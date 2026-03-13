Νo contact rule: Το μυστικό για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό

Να γιατί πρέπει να κόψεις κάθε επαφή με τον πρώην σου, αν θες να προχωρήσεις και να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Δεν είναι κόμπλεξ, είναι υγεία

Αδιαμφισβήτητα, ένας χωρισμός είναι από τις πιο δύσκολες και περίπλοκες συναισθηματικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κανείς. Πολλές φορές, ακόμη και όταν ξέρεις -με τη λογική σου- ότι η σχέση που έληξε έπρεπε να τελειώσει, η ανάγκη για επικοινωνία με τον πρώην δεν σβήνει έτσι απλά. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί σχέσεων υποστηρίζουν ότι η πιο «αυστηρή» πρακτική της πλήρους αποχής από οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, που είναι γνωστή ως no contact rule, είναι το κλειδί για έναν χωρισμό χωρίς πισωγυρίσματα.

Τι είναι το no contact rule για έναν χωρισμό

Το no contact rule σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν τηλεφωνείς, δεν στέλνεις μηνύματα και δεν έρχεσαι σε καμία επαφή με τον πρώην, τους φίλους του ή την οικογένειά του. Αυτή η απόσταση βοηθά να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος, ώστε να επεξεργαστείς το τέλος της σχέσης, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό και, εν τέλει, να προχωρήσεις. Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια δια βίου δέσμευση- συνήθως είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται για όσο χρειάζεται ο καθένας, για κάποιους αυτό σημαίνει μερικές εβδομάδες, για άλλους μερικοί μήνες, ενώ για κάποιους μπορεί να εξελιχθεί σε μια μόνιμη επιλογή. Η πλήρης διακοπή της επαφής μπορεί να ακούγεται σκληρή, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για τον εαυτό του σε μια τέτοια κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να αναγνωρίσεις σωστά μια απώλεια, να την θρηνήσεις και να δημιουργήσεις χώρο για κάτι νέο στη ζωή σου.

shutterstock

Λειτουργεί πραγματικά το no contact rule;

Ο λόγος που λειτουργεί είναι ότι βοηθά και τα δύο άτομα να συνειδητοποιήσουν ότι ο κύκλος της σχέσης έχει πραγματικά κλείσει. Όταν συνεχίζεται η επικοινωνία, είναι εύκολο να δημιουργούνται ψευδαισθήσεις επανασύνδεσης ή να αναζωπυρώνονται παλιά συναισθήματα. Η απόσταση λειτουργεί σαν μια ξεκάθαρη παύση που σε βοηθά να θυμηθείς τους λόγους που έληξε η σχέση και να αποφύγεις τις ωραιοποιήσεις και τα συναισθηματικά πισωγυρίσματα. Σταδιακά, αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι μπορείς πραγματικά να επιβιώσεις και να προχωρήσεις χωρίς αυτό το άτομο στη ζωή σου.

Στη θεωρία, βέβαια, όλα είναι απλά· στην πράξη, ωστόσο, το να τηρήσεις αυτόν τον κανόνα δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι εξαιρετικά δελεαστικό να στείλεις ένα μήνυμα ή να κάνεις ένα μεθυσμένο τηλεφώνημα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι να δείχνεις κατανόηση προς τον εαυτό σου σε μια τόσο δύσκολη φάση. Ένα ή δύο λάθη δεν σημαίνουν ότι απέτυχες ούτε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου- σημαίνουν απλώς ότι είσαι άνθρωπος. Μπορείς πάντα να ξεκινήσεις ξανά.

Μπορεί στην αρχή να πονάει και να νιώθεις ότι όλα μέσα σου και γύρω σου είναι μαύρα. Όμως, είναι σημαντικό να υπενθυμίζεις διαρκώς στον εαυτό σου ότι οι χωρισμοί συμβαίνουν για κάποιους λόγους- και το no contact rule σε αναγκάζει να κοιτάξεις κατάματα αυτούς τους λόγους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις ξανά τον εαυτό σου, να επαναπροσδιορίσεις τα όριά σου και να δώσεις χώρο στην προσωπική σου εξέλιξη. Άλλωστε, η απόσταση δεν είναι απλώς ένα τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας και πιο συνειδητής σχέσης με τον εαυτό σου.