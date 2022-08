Αυτοί οι λόγοι θα σε πείσουν να γίνεις vegan από σήμερα κιόλας

Εάν, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, έχετε μεγαλώσει τρώγοντας κρέας, γαλακτοκομικά και αυγά, μπορεί να μην μπαίνετε στον κόπο να σκεφτείτε τι ακριβώς τρώτε.

Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε μεγαλώσει πιστεύοντας ότι κάτι είναι «φυσιολογικό» και ακόμη και «ουσιώδες», δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την υγεία μας ή την υγεία του κόσμου – μια αποκάλυψη που έγινε σαφής εν μέσω αύξησης περιστατικών καρκίνου και καρδιακών παθήσεων, παράλληλα με τους σαφείς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι επιζήμιες επιπτώσεις έχουν συνδεθεί με την αυξημένη κατανάλωση κρέατος και ζωικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Πριν όμως απελπιστούμε, υπάρχει άλλος τρόπος. Τα φυτά. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που ακολουθούν μια φυτική και ακόμη και πλήρως vegan διατροφή—παίρνοντας επαρκή θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών. Τι ακριβώς είναι όμως ο βιγκανισμός και γιατί είναι πλέον σημαντικό να υιοθετήσουμε αυτόν τον τρόπο διατροφής;

Τι είναι ο βιγκανισμός;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο βιγκανισμός είναι απλώς μια ακόμη διατροφική τάση και εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ότι είναι πολύ περισσότερα. Ο βιγκανισμός είναι μια ηθική δέσμευση για την επιβολή της ελάχιστης δυνατής βλάβης στα μη ανθρώπινα ζώα με τα οποία μοιραζόμαστε τη Γη. Οι άνθρωποι που είναι vegan ακολουθούν μια πλήρως φυτική διατροφή, παραλείποντας τη σάρκα και τις εκκρίσεις των ζώων όπως το γάλα, το μέλι ή τα αυγά από τη διατροφή τους.

Πολλοί vegan δεν φορούν δέρμα, γούνα ή οτιδήποτε άλλο προέρχεται από ζώο. Επίσης, απορρίπτουν τη χρήση ζώων σε άλλες μορφές, όπως καλλυντικά που έχουν γίνει από δοκιμές ζώων ή τις άμαξες με άλογα. Ο βιγκανισμός είναι μια φιλοσοφία και μια ηθική στάση που υποστηρίζει τη συμβίωση σε αρμονία με μη ανθρώπινα όντα και τα αφήνει τα έξω από το φαγητό, την ένδυση, τη διασκέδαση, τα προϊόντα και την εργασία. Ο βιγκανισμός αφορά τη μείωση της βλάβης.

Γιατί να γίνεις Vegan

Τα ζώα παίζουν έναν αξιοσημείωτο, αλλά συχνά αόρατο ρόλο, στην καθημερινή μας ζωή. Πιστεύεται ότι εάν εμείς, ως καταναλωτές, γνωρίζαμε από πού προέρχεται το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και άλλα ζωικά προϊόντα, δεν θα μπορούσαμε να τα καταναλώσουμε. Όμως, χάρη σε πρωτοβουλίες, όπως οι μυστικές έρευνες και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν για τις απαράδεκτες και ανθυγιεινές συνθήκες στις οποίες εκτρέφονται και υποβάλλονται τα ζώα.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα; Εδώ είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους η υιοθέτηση της vegan διατροφής είναι η πιο ευγενική και πιο επιδραστική επιλογή που μπορείτε να κάνετε—για τα ζώα, την προσωπική σας υγεία και τον πλανήτη μας.

Ηθικοί λόγοι για να γίνεις Vegan

Υπάρχουν διάφοροι ηθικοί λόγοι για να γίνετε vegan. Ας ξεκινήσουμε συζητώντας τον πόνο και την ταλαιπωρία των ζώων, ας προχωρήσουμε στην ανθρώπινη υγεία και τελικά ας μάθουμε περισσότερα για την επιστήμη πίσω από τον βιγκανισμό.

