Αν έχεις δει το τέταρτο επεισόδιο του The Last of Us, ξέρεις ποια είναι η Kathleen. Αν όχι, ήρθε η ώρα να μάθεις. Πρόκειται για τον χαρακτήρα που έκλεψε την παράσταση, την επικεφαλής μίας ομάδας επαναστατών στο μετα-αποκαλυπτικό Kansas City, την οποία υποδύεται η Melanie Lynskey. Μιλώντας για τον ρόλο της σε συνέντευξη που έδωσε στο Enterainment Weekly, η ηθοποιός περιέγραψε την ηρωίδα της σαν μία εγκληματία πολέμου, έναν άνθρωπο που βρέθηκε σε θέση ευθύνης χωρίς να το περιμένει.

Η Melanie Lynskey είναι μία εξαιρετική ηθοποιός. Πολλοί μίλησαν για την ερμηνεία της στη σειρά, το Twitter της έδωσε συγχαρητήρια. Γενικά, άρεσε – όχι στην Adrianne Curry, όμως, τη νικήτρια του πρώτου America’s Next Top Model.

Η Curry θεώρησε τέλεια ιδέα να πάρει στα χέρια το iPhone και να κάνει αυτό που κάνουμε όλοι: Να γράψει τη γνώμη της. Όχι για τις υποκριτικές ικανότητες της Lynskey, ούτε για το επεισόδιο καθαυτό, αλλά για το σώμα της.

«Το σώμα της φωνάζει πολυτελής ζωή… όχι μετα-αποκαλυπτική (sic) βασίλισσα του πολέμου. Πού είναι η Linda Hamilton όταν τη χρειάζεσαι;», σημείωσε σε ανάρτησή της. Και συνόδευσε αυτές τις προτάσεις με μία φωτογραφία της ηθοποιού, όχι από τη σειρά αλλά από φωτογράφηση για το εξώφυλλο του InStyle.

«Υποδύομαι ένα άτομο που σχεδίασε διεξοδικά και εκτέλεσε την ανατροπή του FEDRA», απάντησε η Lynskey. «Υποτίθεται πως είμαι έξυπνη, κυρία μου. Δε χρειάζεται να είμαι σωματώδης. Γι’ αυτό έχω τους μπράβους».

Firstly- this is a photo from my cover shoot for InStyle magazine, not a still from HBO’s The Last Of Us. And I’m playing a person who meticulously planned & executed an overthrow of FEDRA. I am supposed to be SMART, ma’am. I don’t need to be muscly. That’s what henchmen are for pic.twitter.com/YwkmkwUdOm February 8, 2023

Και συνέχισε με ένα thread που απαντά όχι μόνο στην Curry, αλλά σε όλους όσοι είχαν να πουν κάτι για την εμφάνισή της.

«Εκτός του ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με δημιουργικά ιδιοφυείς ανθρώπους, τους οποίους σέβομαι και θαυμάζω (τους παραγωγούς Neil Druckmann και Craig Mazin), αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο στο ότι έκανα το #LastOfUs είναι πως η επιλογή μου έδειξε τη δυνατότητα ενός μέλλοντος στο οποίο ο κόσμος θα ξεκινήσει να ακούει αυτόν που έχει τις καλύτερες ιδέες. Όχι τον πιο κουλ ή τον πιο σκληρό. Αυτόν που αναλαμβάνει την οργάνωση. Το άτομο που ξέρει πού είναι τι. Το άτομο που κάνει το σχέδιο. Το άτομο που κάνει multitasking. Αυτόν που παίρνει τις αποφάσεις».

Other than getting to work with creative geniuses who I respect and admire (Neil & Craig) the thing that excited me most about doing #TheLastOfUs is that my casting suggested the possibility of a future in which people start listening to the person with the best ideas — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023

«Οι γυναίκες, και κυρίως οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, δέχονται ανελέητα χτυπήματα. “Η φωνή της παραείναι δυνατή”. “Η φωνή της είναι υπερβολικά χαμηλή”. “Δεν προσέχει αρκετά την εμφάνισή της”. “Είναι υπερβολικά θυμωμένη”. “Δεν είναι αρκετά θυμωμένη”. Με είχε ενθουσιάσει η ιδέα πως θα έπαιζα μία γυναίκα που, σε μία ανέλπιδη και τραγική εποχή, μπήκε σε έναν ρόλο που δε σχεδίαζε να αναλάβει και κανείς δε σχεδίαζε να της δώσει, και τελικά όντως έκανε κάτι», συνέχισε.

Women, and especially women in leadership positions, are scrutinized incessantly. Her voice is too shrill. Her voice is too quiet. She pays too much attention to how she looks. She doesn’t pay enough attention to how she looks. She’s too angry. She’s not angry enough — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023

Όσον αφορά στην εξωτερική της εμφάνιση, η ηθοποιός τόνισε πως ήθελε η Kathleen «να φαίνεται λες και θα κρατά διαρκώς ένα σημειωματάριο».

«Ήθελα να είναι θηλυκή, να μιλά γλυκά, να έχει όλα αυτά που μας έχουν πει ότι είναι για τις “αδύναμες”. Γιατί, ειλικρινά, γ*** το».

Κι ενώ καταλαβαίνει πως «κάποιοι είναι θυμωμένοι» που δεν είναι ο άνθρωπος που θα φαντάζονταν όλοι σε αυτόν τον ρόλο, το βρίσκει συναρπαστικό. «Εκτός από τις φορές που ξεκινά το γύρισμα, όταν νιώθεις ότι μπαίνεις στο σώμα κάποιου άλλου, το καλύτερο μέρος της δουλειάς μου είναι να ανατρέπω προσδοκίες», πρόσθεσε.

Θέση πήρε κι ο σύζυγός της, ο επίσης ηθοποιός Jason Ritter που, όπως είναι φυσικό, την υπερασπίστηκε. «Θα μπορούσες απλώς να μην είχες κάνει αυτό το tweet», έγραψε απευθυνόμενος στην Curry. «Αλλά το έκανες και ο κόσμος εκνευρίστηκε με αυτό που είπες. Ό,τι κι αν γίνει τώρα, μη μάθεις τίποτα από όλο αυτό, σε καμία περίπτωση», συνέχισε. «Γίνε το θύμα! Μπορείς να το κάνεις!! Πιστεύω σε εσένα!!»

You… you could have just… not tweeted it. But you did, and people are upset with what you said. Whatever happens now, DO NOT LEARN ANYTHING FROM THIS UNDER ANY CIRCUMSTANCES!! Dig your heels in deeper, and double down! BECOME the victim! You can do this!! I believe in you!! — Jason Ritter 🦋 (@JasonRitter) February 9, 2023

Με ή χωρίς την έγκριση της νικήτριας του πρώτου America’s Next Top Model, η Lynksey θα παίξει και στο πέμπτο επεισόδιο του The Last of Us. Και το χαίρεται, ακριβώς όπως της αξίζει.

«Κάτι που βρίσκω ενδιαφέρον για την Kathleen είναι πως όταν ανέλαβε εκείνον τον ρόλο (της ηγέτιδας) δεν ένιωσε ενοχές που έκανε άσχημα πράγματα, σε αντίθεση με τον αδελφό της», έχει δηλώσει στο EW. «Κατάλαβε ότι ήταν αρκετά άκαρδη, οπότε μπορούσε να γίνει εξαιρετικά αποτελεσματική μ’ έναν τρόπο που εκείνος δεν μπορούσε, επειδή εκείνη δε νοιαζόταν για τους ανθρώπους. Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική».