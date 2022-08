Λαχταράτε συνεχώς τηγανητό φαγητό; Να γιατί

Μήπως λαχταράτε συνέχεια πατάτες τηγανιτές ή τηγανιτές φτερούγες κοτόπουλου; Αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι

Όπως ίσως έχετε ακούσει, η λαχτάρα για φαγητό συχνά οφείλεται σε στρες, ανεπάρκειες βιταμινών ή στέρηση ύπνου. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι στρέφονται σε ζαχαρούχα, αλμυρά ή λιπαρά τρόφιμα όταν έχουν στρες.

Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να προκαλέσει λαχτάρα για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, ενώ η έλλειψη ύπνου μπορεί να σας κάνει να λαχταράτε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή υδατάνθρακες.

Εάν όμως τα τηγανητά τρόφιμα αποτελούν βασικό μέρος του γεύματός σας, ίσως είναι καιρός να τροποποιήσετε τη διατροφή σας. Το τηγάνισμα όχι μόνο καταστρέφει ορισμένα από τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, αλλά προάγει επίσης το σχηματισμό ακρυλαμιδίου. Αυτή η ένωση προκύπτει από μια χημική αντίδραση μεταξύ των σακχάρων και του αμινοξέος ασπαραγίνη και μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο μακροπρόθεσμα.

Μια διατροφή πλούσια σε τηγανητά τρόφιμα μπορεί επίσης να συμβάλει σε ψυχικές ασθένειες, καρδιακές παθήσεις και παχυσαρκία. Για παράδειγμα, μια μελέτη του 2016 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lipids in Health and Disease, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν τηγανητά τρόφιμα τακτικά είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη. Μια άλλη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, αναφέρει ότι η κατανάλωση τηγανητών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία νόσο και διαβήτη.

Δεδομένων αυτών των πτυχών, είναι λογικό να σκεφτείτε δύο φορές πριν πιάσετε μια σακούλα πατατάκια. Αλλά πρώτα, προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί λαχταράτε τηγανητά τρόφιμα - και τι να φάτε αντ 'αυτού.

Τι προκαλεί λαχτάρα για τηγανητό φαγητό;

Τα τηγανητά τρόφιμα είναι συχνά πλούσια σε λιπαρά και νάτριο, αλλά μερικά περιέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων. Έτσι, αν λαχταράτε πατατάκια, ίσως νιώθετε την ανάγκη να φάτε περισσότερους υδατάνθρακες ή αλάτι. Γενικά η λαχτάρα για τηγανητό φαγητό μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν λαμβάνετε αρκετά ωμέγα-3 και άλλα υγιή λίπη.

Επίσης τα άτομα με υψηλότερη από τη μέση πρόσληψη ψευδαργύρου είναι πιο πιθανό να λαχταρούν τηγανητό φαγητό, δείχνει μια μελέτη του 2016. Αυτό το μέταλλο παίζει βασικό ρόλο στη σύνθεση πρωτεϊνών, στη λειτουργία του ανοσοποιητικού και σε άλλες βιοχημικές διεργασίες, αλλά το χρειάζεστε μόνο σε μικρές δόσεις. Η υπερβολική ποσότητα ψευδαργύρου μπορεί να αναστείλει την απορρόφηση του χαλκού και να προκαλέσει πεπτική δυσφορία. Για να παραμείνετε ασφαλείς, προσπαθήστε να μην υπερβαίνετε τα 40 χιλιοστόγραμμα ψευδαργύρου την ημέρα.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ότι μπορεί να λαχταράτε πρόχειρο φαγητό - συμπεριλαμβανομένων των τηγανητών φαγητών - λόγω στέρησης ύπνου ή συναισθηματικού στρες. Τα τηγανητά τρόφιμα είναι πολύ εύγευστα και διεγείρουν το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Η ζάχαρη μας κάνει να θέλουμε να τρώμε περισσότερη ζάχαρη. Το λίπος μας κάνει να θέλουμε να τρώμε περισσότερο λίπος. Και ο εγκέφαλός μας κυνηγά αυτή την ευχάριστη κατάσταση της διατροφικής ευφορίας.

Μια περιστασιακή μερίδα τηγανιτού φαγητού είναι απίθανο να βλάψει την υγεία σας, αλλά προσπαθήστε να μην σας γίνει καθημερινή συνήθεια. Εν τω μεταξύ, αναζητήστε πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις για τα τρόφιμα που λαχταράτε. Για παράδειγμα, οι ψητές φτερούγες κοτόπουλου έχουν εξίσου καλή γεύση με αντίστοιχές τηγανητές. Ομοίως, μπορείτε να ανταλλάξετε τις τηγανιτές πατάτες με πατάτες φούρνου και τσιπς κολοκυθιού.

Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε φριτέζα με αέρα. Τα τηγανητά στον αέρα έχουν έως και 80% χαμηλότερες θερμίδες και περιέχουν περίπου 90% λιγότερο ακρυλαμίδιο από τα συμβατικά τηγανητά τρόφιμα.

Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος μειώνει επίσης τον σχηματισμό προϊόντων οξείδωσης της χοληστερόλης (COP), μιας κατηγορίας ενώσεων που συνδέονται με καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και αθηροσκλήρωση. Πασπαλίστε λίγο φρέσκο ​​μαϊντανό ή σχοινόπρασο πάνω από τα αγαπημένα σας τρόφιμα για να μειώσετε περαιτέρω την περιεκτικότητά τους σε COP. Το μειονέκτημα είναι ότι το τηγάνισμα στον αέρα μπορεί να μειώσει την ποσότητα των πολυακόρεστων λιπαρών και να αυξήσει τα επίπεδα COP στα ψάρια.

Τέλος όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η λαχτάρα για τηγανητό φαγητό μπορεί επίσης να οφείλεται σε άγχος και έλλειψη ύπνου. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθήστε να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και να βρείτε τι σας χαλαρώνει. Για παράδειγμα η τακτική άσκηση, ο διαλογισμός, οι βαθιές αναπνοές και οι χαλαρωτικές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, ο χορός ή το ποδήλατο μπορούν όλα να μειώσουν το άγχος.