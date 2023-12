3 ανεπάρκειες βιταμινών και μετάλλων που μπορεί να προκαλέσουν δυσοσμία στο σώμα

Η ενσωμάτωση ορισμένων τροφίμων και ο περιορισμός άλλων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της οσμής του σώματος.

Η μυρωδιά του σώματος μπορεί να είναι ένα άβολο θέμα, αλλά είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσετε. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι αποτέλεσμα κακής υγιεινής - έλλειψη ντους, μη χρήση αποσμητικού και τα ίδια ρούχα για μεγάλες χρονικές περιόδους - αλλά η οσμή του σώματος μπορεί επίσης να προκύψει από διαταραχές ή ελλείψεις θρεπτικών συστατικών που προκαλούν έντονη, δυσάρεστη μυρωδιά.

Η μη λήψη αρκετής ποσότητας μιας συγκεκριμένης βιταμίνης, όπως η βιταμίνη Β12, μπορεί να προκαλέσει σε μερικούς ανθρώπους υπερβολικά, δύσοσμα αέρια, αλλά όχι απαραίτητα δυσάρεστη οσμή σώματος. Οι ελλείψεις μετάλλων, ιδιαίτερα του ψευδαργύρου, είναι πιο πιθανό να συμβάλλουν στην οσμή του σώματος.

Πώς η οσμή του σώματός σας σχετίζεται με τη διατροφή σας

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι ένα μέταλλο που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, την αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης, την υγεία του προστάτη και τη λειτουργία των επινεφριδίων. Παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται στο σώμα σας.

Μια δίαιτα χαμηλή σε ψευδάργυρο μπορεί να αποτρέψει τη διαδικασία αποτοξίνωσης και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστη οσμή του σώματος.

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας ψευδαργύρου μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια μαλλιών, διάρροια, απώλεια βάρους, ανωμαλίες γεύσης, ανικανότητα, οφθαλμικές και δερματικές βλάβες και καθυστερημένη επούλωση πληγών.

Μπορείτε να πάρετε περισσότερο από αυτό το μέταλλο καταναλώνοντας τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, όπως στρείδια, βοδινό, χοιρινό, αρνί και κοτόπουλο. Τα ενισχυμένα δημητριακά ολικής αλέσεως, οι ξηροί καρποί και τα όσπρια είναι επίσης πλούσιες χορτοφαγικές πηγές ψευδαργύρου.

Βιταμίνη C

Το σκορβούτο είναι μια ασθένεια που προκαλείται από σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης C. Αν και είναι ασυνήθιστο στις ανεπτυγμένες χώρες, οι ηλικιωμένοι, οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος και άλλοι μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με μια μελέτη του Ιουλίου 2020 στο ‌ Nutrients ‌.

Ο ιδρώτας με σάπια μυρωδιά είναι ένα σύμπτωμα του σκορβούτου, σύμφωνα με μια παλαιότερη, συχνά αναφερόμενη ανασκόπηση του Σεπτεμβρίου 2011 στο The Journal of Biochemistry. Μπορείτε να πάρετε περισσότερη βιταμίνη C από τροφές όπως εσπεριδοειδή, πατάτες, ντομάτες και σπανάκι.

Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2)

Μπορείτε να αναπτύξετε μια δυσάρεστη μυρωδιά ψαριού ακόμα και χωρίς να βρίσκεστε κοντά σε θαλασσινά. Αυτό μπορεί να είναι η αιτία μιας κατάστασης που ονομάζεται τριμεθυλαμινουρία.

Σε άτομα με τριμεθυλαμινουρία, η ένωση τριμεθυλαμίνη συσσωρεύεται στο σώμα και απελευθερώνεται μέσω του ιδρώτα, των ούρων, των αναπαραγωγικών υγρών και της αναπνοής. Το αποτέλεσμα είναι μια έντονη μυρωδιά ψαριού. Εάν έχετε τριμεθυλαμινουρία, συνιστάται η λήψη συμπληρωμάτων ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2).

Η επιπλέον ριβοφλαβίνη στη διατροφή σας, μαζί με τη μείωση των τροφίμων που περιέχουν τριμεθυλαμίνη, όπως τα σταυρανθή λαχανικά και τα θαλασσινά, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μπορείτε να πάρετε ριβοφλαβίνη από βοδινό κρέας, τόφου, γάλα, αυγά και ξηρούς καρπούς. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η τριμεθυλαμινουρία δεν είναι μια κοινή διαταραχή.

Τροποποιήσεις στη διατροφή για να μυρίζει καλύτερα το σώμα σας

Η ανεπάρκεια βιταμινών μπορεί να μην είναι η κύρια αιτία της δυσάρεστης μυρωδιάς του σώματός σας, αλλά η διατροφική παρέμβαση θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Η ενσωμάτωση ορισμένων τροφίμων και ο περιορισμός άλλων θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξάλειψη της δυσάρεστης μυρωδιάς.

Τα φρέσκα πράσινα φυτά, ιδιαίτερα ο μαϊντανός, το λάχανο, το σπανάκι και το σιταρόχορτο, περιέχουν πολλή χλωροφύλλη - την ένωση που τα κάνει πράσινα - και μπορεί να διώξει τις δυσάρεστες οσμές από το σώμα σας.

Οι φυτικές ίνες στα φρούτα κινούν επίσης το περιεχόμενο του πεπτικού σας συστήματος πιο γρήγορα, έτσι ώστε τα τρόφιμα να έχουν λιγότερο χρόνο να ζυμωθούν και να προκαλέσουν οσμές. Ορισμένες τροφές μπορούν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο που μυρίζετε. Τέλος εάν η μυρωδιά του σώματός σας είναι ανησυχητική, δοκιμάστε να περιορίσετε τα τρόφιμα όπως το σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα σταυρανθή λαχανικά.