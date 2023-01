Selena Gomez: Απάντησε στα body-shaming σχόλια που δέχθηκε για την εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες

H εμφάνιση της Selena Gomez στις Χρυσές Σφαίρες σχολιάστηκε για τα κιλά της και εκείνη πήρε αμέσως θέση

Και ενώ τα τελευταία χρόνια τα μέσα κατακρίνουν το body-shaming και γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να σταματήσει, υπάρχουν ακόμη άτομα που σχολιάζουν τα κιλά των άλλων στο διαδίκτυο.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στη περίπτωση της Selena Gomez, η οποία ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στη σειρά Only Murders in the Building. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση φορώντας μια δημιουργία Valentino και έκλεψε όλα τα βλέμματα, δυστυχώς όμως υπήρχαν και κάποια άσχημα σχόλια για τα κιλά της.

Splash News

H Gomez φρόντισε να απαντήσει στο TikTok και πιο συγκεκριμένα ανέβασε ένα video στο οποίο μιλάει με την 9χρονη αδελφή της Gracie Elliott Teefey.

«Είμαι λίγο πιο παχιά τώρα γιατί πέρασα καλά τις γιορτές" λέει η Gomez στους followers της και στη συνέχεια γυρίζει το κεφάλι στην αδελφή της και τη ρωτάει «σωστά;» Η Gracie της απαντά καταφατικά και οι δυο τους γελούν αμέσως.

Η Selena φαίνεται να μην επηρεάζεται από τα σχόλια αφού άλλωστε έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη περίεργη σχέση που έχει με τα social media και τα hate comments. Όμως πλέον παίρνει θέση και αυτό μας αρέσει πολύ.

Well done, Selena!