Τα σημάδια πριν την καρδιακή προσβολή που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρώιμα σημάδια πιθανής καρδιακής προσβολής ακόμη και ένα μήνα πριν από το συμβάν και με αυτόν τον τρόπο να καταφέρετε να την προλάβετε;

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 790.000 Αμερικανοί πάσχουν από καρδιακή προσβολή κάθε χρόνο. Η εκμάθηση των προειδοποιητικών σημείων μιας επικείμενης καρδιακής προσβολής θα μπορούσε να σώσει εσάς ή τους αγαπημένους σας από έναν πρόωρο θάνατο.

Όσο πιο νωρίς πάρετε βοήθεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιβίωσης. Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορεί να μην φαίνονται σοβαρά. Εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παρακάτω ενημερώστε το γιατρό σας.

Τα σημάδια που στέλνει το σώμα σας πριν την καρδιακή προσβολή

Πίεση στον θώρακα

Δεν πρέπει να αγνοήσετε το αίσθημα παλμών που μπορεί να νιώθετε στον θώρακα, στην πλάτη, στον λαιμό. Μπορεί να είναι σημάδια ότι η παροχή αίματος έχει περιοριστεί. Ακόμα κι αν ο πόνος φαίνεται μικρός, αν δεν υπάρχει εξήγηση, θα πρέπει να το ελέγξετε.

Λήθαργος

Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρή αδυναμία και πλήρη έλλειψη ενέργειας, θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι μιας επικείμενης καρδιακής προσβολής. Η ακραία κόπωση είναι συχνά ένα από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια μιας καρδιακής προσβολής.

Κόπωση και αδυναμία

Αν ξαφνικά κουράζεστε με τις απλές δουλειές, όπως το να πάτε για ψώνια ή να ανέβετε τις σκάλες, δεν πρέπει να το αγνοήσετε. Η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης αίματος από την καρδιά, εάν οι αρτηρίες έχουν γίνει πολύ στενές και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή.

Ζάλη και κρύος ιδρώτας

Το να αισθάνεστε ζάλη και να ξεσπάσετε σε έναν κρύο ιδρώτα μπορεί να προκληθεί από το γεγονός ότι δεν υπάρχει αρκετό αίμα προς τον εγκέφαλο λόγω κακής κυκλοφορίας. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται αμέσως από το γιατρό σας.

Συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης

Ο πόνος στις αρθρώσεις και τους μύες, οι σοβαροί πονοκέφαλοι, ο πονόλαιμος ή η συμφόρηση της ρινικής κοιλότητας συχνά εμφανίζονται περίπου ένα μήνα πριν από μια καρδιακή προσβολή. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σας αγωνίζεται για να βελτιώσει τη ροή του αίματος. Μη περιμένετε, επισκεφθείτε το γιατρό σας για διάγνωση.

Δυσκολία στην αναπνοή

Αν αντιμετωπίζετε αυτό το σύμπτωμα, θα μπορούσε να σημαίνει ότι λόγω της μειωμένης ροής αίματος, έχετε λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα στο αίμα που ανταλλάσσεται με το οξυγόνο στους πνεύμονές σας. Αυτό οδηγεί σε δύσπνοια. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην αναπνοή σε τακτική βάση, θα μπορούσε να είναι μια προειδοποίηση για μια επικείμενη καρδιακή προσβολή.

Συμβουλές για να έχετε γερή καρδιά

Ασκηθείτε. Η σωματική αδράνεια οδηγεί σε διάφορες χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Canadian Medical Association journal, η σωματική αδράνεια είναι η κύρια αιτία της ασθένειας που σχετίζεται με την καρδιά προκαλώντας ένα μέγιστο αριθμό πρόωρων θανάτων. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι τα άτομα που ακολουθούσαν μια σωματική δραστηριότητα, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μειώστε το λίπος της κοιλιάς. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology,το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος σχετίζεται με διάφορες καρδιοπάθειες. Η μείωση του κοιλιακού λίπους μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σταματήσετε το κάπνισμα. Τα τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη η οποία, όταν καταναλώνεται, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό του σώματος. Αυτό περαιτέρω οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης οξυγόνου από την καρδιά και μείωση της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου στο αίμα, οδηγώντας σε στεφανιαία αγγειοσυστολή. Ωστόσο, η διακοπή του καπνίσματος αντιστρέφει τον κίνδυνο της κατάστασης.

Κοιμηθείτε σωστά. Η διατήρηση ενός προγραμματισμού στον ύπνο είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη του County Alameda, οι άνθρωποι που κοιμούνται για λιγότερο από 4 ώρες είναι τρεις φορές πιο επιρρεπείς σε καρδιακές παθήσεις από τους ανθρώπους που κοιμούνται 8 ώρες. Επίσης, η στέρηση του ύπνου προκαλεί κόπωση και αυξημένο καρδιακό ρυθμό που συμβάλλει στην καρδιοπάθεια.

Μετριάστε το αλκοόλ. Η κατανάλωση μέτριας ποσότητας αλκοόλ είναι αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου πολλών καρδιοπαθειών, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση, καρδιομυοπάθεια κ.λπ.

Αποφύγετε το πολύ άγχος. Το άγχος συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το χρόνιο άγχος μπορεί να προκαλέσει στεφανιαία καρδιακή νόσο (CHD) και άλλες καρδιακές παθήσεις, όπως η καρδιομυοπάθεια και η ισχαιμία του μυοκαρδίου. Έτσι, για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, η διαχείριση του στρες είναι απαραίτητη.

