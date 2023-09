Μην ακούτε τη Γκουίνεθ Πάλτροου – Η ενδοφλέβια θεραπεία με βιταμίνες (IV) δεν επιβραδύνει τη γήρανση ούτε μειώνει την οξειδωτική βλάβη

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας Γκουίνεθ Πάλτροου δήλωσε ότι λατρεύει την ενδοφλέβια θεραπεία με βιταμίνες (IV). Η ηθοποιός και η δημιουργός του Goop έχει επικριθεί πολλές φορές για τις εκκεντρικές ιδέες ευεξίας που αποκαλύπτει κατά καιρούς και μια από αυτές είναι και η IV.

Τι είναι η ενδοφλέβια θεραπεία με βιταμίνες

Η θεραπεία βιταμινών IV χορηγεί συμπληρώματα απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος μέσω μιας βελόνας που εισάγεται σε μια φλέβα. Οι θαυμαστές της θεραπείας πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία οδηγεί σε υψηλότερα θρεπτικά συστατικά στο σώμα σε σύγκριση με τα από του στόματος συμπληρώματα ή τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα τρόφιμα, καθώς αποφεύγει τις απώλειες μέσω της πέψης και της απέκκρισης.

Όσοι εφαρμόζουν αυτές τις ενέσεις λένε ότι προσαρμόζουν τη φόρμουλα βιταμινών και μετάλλων ανάλογα με τις αντιληπτές ανάγκες του ασθενούς. Επίσης πολλοί το κάνουν αυτό χωρίς μια αρχική εξέταση αίματος, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουν εάν κάποιο έχει προϋπάρχουσα ανεπάρκεια βιταμινών.

Τα δημοφιλή κοκτέιλ περιλαμβάνουν μείγματα βιταμινών C και συμπλέγματος Β «για ενέργεια», συμπλέγματος Β και ψευδάργυρου «για το δέρμα», βιταμίνη C, μαγνήσιο και αμινοξέα «για ενέργεια» και ένα υποτιθέμενο «αντιγηραντικό» από μείγμα γλουταθειόνης. Πολλά από αυτά περιέχουν κυρίως υδατοδιαλυτές βιταμίνες C και B, οι οποίες επεξεργάζονται από τους νεφρούς και η περίσσεια θρεπτικών συστατικών απεκκρίνονται μέσω των ούρων, όταν το σώμα έχει λάβει την ποσότητα που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά.

Τι λέει η επιστήμη;

Η ενδοφλέβια θεραπεία δεν είναι νέα και χρησιμοποιείται από την επιστήμη εδώ και δεκαετίες. Στα νοσοκομεία, χρησιμοποιείται για την ενυδάτωση ασθενών και τη χορήγηση βασικών θρεπτικών συστατικών, εάν οι ασθενείς δυσκολεύονται να φάνε, να πιουν ή να απορροφήσουν τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Οι ελλείψεις ενός μόνο θρεπτικού συστατικού όπως η βιταμίνη Β12 ή ο σίδηρος αντιμετωπίζονται συχνά με εγχύσεις υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όμως τα «κοκτέιλ» που δημιουργούν και χορηγούν οι κλινικές δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία. Δεν έχουν γίνει κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι οι ενέσεις βιταμινών αυτού του τύπου προσφέρουν κάποιο όφελος για την υγεία ή είναι απαραίτητες για την καλή υγεία.

Πολύ λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους σε ενήλικες. Και αυτές που υπάρχουν είτε είναι πολύ κακής επιστημονικής ποιότητας, είτε δεν έχουν βρει σημαντικές διαφορές και αφορούν μόνο λίγα άτομα ή περιέχουν μόνο ανέκδοτα στοιχεία από μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τι υποστηρίζει τότε η Γκουίνεθ;

Η Πάλτροου σε ένα podcast μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για τη γλουταθειόνη ως την αγαπημένη της θεραπεία με βιταμίνες IV. Η γλουταθειόνη είναι αντιοξειδωτικό και παράγεται φυσικά από τα κύτταρα μας, αποτρέποντας το οξειδωτικό στρες και τη βλάβη των ιστών. Η ζήτηση του σώματος μας για αυτό το θρεπτικό συστατικό πιστεύεται ότι αυξάνεται καθώς μεγαλώνουμε. Όμως ,ελέτες έχουν αναφέρει ότι η λήψη συμπληρώματος γλουταθειόνης από το στόμα δεν αυξάνει τα επίπεδα στους ανθρώπους.

Το 2015, μια δοκιμή ανέφερε ορισμένες ευεργετικές επιδράσεις στη λειτουργία του ανοσοποιητικού με μακροχρόνια από του στόματος συμπληρώματα γλουταθειόνης, αλλά οι συγγραφείς είπαν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την περαιτέρω κατανόηση της φύσης αυτών των επιδράσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία έρευνα δεν έχει υποστηρίξει τον ισχυρισμό ότι η θεραπεία IV με γλουταθειόνη επιβραδύνει τη γήρανση ή μειώνει την οξειδωτική βλάβη.

Τι μπορεί να πάει στραβά;

Η έγχυση οποιουδήποτε συστατικού κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματός σας ενέχει ορισμένους κινδύνους, ειδικά εάν εκείνοι που χορηγούν τις ενέσεις δεν είναι ιατρικά εκπαιδευμένοι.

Οι γιατροί τείνουν να αποφεύγουν την ενδοφλέβια θεραπεία με βιταμίνες IV, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο (όπως για ιατρικά επείγοντα περιστατικά).

Ένας σημαντικός κίνδυνος είναι η υπερβιταμίνωση ή η υπερβολική κατανάλωση μιας βιταμίνης. Τα ασυνήθιστα υψηλά αποθέματα βιταμινών στον λιπώδη ιστό μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσουν προβλήματα όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ , ο καρκίνος , τα νεφρικά προβλήματα , οι μυϊκοί σπασμοί, ο πόνος, το κάψιμο και ο κνησμός.

Και ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι αισθάνονται ή δείχνουν καλύτερα μετά από μια έγχυση, δεν υπάρχουν αποδεκτά στοιχεία για την υποστήριξη τέτοιων γενικευμένων ισχυρισμών και, ως εκ τούτου, είναι παραπλανητικά και παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Μην πιστεύετε τη διαφημιστική εκστρατεία

Αν και ακούγεται λογικό ότι η κατανάλωση περισσότερων θρεπτικών συστατικών θα ήταν καλό για εσάς, η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Σε ένα υγιές άτομο, η πέψη και η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών ρυθμίζονται προσεκτικά για να απελευθερωθούν στην κυκλοφορία του αίματος από το έντερο και το συκώτι. Οι υπερβολικές ποσότητες θρεπτικών ουσιών που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος χωρίς να υποστούν αυτή τη διαδικασία μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες παραμένουν άγνωστες.

Οι περισσότεροι από εμάς είναι πολύ καλύτερο να προσπαθούμε να πάρουμε βιταμίνες και μέταλλα καταναλώνοντας μια ισορροπημένη διατροφή με μεγάλη ποικιλία λαχανικών και φρούτων. Είναι επίσης πολύ πιο εύκολο, φθηνότερο και ασφαλέστερο.