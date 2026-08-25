Plastic Bag Theory ή αλλιώς μάθε γιατί ο υπερβολικά «chill» άνδρας μπορεί να κρύβει έλλειψη προσπάθειας στη σχέση.

Στην αρχή μοιάζει με τον ιδανικό σύντροφο. Δεν ζηλεύει, δεν κάνει σκηνές, δεν απαιτεί να γνωρίζει κάθε σου κίνηση και δείχνει να αποφεύγει τα περιττά δράματα. Είναι ο «χαλαρός» άνδρας που απαντά πάντα «ό,τι θέλεις εσύ» και αφήνει τη σχέση να προχωρά χωρίς πίεση. Μόνο που κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσεις να αναρωτιέσαι: είναι πραγματικά χαλαρός ή απλώς δεν προσπαθεί;

Κάπου εδώ έρχεται η λεγόμενη “Plastic Bag Theory”, μια νέα θεωρία για τις σχέσεις που έχει γίνει viral στα social media. Η βασική της ιδέα είναι αρκετά απλή: κάποιοι άνδρες δεν είναι low-maintenance. Είναι απλώς low-effort.

Η θεωρία έγινε γνωστή μέσα από τον coach σχέσεων Αλεσάντρο Φροζάλι, ο οποίος παρομοίασε έναν συγκεκριμένο τύπο συντρόφου με μια πλαστική σακούλα που παρασύρεται από το νερό. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες, δεν οργανώνει τίποτα και απλώς περιμένει από εσένα να αποφασίσεις τι θα κάνετε, πού θα πάτε και πώς θα εξελιχθεί η σχέση. Και αν το καλοσκεφτείς, μπορεί να σου έχει συμβεί.

Στην αρχή το «χαλαρός» μοιάζει με το ιδανικό

Αν έχεις περάσει από μια έντονη ή δύσκολη σχέση, ένας άνδρας που δεν ανεβάζει τους τόνους μπορεί να σου φαίνεται πραγματική ανακούφιση. Δεν υπάρχουν καβγάδες για το παραμικρό, δεν υπάρχουν υπερβολικές αντιδράσεις και δεν χρειάζεται να εξηγείς κάθε σου κίνηση. Αυτή η ηρεμία μπορεί εύκολα να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια ασφαλή σχέση. Με τον χρόνο, όμως, η εικόνα μπορεί να αλλάξει. Γιατί όταν το «δεν έχω πρόβλημα με τίποτα» μετατρέπεται σε «δεν θα αποφασίσω ποτέ για τίποτα», τότε όλο το βάρος αρχίζει να πέφτει πάνω σου.

Εσύ θα ψάξεις το εστιατόριο. Εσύ θα οργανώσεις το ταξίδι. Εσύ θα θυμηθείς ότι πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός. Εσύ θα ανοίξεις τη συζήτηση για το μέλλον της σχέσης. Και αν εκείνος είχε πει ότι θα αναλάβει κάτι, πιθανότατα θα χρειαστεί να του το θυμίσεις.

Δεν παίρνει πρωτοβουλίες

Ένας άνδρας μπορεί να είναι χαλαρός χωρίς να είναι παθητικός. Η διαφορά βρίσκεται στην πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ελέγχει κάθε κατάσταση ούτε να αποφασίζει πάντα εκείνος. Χρειάζεται, όμως, να δείχνει ότι ενδιαφέρεται και ότι επενδύει στη σχέση.

Για παράδειγμα, μπορεί να σου στείλει πρώτος επειδή θέλει να σε ακούσει. Μπορεί να καταλάβει ότι κάτι σε απασχολεί και να σε ρωτήσει τι συμβαίνει, αντί να περιμένει μέχρι να ξεσπάσεις. Αν, αντίθετα, κάθε φορά που προτείνεις κάτι ακούς το «εσύ τι θέλεις;», «ό,τι θέλεις εσύ» ή «δεν με νοιάζει», ίσως δεν έχεις απέναντί σου έναν ιδιαίτερα ευέλικτο άνθρωπο. Ίσως έχεις κάποιον που απλώς αποφεύγει να αναλάβει το δικό του κομμάτι.

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Έχει άποψη για… τίποτα

Ένας πραγματικά χαλαρός άνθρωπος έχει απόψεις. Απλώς δεν αισθάνεται την ανάγκη να μετατρέψει κάθε διαφωνία σε μάχη. Μπορεί να έχει αγαπημένο εστιατόριο, να υποστηρίζει με πάθος την ομάδα του ή να ξέρει σε ποια πόλη θα ήθελε να ζήσει. Και, κυρίως, μπορεί να σου μιλήσει για το τι θέλει από την καριέρα του, τη ζωή του και το μέλλον του. Ο «άνδρας-πλαστική σακούλα», από την άλλη, αλλάζει γνώμη ανάλογα με το τι θέλεις εσύ. Αν πεις ότι θέλεις να μετακομίσετε, συμφωνεί. Αν την επόμενη εβδομάδα αλλάξεις γνώμη, συμφωνεί και πάλι. Στην αρχή μπορεί να σου φαίνεται γλυκό. Μετά, όμως, μπορεί να αρχίσεις να νιώθεις ότι δεν ξέρεις καν με ποιον άνθρωπο είσαι μαζί.

Λέει εύκολα «ναι», αλλά δεν κάνει τίποτα

Ίσως σου έχει πει «ναι, να πάμε ένα Σαββατοκύριακο κάπου» και τελικά να μην μπήκε ποτέ στη διαδικασία να ψάξει ημερομηνίες ή ξενοδοχείο. Ίσως συμφώνησε να κάνετε μια σημαντική συζήτηση για το αν θα μείνετε μαζί, αλλά η συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Αυτό είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της Plastic Bag Theory: η εύκολη συμφωνία δεν σημαίνει απαραίτητα συνεργασία. Γιατί αν κάθε «ναι» μένει μόνο στα λόγια, τότε στην πράξη εσύ εξακολουθείς να πρέπει να κάνεις τα πάντα.

Το πραγματικό «chill» είναι διαφορετικό

Το να είσαι πραγματικά χαλαρός δεν σημαίνει ότι αφήνεις τον σύντροφό σου να κάνει όλη τη δουλειά. Σημαίνει ότι όταν κάτι πάει στραβά, δεν πανικοβάλλεσαι. Αν ακυρωθεί ένα σχέδιο τελευταία στιγμή, δεν δημιουργείς σκηνή. Αν ξεχαστούν τα κλειδιά, δεν ξεκινάς έναν τεράστιο καβγά. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τις αναποδιές με χιούμορ και ψυχραιμία.

Ταυτόχρονα, όμως, είσαι εκεί από την αρχή. Παίρνεις πρωτοβουλίες, εκφράζεις τις ανάγκες σου και συμμετέχεις στη σχέση. Γιατί τελικά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «είμαι χαλαρός» και στο «δεν κάνω καμία προσπάθεια».

Και αν νιώθεις ότι εσύ οργανώνεις, θυμάσαι, αποφασίζεις, συζητάς και φροντίζεις τα πάντα, ενώ ο σύντροφός σου απλώς ακολουθεί τη ροή, ίσως ήρθε η στιγμή να αναρωτηθείς αν έχεις βρει τον ιδανικά chill άνδρα ή απλώς… την πλαστική σακούλα της σχέσης σου.