Πόνος και βάσανα

Παρόλο που οι αντιδράσεις των ζώων στον πόνο είναι μερικές φορές διαφορετικές από αυτές των ανθρώπων, εξακολουθούν να τον αισθάνονται. Υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες στις συμπεριφορές πόνου μεταξύ των ειδών, για παράδειγμα, μπορεί να σταματήσουν να συναναστρέφονται με ανθρώπους ή/και άλλα ζώα, μπορεί να τρώνε λιγότερο, να φωνάζουν περισσότερο και να αυξάνονται οι καρδιακοί τους παλμοί.

Κλουβιά μπαταριών

Μια έκθεση του 2017 από τους United Egg Producers υπολόγισε ότι το 85 τοις εκατό της εμπορικής παραγωγής των αυγών στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσε κλουβιά μπαταριών πουλερικών, σε σύγκριση με το 90 τοις εκατό παγκοσμίως.

Τα κλουβιά με μπαταρίες θεωρούνται ευρέως ως ένα από τα χειρότερα βασανιστήρια που έχει υποστεί οποιοδήποτε ζώο που μεγαλώνει για να καταλήξει τροφή για τους ανθρώπους. Αυτά τα κλουβιά περιορίζουν μια κότα ωοπαραγωγής τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί καν να ανοίξει τα φτερά της.

Μια κότα που γεννά αυγά αναγκάζεται να περάσει τη ζωή της όρθια και ξαπλωμένη σε συρμάτινο δάπεδο που προκαλεί ζημιά στα πόδια της. Τα κλουβιά είναι τόσο χαμηλά που μετά βίας μπορεί να τεντώσει το λαιμό της προς τα πάνω, πόσο μάλλον να τρέξει, να χοροπηδήσει, να πετάξει ή να εξερευνήσει. Αποτρέπεται από το να κάνει οτιδήποτε της έρχεται φυσικά, εκτός από το να φάει. Ακόμη και αυτό έχει συνέπειες, αφού πρέπει να κολλήσει το λαιμό της μέσα από τις συρμάτινες ράβδους για να αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλότητα τροφοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να τραυματιστεί και να πονάει.

Χάρη σε προσπάθειες όπως οι καμπάνιες του The Humane League, εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου επιλέγουν να προμηθεύονται αυγά από φάρμες που δεν χρησιμοποιούν κλουβιά μπαταρίας. Φυσικά, το να μην τρώτε αυγά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλλετε στην αποφυγή της ταλαιπωρίας και της κακοποίησης αυτών των ζώων.

Η σκληρότητα στη βιομηχανία του γάλακτος

Κάποιοι μπορεί εκπλαγούν από το γεγονός ότι η βιομηχανία γάλακτος συχνά θεωρείται ότι είναι πιο σκληρή από τη βιομηχανία κρέατος. Τα θηλυκά στη γαλακτοβιομηχανία αναγκάζονται να μείνουν έγκυες, χρόνο με τον χρόνο, ώστε να γαλακτοποιήσουν, παράγοντας γάλα που οι άνθρωποι παίρνουν και πουλάνε.

Μετά τον τοκετό, το 97 τοις εκατό των νεογέννητων μοσχαριών γαλακτοπαραγωγής θα απομακρυνθούν βίαια από τις μητέρες τους μέσα στις πρώτες 24 ώρες της ζωής τους. Τα περισσότερα θηλυκά μοσχάρια θα αντιμετωπίσουν την ίδια μοίρα με τις μητέρες τους, ενώ τα περισσότερα αρσενικά μοσχαράκια, θεωρούνται 'παράπλευρες απώλειες' για τη βιομηχανία του γάλακτος και σφάζονται μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του.

Ακόμη και οι μικρές, «οικογενειακές» και «τοπικές» γαλακτοκομικές φάρμες έχουν σκληρές πρακτικές όπως ο χωρισμός μητέρων και μωρών, η σφαγή θηλυκών αγελάδων όταν δεν μπορούν πλέον να παράγουν αρκετό γάλα.

Κιβώτια κύησης

Πολλά εκτρεφόμενα γουρούνια κρατούνται σε κιβώτια κύησης —ένα μεταλλικό κλουβί τόσο σφιχτό που τα γουρούνια δεν μπορούν να γυρίσουν— όλη τους τη ζωή. Η βιομηχανία κρέατος τα αντιμετωπίζει σαν μηχανές, γονιμοποιώντας τα ξανά και ξανά, ώστε τα μωρά τους να χρησιμοποιηθούν για το φαγητό μας.

