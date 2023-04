Το zombieing είναι ο νέος όρος στο λεξικό του dating και σίγουρα έχεις υπάρξει θύμα του

Όχι απλώς σε γκόσταρε, αλλά επέστρεψε σαν να μην έγινε τίποτα

Οι περισσότεροι από εμάς, είμαστε εξοικειωμένοι με το ghosting – είτε το έχουμε κάνει, είτε μας το έχουν κάνει, είτε έχουμε ακούσει ιστορίες φίλων. Ξέρουμε τι είναι, τέλος πάντων: Κάποιος από τους δύο απλώς εξαφανίζεται, από το πουθενά. Υπάρχει όμως ένας όρος που πηγαίνει το ghosting σε άλλο επίπεδο – ή, καλύτερα, είναι το ultimate επίπεδο ghosting: Το zombieing.

Όχι, δεν είναι βγαλμένο από επεισόδιο του The Last of Us. Είσαι θύμα zombieing όταν κάποιος σε γκοστάρει, αλλά στη συνέχεια αποφασίζει να επιστρέψει στη ζωή σου σαν να μην έγινε τίποτα. Οπότε έχεις γίνει φάνταστμα, μετά επανέρχεσαι στη ζωή αλλά όχι ακριβώς, οπότε επιστρέφεις με τη μορφή ζόμπι.

Κι ενώ το ghosting πονάει, καθώς σε αφήνει να απορείς τι μπορεί να είπες ή τι να έκανες, ενώ ξεκάθαρα το άλλο άτομο έχει σοβαρή έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, το zombieing ρίχνει αλάτι στην πληγή. Δε γίνεται να εμφανίζεται ξανά, έπειτα από εβδομάδες ή μήνες, και να προσποιείται πως δεν έφυγε ποτέ.

Γιατί να κάνει κανείς zombieing, εντωμεταξύ; Ίσως βαριέται – μπορεί να θέλει να βρει μία μορφή διασκέδασης, επειδή δεν έχει τι να κάνει. Toxic, θα πούμε εμείς. Ίσως, πάλι, θέλει να δει αν σε έχει, απλώς για να επιβεβαιώσει το εγώ του. Μπορεί να θέλει να δει αν κρατάς κακία, πράγμα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν δεν σε γκόσταρε ποτέ. ‘Η όντως του έλειψες και κατάλαβε το λάθος του – συμβαίνει σε όλους μας. Όμως, η τελευταία περίπτωση απαιτεί τουλάχιστον μία συγγνώμη.

Αν είσαι εσύ ο άνθρωπος που πάει να κάνει zombieing, μείνε εκεί που είσαι και αναρωτήσου το εξής: Για ποιον λόγο γίνεται αυτό; Θέλεις απλώς σεξ; Που, αν αυτός είναι ο στόχος, μπορείς να βρεις άτομα στα οποία δε φέρθηκες άσχημα εξαρχής. Τους θέλεις πίσω στη ζωή σου; Να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου, και να πράξεις ανάλογα. Κανείς δεν αξίζει να ταλαιπωρηθεί για τις δικές μας ανασφάλειες.