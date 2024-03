Το είδος άσκησης που δεν πρέπει να κάνει ποτέ ένας άντρας πριν το σεξ

Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Ας πάρουμε ένα λεπτό για να σκεφτούμε όλα τα πράγματα που ψάχνουμε όταν πρόκειται για καλό σεξ: αντοχή και ευλυγισία στην κρεβατοκάμαρα, ευεξία στο μυαλό και το σώμα, αυξημένα επίπεδα λίμπιντο και ίσως ακόμη και καλή υγεία της καρδιάς. Και η άσκηση είναι γνωστό ότι βοηθάει σε όλους αυτούς τους τομείς.

Οπότε είναι λογικό να γυμνάζεσαι πριν από το σεξ, σωστά; Ναι και όχι. Ενώ ορισμένες ασκήσεις μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της ροής του αίματος στις περιοχές της κάτω πλευράς του σώματός σου και ακόμη και να είναι μια boost όταν πρόκειται για ευλυγισία, υπάρχει ένας τύπος άσκησης που οι άνδρες δεν πρέπει να κάνουν πριν από το σεξ: η έντονη άσκηση.

Η αερόβια άσκηση ξέρουμε ότι βελτιώνει τη ροή του του αίματος σε όλα τα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των γεννητικών οργάνων. Και αυτό είναι ζωτικής σημασίας όταν πρόκειται για τη σεξουαλική διέγερση και την πρόληψη της στυτικής δυσλειτουργίας στους άνδρες.

Μια μελέτη του 2019 στο The Journal of Sexual Medicine, η οποία εξέτασε τα επίπεδα σεξουαλικής λειτουργίας σε 3.906 άνδρες και 2.264 γυναίκες, διαπίστωσε ότι η συμμετοχή σε υψηλότερα επίπεδα αερόβιας άσκησης σχετιζόταν αντιστρόφως ανάλογα με τη στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες συμμετέχοντες. Εν τω μεταξύ, μια μελέτη του 2023 στο Trends in Urology and Men's Health διαπίστωσε ότι η σωματική άσκηση, συμπεριλαμβανομένου του τρεξίματος και των ασκήσεων πυελικού εδάφους, είναι εξίσου αποτελεσματική με τις φαρμακευτικές μεθόδους όσον αφορά τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης. Η προπόνηση δύναμης είναι γνωστό ότι αυξάνει την ορμόνη του φύλου τεστοστερόνη για μικρό χρονικό διάστημα μετά την άσκηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη του 2017 στο Medicine & Science in Sports & Science, η τακτική άσκηση με τη μορφή πολλών χρόνιων εντατικών προπονήσεων ή μεγαλύτερων περιόδων προπόνησης αντοχής συνδέεται με μειωμένη λίμπιντο στους άνδρες.