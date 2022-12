Οι 5 βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα

Το παλιό ρητό, «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», μπορεί τελικά να κρύβει κάποια αλήθεια.

Η κατανάλωση θρεπτικών τροφών πλούσιων σε ορισμένες βιταμίνες μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να ενισχύσει το σώμα σας ενάντια σε ασθένειες όπως το κρυολόγημα και η γρίπη. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ανακάμψετε και να διατηρήσετε την ενέργειάς σας σε υψηλά επίπεδα.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποιες βιταμίνες είναι καλύτερες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας, καθώς και σε ποιες τροφές μπορείτε να τις βρείτε.

Βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Μπορείτε να χτίσετε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα διατηρώντας ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες μακροπρόθεσμα. Με λίγα λόγια, δεν γίνεται να φάτε τέσσερα πορτοκάλια στο πρωινό μια μέρα και να περιμένετε να είστε προστατευμένοι από το κρυολόγημα όλη την εποχή.

Βιταμίνη C

Αυτό, μάλλον το γνωρίζετε ήδη. Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Στην πραγματικότητα η ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να σας κάνει πιο επιρρεπείς στο να αρρωστήσετε. Η βιταμίνη C δρα ως αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσει το σώμα σας από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φλεγμονή στο σώμα σας.

Η τακτική πρόσληψη βιταμίνης C είναι απαραίτητη για την καλή υγεία, επειδή το σώμα σας δεν την παράγει από μόνο του. Επίσης, δεν την αποθηκεύει για να τη χρησιμοποιήσει αργότερα. Τα καλά νέα είναι ότι η βιταμίνη C περιέχεται σε τόσες πολλές τροφές και έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζεται να λάβουν συμπλήρωμα βιταμίνης C, εκτός εάν το συμβουλέψει ένας γιατρός.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C ; Η βιταμίνη C συνδέεται συχνότερα με τα πορτοκαλί και γενικά τα εσπεριδοειδή, αλλά μπορείτε να την πάρετε από μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών:

Κόκκινες πιπεριές.

Πορτοκάλια και χυμός πορτοκαλιού

Χυμός γκρέιπφρουτ

Ακτινίδια

Πράσινες πιπεριές

Μαγειρεμένο μπρόκολο

Φράουλες

Λαχανάκια Βρυξελλών

Βιταμίνη Β6

Η Β6 είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη βιοχημικών αντιδράσεων στο ανοσοποιητικό σας σύστημα. Ένας από τους κύριους ρόλους της είναι η παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και Τ-κυττάρων. Αυτά είναι τα κύτταρα ανταποκρίνονται στην καταπολέμηση των εισβολέων, όπως οι ιοί και τα βακτήρια.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β6 : Οι τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β6 περιλαμβάνουν:

Ρεβίθια

Βοδινό και μοσχαρίσιο συκώτι

Ψάρια κρύου νερού, όπως ο σολομός και ο τόνος

Στήθος κοτόπουλου

Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού

Πατάτες

Γαλοπούλα

Μπανάνες

Πλιγούρι

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά το σώμα σας να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Η βιταμίνη Ε είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά θρεπτικά συστατικά για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας. Αυτό συμβαίνει επειδή βοηθά να διατηρήσετε τα Τ-κύτταρά σας να λειτουργούν με κορυφαία απόδοση.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε : Είναι καλύτερο να αποφεύγετε τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε. Και αυτό γιατί όχι μόνο υπάρχει μόνο μια μικρή κλινική έρευνα που δείχνει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης Ε ωφελούν την υγεία σας, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιβλαβή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αντίθετα, φορτώστε το πιάτο σας με αυτές τις τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε:

Σπόροι, όπως οι ηλιόσποροι

Ξηροί καρποί, όπως αμύγδαλα, φιστίκια και βούτυρο ξηρών καρπών

Σπανάκι

Μπρόκολο

Ακτινίδια

Μάνγκο

Ντομάτες

Σπανάκι

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Οι ερευνητές τον αποκαλούν «θυροφύλακα» του ανοσοποιητικού συστήματος, επειδή είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία όλων των κυττάρων του ανοσοποιητικού σας.

Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο: Τα στρείδια είναι η υψηλότερη πηγή σε ψευδάργυρο. Άλλες τροφές για να αυξήσετε την πρόσληψη ψευδαργύρου περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

Μοσχαρίσιο κρέας (επιλέξτε μόνο άπαχα κομμάτια)

Μπλε καβούρι

Σπόροι κολοκύθας

Χοιρινές μπριζόλες

Στήθος γαλοπούλας

Τυρί τσένταρ

Γαρίδες

Φακές

Σαρδέλες σε κονσέρβα

Γιαούρτι

Γάλα

Σελήνιο

Το σελήνιο όχι μόνο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα όταν υπάρχει απειλή, αλλά μπορεί επίσης να το αποτρέψει από την υπερβολή, προστατεύοντάς σας από χρόνιες φλεγμονές και αυτοάνοσες ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn και η ψωρίαση .

Δοκιμάστε αυτές τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο :

Βραζιλιάνικα φυστίκια

Τόνος

Σαρδέλες σε κονσέρβα

Καστανό ρύζι

Αυγά

Πλιγούρι βρώμης

Γάλα και γιαούρτι

Φακές

Ξηροί καρποί και σπόροι

Αρακάς

Μερικά έτοιμα προς κατανάλωση δημητριακά πρωινού είναι επίσης εμπλουτισμένα με σελήνιο

Πάρτε τις βιταμίνες σας σε μία πολύχρωμη διατροφή

Ένας απλός κανόνας που μπορεί να σας βοηθήσει όταν επιλέγετε φρούτα και λαχανικά στο μπακάλικο: Όσο πιο πολύχρωμα είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, τόσο το καλύτερο. (Και πιο όμορφο, επίσης.)

Προσπαθήστε να τρώτε μια μεγάλη ποικιλία τροφών και στοχεύστε να τρώτε φρούτα και λαχανικά από κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου. Το πιάτο σας θα είναι πιο όμορφο και θα διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που τονώνουν την υγεία.