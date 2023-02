Αν γράψεις "The Last of Us" στο Google, η οθόνη σου θα μολυνθεί από το ζόμπι-μανιτάρι

Όχι, δεν καταλήγει σε jump-scare. Ναι, είναι εθιστικό

Όχι, δεν είναι ψέμα. Όχι, δεν είναι ούτε clickbait. Αν ψάξεις “The Last of Us” στο Google, στην οθόνη σου θα εμφανιστεί το μανιτάρι Codyceps, γνωστό και ως ζόμπι-μυρμήγκι, το οποίο θα τη μολύνει. Κι εσύ θα το βλέπεις και δε θα μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτό.

Μπορείς να το δεις τόσο από τον υπολογιστή, όσο κι από το κινητό σου. Κι όσο πατάς πάνω στο μανιτάρι, τόσο περισσότερο κυριαρχεί ο μύκητας στην οθόνη σου.

Δε θα υπάρξει κάποιο jump scare στο τέλος – η εξάπλωση δε σταματά, ωστόσο. Ξεκινά από ένα απλό κουμπί, καταλήγει σε κάτι απροσδιόριστο, έχει ενδιαφέρον, εμείς παίξαμε μαζί του για αρκετή ώρα.

Για να το δεις, απλώς γκουγκλάρεις το όνομα της σειράς ή, αν δε θέλεις να γράψεις 4 λέξεις, πληκτρολόγησε απλώς “Codyceps”. Kαι κάπως έτσι, βρήκες πώς θα περάσεις το διάλειμμά σου στο γραφείο.