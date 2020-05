6 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σας όταν δεν κάνετε σεξ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η σεξουαλική σας ζωή μπορεί να περάσει κρίση: πολλές ώρες στο γραφείο, στρες, συχνές μετακινήσεις ή ακόμα και ορισμένα φάρμακα μπορεί να μειώσουν την επιθυμία σας για σεξ.

Τώρα ήρθε να προστεθεί ακόμα ένας λόγος που μπορεί να μειώσει τη λίμπιντο και αυτός είναι ο κορωνοϊός. Το Ινστιτούτο Kinsey διεξάγει επί του παρόντος μια συνεχιζόμενη μελέτη που ονομάζεται Sex and Relationships in the Time of COVID-19 και παρέχει ορισμένα προκαταρκτικά δεδομένα στο Psychology Today. Προφανώς, το 44% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η σεξουαλική τους ζωή μειώθηκε πρόσφατα, ενώ το 30% είπε το ίδιο για τη ρομαντική τους ζωή.

Παρόλο που πολλά άτομα περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι με τους συντρόφους τους από ποτέ, δεν αισθάνονται σεξουαλική έλξη. Αυτό έχει νόημα: Μπορεί να είναι δύσκολο να αισθάνεστε σεξουαλικά συνδεδεμένοι με τον σύντροφό σας με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο.

Αυτή η έλλειψη σεξ και οικειότητας είναι κακή για δύο λόγους: 1) το σεξ είναι διασκεδαστικό και θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, 2) όλοι μας χάνουμε τα πολλά καλά τεκμηριωμένα συναισθηματικά και σωματικά οφέλη για την υγεία του τακτικού σεξ.

Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σας όταν δεν κάνετε σεξ για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Η αρτηριακή σας πίεση μπορεί να αυξηθεί.

Χωρίς σεξ, μπορεί να παρατηρήσετε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η επιστήμη επισημαίνει ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη στο ιατρικό περιοδικό Biolog Psychology διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που έκαναν συχνά σεξ, είχαν χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, από εκείνους που δεν έκαναν σεξ. Αυτό συνδέεται επίσης με τη σχέση μεταξύ φύλου και άγχους. Οι ερευνητές έλεγξαν πολλές μεταβλητές στη μελέτη και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σεξ βελτιώνει τη φυσιολογική απόκριση του σώματός σας στο στρες. Και αυτό, με τη σειρά του, διατηρεί την αρτηριακή πίεση σε χαμηλότερο επίπεδο.

Αγχώνεστε περισσότερο.

Μια υπέροχη νύχτα με σεξ μπορεί κυριολεκτικά να σας κάνει να ξεχάσετε όλα σας τα προβλήματα. Ακόμα και εάν έχετε πρόβλημα στη δουλειά ή εάν είστε πιεσμένοι, με το που κάνετε σεξ, χαλαρώνετε και όλα σας φαίνονται διαχειρίσημα. Προφανώς, υπάρχει ένας επιστημονικός λόγος για αυτό. Οι ειδικοί λένε πως κατά τη διάρκεια του οργασμού, απελευθερώνονται οι ενδορφίνες, οι ορμόνες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διάθεσής σας.

Το ανοσοποιητικό σας σύστημα εξασθενεί.

Οι οργασμοί είναι εξαιρετικά επωφελείς για το ανοσοποιητικό σας σύστημα, όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί. Μελέτες έχουν δείξει πως όσοι ασθενείς έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα, είχαν μια εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση της ανοσοσφαιρίνης A, ένα αντίσωμα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσία.

Εάν δεν αυνανίζεστε, αυξάνεται ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη.



Στην πραγματικότητα, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η «υψηλή συχνότητα εκσπερμάτωσης» (γνωστή και ως εκκένωση τουλάχιστον 4,6 έως επτά φορές την εβδομάδα) συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

Η απόδοση σας στον εργασιακό τομέα μπορεί να μειωθεί.

Μια μελέτη του Πανεπιστημιακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον διαπίστωσε ότι ζευγάρια με ενεργό σεξουαλική ζωή ήταν πολύ πιο ευτυχισμένα στη δουλειά. Η διατήρηση μιας υγιούς σχέσης, που περιλαμβάνει μια υγιή σεξουαλική ζωή, μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να νιώθετε ευτυχισμένοι και να ασχολείστε με περισσότερη όρεξη με τη δουλειά σας.

Μπορεί να επηρεαστεί η στυτική σας λειτουργία.

Μια μελέτη του 2008 στο American Journal of Medicine κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άντρες στα 50, 60 και 70 που δεν ήταν σεξουαλικά ενεργοί, είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από στυτική δυσλειτουργία. Ευτυχώς, υπάρχει μια εύκολη λύση: ακόμα κι αν δεν έχετε σύντροφο, η έρευνα δείχνει ότι η εκσπερμάτωση τακτικά μπορεί να βοηθήσει.