Επιλεκτική εκτροφή

Μια αγελάδα γαλακτοπαραγωγής εκτρέφεται επιλεκτικά για να παράγει αφύσικη ποσότητα γάλακτος, που οδηγεί σε διογκωμένους και πρησμένους μαστούς καθώς και σε επώδυνες καταστάσεις όπως η μαστίτιδα. Ένα τυπικό κοτόπουλο ή γαλοπούλα που εκτρέφεται για κρέας δεν θα μπορεί να αντέξει το βάρος του σώματός του λόγω επιλεκτικής εκτροφής . Η ταχεία ανάπτυξή τους οδηγεί σε θανατηφόρες καταστάσεις όπως καρδιακή ανεπάρκεια και σπασμένα πόδια.

Βάρβαρες μεταφορές

Μετά από μια συχνά τρομακτική, κουραστική και πονεμένη ζωή σε μια φάρμα εργοστασίων, τα ζώα -κοτόπουλα, χοίροι, γαλοπούλες και αγελάδες- συγκεντρώνονται για το τελευταίο ταξίδι της ζωής τους καθώς στέλνονται για σφαγή σε ένα σφαγείο. Το ταξίδι απέχει πολύ από το να είναι άνετο. Είτε κότες, γουρούνια, γαλοπούλες ή αγελάδες, κάθε ζώο είναι στρυμωγμένο σε φορτηγά, με σχεδόν καθόλου χώρο για να κινηθεί.

Μπορούν να εκτεθούν σε υπερβολική ζέστη ή κρύο σε αυτά τα ταξίδια που μπορεί να διαρκέσουν πολλές ώρες. Συχνά, δεν τους παρέχεται καν επαρκής τροφή ή νερό. Μέχρι τη στιγμή που κάθε ζώο φτάσει στον τελικό προορισμό του, μπορεί να είναι τόσο τρομοκρατημένο και παραμελημένο που μερικές φορές λερώνεται. Καλυμμένα με περιττώματα, τα εξαντλημένα σώματά τους σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τι το νόστιμο έχει αυτό;

Περιβαλλοντικοί λόγοι για να γίνεις Vegan

Η κτηνοτροφία προκαλεί ρύπανση του αέρα και των υδάτων, ενθαρρύνει την αποψίλωση των δασών και συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή.

Μόλυνση του αέρα

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις φάρμες εργοστασίων σκοτώνει περισσότερους από 17.000 ανθρώπους σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες ετησίως. Οι ερευνητές λένε ότι η κτηνοτροφία είναι η χειρότερη πηγή ρύπων, υπεύθυνη για το 80 τοις εκατό των θανάτων από τη ρύπανση που σχετίζεται με την παραγωγή τροφίμων.

Αποψίλωση των δασών

Με τον όρο “αποψίλωση” (deforestation) αποδίδεται η -σε πολύ μεγάλη κλίμακα- δημιουργία περιοχών απαλλαγμένων από δάση, γεγονός που συχνά οδηγεί στην καταστροφή της ποιότητας του εδάφους. Η αγροτική παραγωγή εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 80% της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών.

Παγκόσμια υπερθέρμανση

Η κτηνοτροφία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και εκτιμάται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ότι είναι υπεύθυνη για το 18 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ρύπανση των υδάτων

Τα εκτρεφόμενα ζώα παράγουν κοπριά και ούρα που συχνά διαρρέουν σε ρυάκια, ποτάμια και ωκεανούς. Λόγω των γεωργικών λιπασμάτων που μεταφέρουν, όπως άζωτο, κάλιο και φώσφορο, η ανάπτυξη των φυκών καταλήγει να σκοτώνει τα ψάρια και την υδρόβια ζωή μέσω της εξάντλησης του οξυγόνου στο νερό.

Χρήση νερού

Έχει υπολογιστεί ότι τα 8 δισεκατομμύρια ζώα που εκτρέφονται για τη σάρκα και τις εκκρίσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν το μισό από το νερό που καταναλώνεται στη χώρα.