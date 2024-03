Το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στη σχέση σου και οδηγεί σε χωρισμό

Για μία ακόμη φορά, το κλειδί είναι η επικοινωνία

Οι ψυχολόγοι γάμου, οι δικηγόροι διαζυγίων και οι θεραπευτές λένε ότι οι προβληματικές ερωτικές σχέσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την κακή επικοινωνία.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast Ten Percent Happier, ο οικοδεσπότης Νταν Χάρις πήρε συνέντευξη από τον Τσαρλς Ντάιγκ, δημοσιογράφο και συγγραφέα του νέου βιβλίου Supercommunicators: How to Unlock the Secret Language of Connection, σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, όταν συζητούν.

Σε όλες τις συζητήσεις υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα, σύμφωνα με τον συγγραφέα:

Να δίνουμε προσοχή σε αυτό για το οποίο προσπαθεί να μιλήσει ο άλλος.

Να βρεθούμε κάπου στη μέση, όταν διαφωνούμε.

Οι λόγοι για τους οποίους τα ζευγάρια αποτυγχάνουν να το κάνουν αυτό είναι επειδή δεν αντιλαμβάνονται τι πραγματικά προσπαθεί να επικοινωνήσει ο άλλος.

«Δύο άνθρωποι θα βρίσκονται στην ίδια συζήτηση και θα έχουν διαφορετικά είδη συζητήσεων», λέει. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για το ίδιο θέμα, με εντελώς διαφορετικό τρόπο, σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο

Και επειδή δεν βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα, οι απαντήσεις που δίνουμε ο ένας στον άλλο είναι στην καλύτερη περίπτωση άσχετες και στη χειρότερη απογοητευτικές.