβετε πόσο τυχεροί είστε που έχετε κοντά σας άτομα που σας αγαπούν και αγαπάτε και ας μην είναι εκεί ο σύντροφος της ζωής σας.

Γίνετε δημιουργικοί. Τα Χριστούγεννα που είστε πιο χαλαροί από θέμα χρόνου έχετε την ευκαιρία να γίνεται πιο δημιουργικοί. Φτιάξτε χριστουγεννιάτικες κάρτες ή ακόμα και τα στολίδια για το δέντρο σας. Η ικανοποίηση που θα νιώσετε θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα τονώσει την αυτοπεποίθησή σας.

Τολμήστε το. Τι θα σας άρεσε να κάνατε και δεν το είχατε τολμήσει μέχρι στιγμής; Από το να ξεκινήσετε ένα καινούργιο χόμπι μέχρι να ξεπεράσετε μια φοβία σας. Είναι η στιγμή που πρέπει να τολμήσετε καινούργια πράγματα και να αλλάξετε τις συνήθειες σας.

Να θυμάστε το γεγονός ότι είστε μόνοι σας δεν σηματοδοτεί το τέλος του κόσμου αλλά ούτε και την είσοδο στην μιζέρια και την μελαγχολία. Αντιθέτως, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψετε την δύναμη που βρίσκεται μέσα σας.

