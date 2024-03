Dry Dating: Η Gen Z βγαίνει ραντεβού χωρίς αλκοόλ. Το δοκίμαζες;

Οι νέοι βγαίνουν για καφέ και βόλτες. Είναι δυνατόν;

Ήρθε η άνοιξη, όμως έξω βρέχει -και μέσα σου, ενδεχομένως, επειδή το 2024 έχει μπει για τα καλά και εσύ παραμένεις single. Έβαλες στόχους για τη νέα χρονιά και ήδη είσαι ένα βήμα πίσω, έχεις αποφασίσει ότι θα είσαι άλλος άνθρωπος και, ίσως αποφάσισες να απέχεις από το αλκοόλ. Μάλλον υποσχέθηκες στον εαυτό σου και ότι, φέτος, θα μείνεις μακριά από οτιδήποτε τοξικό, ενώ ότι εσύ έχεις τελειώσει με τα situationships που δεν οδηγούν πουθενά.

Έρευνα του Alcohol Change έδειξε ότι το 25% των νέων ηλικίας 18 ως 34 σχεδιάζουν να απέχουν εντελώς από το αλκοόλ αυτόν τον μήνα, τόσο για λόγους ευεξίας, όσο και για οικονομία. Καλά κάνουν, μπράβο τους, τους στηρίζουμε. Τι γίνεται, όμως, όταν θέλουν να βγουν ραντεβού; Γιατί, ναι, τελείωσαν με πρόσωπα και καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά, όμως θέλουν να γνωρίσουν και κόσμο.

Η Κάθριν Γρέι, συγγραφέας του best-seller The Unexpected Joy of Being Sober εξήγησε γιατί η νέα γενιά κάνει alcohol-free dating και προτιμά τα αναψυκτικά από τα τζιν τόνικ. «Το αλκοόλ επηρεάζει το πώς νιώθουμε για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Με τέσσερα ποτά, ασχολείσαι πολύ με κάποιον που, νηφάλιος, ούτε που θα κοιτούσες», εξήγησε στο Dazed. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει απόλυτο άδικο. Ζώντας, όμως, σε έναν κόσμο που το πρώτο ραντεβού είναι σχεδόν συνώνυμο του «πάμε για ποτό μέχρι να κλείσει το μπαρ και μετά στο σπίτι του ενός από τους δύο», δύσκολα θα κάνεις τη συνειδητή επιλογή να προτείνεις κάτι άλλο και να χάσεις αυτήν τη χαλαρότητα και τον αυθορμητισμό που είχες συνηθίσει. Κι επίσης, πόσες ώρες να μείνεις έξω πίνοντας σόδα με λεμόνι;

Ένα ακόμη αρνητικό του ραντεβού όπως το ξέρουμε ως τώρα, είναι ότι το αλκοόλ κοστίζει. Ένα τζιν τόνικ κοστίζει, συνήθως, γύρω στα 7,5 ευρώ – αν πιείς τρία, είσαι στα 25 ευρώ παρά 50 λεπτά, με δεδομένο ότι ο καθένας πληρώνει τα δικά του. Δεν θα αφήσεις και tip στον εργαζόμενο που σε εξυπηρετεί; Θα αφήσεις. Και εγώ θα αφήσω εδώ την ερώτηση: Πληρώνεσαι αρκετά καλά για να βγεις τρία ραντεβού την εβδομάδα;

Εντωμεταξύ, η κοινωνία μας είναι καπιταλιστική –μην κλείσεις το άρθρο, δεν θα σε καλέσω σε συνέλευση, ούτε θα ξεφύγω από το θέμα. Περνάς τεράστιο κομμάτι της ημέρας σου στη δουλειά και είναι κρίμα να χάσεις κι άλλες ώρες μεθώντας με άτομα που γνώρισες στο Bumble και πιθανότατα δεν σου αρέσουν ιδιαίτερα. Επίσης, αξίζει να ξυπνήσεις Τετάρτη, με πονοκέφαλο, χωρίς όρεξη για ζωή, και ένα ακόμη άτομο που θα γκοστάρεις, και μία κανονική εργάσιμη ημέρα μπροστά σου; Από την άλλη, θα μου πεις ότι στον εργοδότη σου ίσως και να αξίζει να σε έχει στα χειρότερά σου και να κρατάς τα καλύτερα για τα Σαββατοκύριακα -θα σε ακούσω και προχωράμε.

Το sober dating σε βοηθά να εξοικονομήσεις χρόνο και χρήμα. Μπορείς να πάρεις έναν καφέ στο χέρι, να πας μία βόλτα, να μάθεις όσα θέλεις για τον άλλο και να έρθετε όντως κοντά.

Τώρα που είπαμε τα υπέρ, να πούμε κα τα κατά. Είτε πιείτε από μισό μπουκάλι κρασί είτε όχι, αν αρέσετε ο ένας στον άλλο, θα έχετε χημεία. Το αλκοόλ έχει τον τρόπο να παίρνει το άγχος σου και να σε χαλαρώνει, ενώ για λίγο σε κάνει να νιώθεις πιο σέξι, ενώ και οι δυο νιώθετε ότι το φλερτ σας δεν είναι άβολο.

Μέχρι πρόσφατα, το να πίνεις στα ραντεβού ήταν ο κανόνας γιατί βολεύει. Ο ένας κερνά τα πρώτα ποτά, ο άλλος τα δεύτερα και το πηγαίνετε εναλλάξ μέχρι να αποφασίσετε ότι δεν θα πάρετε άλλο. Γιατί να μη δοκιμάσεις κάτι άλλο, να βγεις από το comfort zone σου και να γλιτώσεις το hangover; Κι αν δεν λειτουργήσει, το τζιν τόνικ θα είναι πάντα εκεί -κι ο flirty εαυτός σου, το ίδιο.