Φέτος, μην κάνεις avalanching - Το dating trend που πρέπει να αποφύγεις, για να είναι όντως καλή η χρονιά

Μην πάθεις «Ματίνα Μανταρινάκη». Στην ανάγκη, σβήσε το Tinder (αν έχεις Hinge, μπορείς να το κρατήσεις)

Η χρονιά άλλαξε, ο Γενάρης κοντεύει να φτάσει στα μισά του, και διαβάζεις παντού για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ξέρω, είναι μία εφεύρεση του καταναλωτισμού και, αν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, γιορτάζεις κάθε μέρα. Επίσης, είσαι κατά της ανταλλαγής δώρων και δεν θα μπορούσες ποτέ να είσαι με άνθρωπο που θέλει να κάνετε κάτι ξεχωριστό εκείνη τη μέρα, επειδή είστε *αυτοί οι άνθρωποι*. Κι εγώ, όταν είμαι σε σχέση, ακριβώς αυτός ο άνθρωπος είμαι. Όταν, όμως, είσαι single και βλέπεις αρκουδάκια στις βιτρίνες, συμβαίνουν δύο πράγματα: Πρώτον, θέλεις να μπεις στα καταστήματα, να τα πάρεις και να τα πετάξεις στον πιο σκοτεινό κάδο. Δεν είναι σκουπίδια, ωστόσο –είναι κάτι που θα αγοράσει κάποιος, σύντομα κιόλας. Δεύτερον, παθαίνεις FOMO και αναρωτιέσαι πότε θα βρεις τον έρωτα. Και να μιλήσεις ξέρεις, άλλωστε, και να φερθείς. Έχεις και καλή καρδιά.

Επειδή ακριβώς παθαίνεις αυτό το FOMO (Fear of Missing Out), αισθάνεσαι μία τεράστια πίεση να μην είσαι μόνος εκείνη την ημέρα. Πώς το διαχειρίζεσαι, λοιπόν; Μπαίνεις στα dating apps, ρίχνεις τα standards σου που, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν και στον Θεό, και κάνεις swipe right σε όποιον εμφανίζεται στην αρχική σου. Αυτό ακριβώς είναι το avalanching και, στην καλύτερη περίπτωση, απλώς θα χάσεις χρόνο εξαιτίας του. Στη χειρότερη, θα γίνει τοξικό.

Σύμφωνα με έρευνα, το 79% των singles κάνουν swipe right πολύ συχνότερα τον Ιανουάριο, ενώ το 45% επαναπροσδιορίζει τα dealbreakers, όσο πλησιάζει ο Άγιος Βαλεντίνος. Κι όταν το κάνεις εσύ, απλώς βγαίνεις με άτομα που μπορεί να μην ξαναδείς από τον Μάρτιο. Όταν σου το κάνουν, όμως; Γίνεσαι ο άνθρωπος που μένει στο «Παραδόθηκε» και αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά.

Αν η κατάσταση σου μοιάζει οικεία, μάλλον γνωρίζεις καλά τι είναι το avalanching. Πώς θα το αποφύγεις φέτος; Στα λόγια, είναι απλό αλλά στην πράξη, θέλει προσπάθεια: Μάθε να μη σε πειράζει που η ερωτική σου ζωή είναι κενή. Είναι τέλειο να είσαι μόνος την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αν το σκεφτείς. Μάζεψε τους single φίλους σου και κλάψτε μαζί ή φάτε απ’ έξω και μιλήστε για όλα εκείνα που στερείστε, όταν έχετε σύντροφο -την ελευθερία χρήσης της τουαλέτας, για παράδειγμα. Επίσης, δεν χρειάζεται να προσποιείσαι πως συμπαθείς την παρέα κανενός. Παραδέξου το, το έχεις κάνει. Και δεν σου άξιζε. Όλοι τους, ήταν πράγματι αντιπαθητικοί.