Ο τέλειος food προορισμός για να μην ψάχνεις κάθε φορά τι να παραγγείλεις στο γραφείο

Από λαχταριστά σάντουιτς μέχρι πεντανόστιμες σαλάτες, όσα ψάχνεις είναι εδώ.

Η καθημερινότητα στο γραφείο -και όχι μόνο- είναι απαιτητική. Οι ώρες της μέρας είναι σαν να μην είναι αρκετές για να κάνεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου. «Τρέχεις» να προλάβεις όλες τις υποχρεώσεις, είτε αυτές είναι στον επαγγελματικό τομέα είτε στον προσωπικό. Μέσα σε όλο αυτό το «δεν προλαβαίνω», πώς να προλάβεις να ετοιμάζεις κάθε μέρα και όλα τα γεύματα σου; Ειδικά όταν μιλάμε για το μεσημεριανό στο γραφείο που προϋποθέτει να έχεις μαγειρέψει το προηγούμενο βράδυ ή το ίδιο πρωί. Οπότε, τι κάνεις; Ψάχνεις διαρκώς τι μπορείς να παραγγείλεις που να είναι θρεπτικό αλλά να είναι και νόστιμο.

Κάπου εδώ, έχουμε να σου πούμε ότι δε χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Οι ώρες για ατελείωτο searching τελείωσαν, αφού υπάρχει η ιδανική απάντηση σε αυτό που ζητάς και η οποία ακούει στο όνομα «Power Meals» - Έμπνευση των αγαπημένων μας everest.

Τι είναι τα Power Meals

Τα Power Meals τοποθετήθηκαν στο δίκτυο καταστημάτων everest τον Ιούλιο του 2023 και ουσιαστικά είναι γεύματα που καλύπτουν όλες τις γευστικές και διατροφικές ανάγκες. Οι συνταγές φέρουν την υπογραφή του σεφ Βασίλη Καλλίδη, ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το πεντανόστιμο τελικό αποτέλεσμα που θα λατρέψει ο ουρανίσκος σου. Αλλά δεν είναι μόνο η γεύση το θέμα. Τη διατροφική επιμέλεια των συνταγών έχει ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Αναστάσιος Παπαλαζάρου. Ο ειδικός είναι ο άνθρωπος που έχει μελετήσει και εξασφαλίσει ότι όποιο Power Meal κι αν επιλέξεις, αυτό θα περιλαμβάνει τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά που θα σε βοηθήσουν να υιοθετήσεις έναν πιο ισορροπημένο και ωφέλιμο τρόπο ζωής. Ανεξάρτητα με το αν είσαι στο γραφείο, στο σπίτι ή απλά στον δρόμο ενδιάμεσα σε υποχρεώσεις.

Τι περιλαμβάνουν τα Power Meals

Τα Power Meals περιλαμβάνουν δύο βασικές προϊόντικές κατηγορίες.

#1 Τις Power Salads: Οι Power Salads αποτελούν μία πλούσια πηγή πρωτεΐνης και απαρτίζονται από υλικά υψηλής διατροφικής αξίας. Μην ακούς, όμως, τη λέξη σαλάτα και πιστεύεις ότι είναι κάτι βαρετό. Ίσα ίσα. Πέρα από το θρεπτικό της υπόθεσης, πρόκειται για τις πιο νόστιμες σαλάτες που θα παραγγείλεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, ειδικά κατά τη διάρκεια μίας δύσκολης μέρας στο γραφείο.

#2 Τα Power Sandwiches: Εδώ κι αν θα ενθουσιαστείς. Τα Power Sandwiches παρασκευάζονται με τρομερά γευστικούς, αλλά υγιεινούς συνδυασμούς. Έτσι, μπορείς να ζεις στο μάξιμουμ την απόλαυση του φαγητού αλλά νιώθοντας καλά, και από άποψη ενέργειας και ξέροντας πως αυτό που τρως είναι θρεπτικό.

Παρακάτω σου έχουμε αναλυτικά όλους τους κωδικούς Power Meals για να δεις από τώρα τι προτιμάς και να προετοιμάσεις την επόμενη παραγγελία σου, online ή σε ένα κατάστημα everest.

Power Salads

@everest.gr

Chicken Avocado: Ιταλική σαλάτα με ψητό φιλέτο κοτόπουλο, αβοκάντο, κόκκινη πιπεριά, καρότο, κολοκυθόσπορο. Συνοδεύεται επιπλέον με vinaigrette πορτοκαλιού με ginger.

Noodles Chicken: Noodles μαριναρισμένα σε soya με ψητό φιλέτο κοτόπουλο, λάχανο καρότο, μαρούλι iceberg, κόκκινο λάχανο, guacamole, μαγιονέζα με κάρυ και μαύρο σουσάμι. Συνοδεύεται επιπλέον με vinaigrette πορτοκαλιού με ginger και soya.

Κριθαράκι Φέτα: Κριθαράκι μαριναρισμένο σε pesto rosso με ιταλική σαλάτα, φέτα, τοματίνια, ελιές καλαμών και ρίγανη. Συνοδεύεται επιπλέον με vinaigrette πορτοκαλιού με ginger.

Power Sandwiches

@everest.gr

Turkey Milner: Προζυμένιο πολύσπορο ψωμί με γαλοπούλα, milner, ψητή κόκκινη πιπεριά, αγγούρι & ελαιόλαδο.

Turkey Guacamole: Προζυμένιο πολύσπορο ψωμί με γαλοπούλα, καπνιστό τυρί, ψητή κόκκινη πιπεριά, αγγούρι, guacamole & ελαιόλαδο.

Chicken: Προζυμένιο πολύσπορο ψωμί με ψητό φιλέτο κοτόπουλο, milner, ψητά τοματίνια, ρόκα & ελαιόλαδο.

Είσαι έτοιμη για τα πιο healthy & λαχταριστά γεύματα της καθημερινότητάς σου; Με τόση ποικιλία στα Power Meals των everest, το μόνο σίγουρο είναι ότι και θα βρεις αυτά που σου αρέσουν περισσότερο και δε θα βαρεθείς! It’s the yummy, healthy way of living!