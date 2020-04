Μπορεί η βιταμίνη C να αποτρέψει τον κορωνοϊό;

Οι γιατροί και οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να ανακαλύψουν ένα αποτελεσματικό εμβόλιο ή μέθοδο θεραπείας για τον κορωνοϊό. Ελέγχουν διάφορα υπάρχοντα φάρμακα, για να δουν αν μπορούν να καταπολεμήσουν την επίδραση του COVID-19.

Από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλές θεωρίες που βγαίνουν καθημερινά ισχυριζόμενες ότι αποτελούν θεραπεία για τον κορωνοϊό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για να τα αποδείξουν όλα αυτά. Μια από αυτές τις θεωρίες είναι ότι η βιταμίνη C μπορεί να αποτρέψει τον ιό.

Η βιταμίνη C είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό το οποίο υποστηρίζει αναρίθμητες λειτουργίες στον οργανισμό. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος και την ανακούφιση των αλλεργιών.

Η προστασία από το οξειδωτικό στρες.

Η σύνθεση του κολλαγόνου, της «ελαστικής» πρωτεΐνης του σώματος.

Η επούλωση πληγών

Η καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.

Η θωράκιση της όρασης, από παθήσεις όπως η ωχρή κηλίδα και ο καταρράκτης.

Είναι όμως αποτελεσματική η βιταμίνη C στη θεραπεία του COVID-19;

Η βιταμίνη C έχει πολλά οφέλη για την υγεία, αλλά λέγοντας ότι βοηθά στη θεραπεία του COVID-19 θα ήταν λάθος. Εξάλλου είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η θεωρία ότι η αυτή η βιταμίνη έχει επίδραση στη γρίπη, διαδόθηκε γύρω στο 1970, όταν ο νομπελίστας Linus Pauling δημοσίευσε ένα βιβλίο για την πρόληψη του κρυολογήματος με τη χρήση μεγάλων δόσεων βιταμίνης C. Αλλά, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν πραγματικά αξιόπιστες μελέτες, που να αποδείκνυαν ό, τι αυτό είναι αλήθεια.

Από τότε, αυτή η πεποίθηση έχει μελετηθεί εκτενώς. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες έχουν εξετάσει, αν η βιταμίνη C έχει πραγματική επίδραση στη γρίπη. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά απογοητευτικά. Διότι, οι περισσότερες μελέτες αποκάλυψαν ότι η συμπλήρωση με 200mg ή περισσότερο, δεν μείωσε τη συχνότητα των ιώσεων. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση της βιταμίνης C, να μειώνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Άρα, το μόνο σίγουρο είναι οτι εάν παίρνετε αρκετή ποσότητα βιταμίνης C, δεν θα γλυτώσετε τη γρίπη, απλά μπορεί τα συμπτώματα να είναι πιο ελαφριά και να διαρκέσουν μικρότερο χρονικό διάστημα.

Συμπερασματικά ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης είναι η διατήρηση της καλής υγιεινής των χεριών και της αυτο-απομόνωσης μέχρι να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο εμβόλιο.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.