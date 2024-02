Πώς η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει το σώμα σου

Υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές παρενέργειες από την κατανάλωση καφέ και άλλων ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη.

Είτε πρόκειται για ένα πρωινό φλιτζάνι καφέ, ένα απογευματινό Diet Coke ή το ενεργειακό ποτό πριν το γυμναστήριο, πολλοί από εμάς αναζητούμε ροφήματα με καφεΐνη για λίγη επιπλέον ώθηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επιδράσεις της καφεΐνης στο σώμα μπορούν να μας δώσουν ενέργεια και να βελτιώσουν τις αθλητικές μας επιδόσεις. Πράγματι, ένα 85 τοις εκατό των Αμερικανών μειώνει τουλάχιστον ένα ρόφημα με καφεΐνη την ημέρα, σύμφωνα με μια μελέτη του Ιανουαρίου 2014 στο Food and Chemical Toxicology ‌. Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ τι κάνει η καφεΐνη στο σώμα σας;

Πώς η καφεΐνη - στον καφέ και όχι μόνο -επηρεάζει το σώμα σας

Σας κάνει να αισθάνεστε περισσότερο σε εγρήγορση

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της καφεΐνης στον οργανισμό είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι την απολαμβάνουν κυρίως το πρωί. Η καφεΐνη είναι ένα διεγερτικό που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της διαστολής των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλό σας, γεγονός που σας κάνει να νιώθετε πιο ξύπνιοι και σε εγρήγορση.

Επίσης η καφεΐνη μερικές φορές χρησιμοποιείται ως συστατικό σε ορισμένα φάρμακα – ιδιαίτερα σε θεραπείες πονοκεφάλου, αναλγητικά και φάρμακα για το κρυολόγημα - επειδή οι επιδράσεις της στο κεντρικό νευρικό σύστημα μπορούν να βοηθήσουν ορισμένα φάρμακα να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.

Μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη σας

Η κατανάλωση καφέ μπορεί να επηρεάσει την καλή απόδοση στη δουλειά ή στο σχολείο, καθώς η καφεΐνη και η βραχυπρόθεσμη μνήμη φαίνεται να έχουν θετική σχέση. Μια μελέτη του Ιανουαρίου 2014 στο Nature Neuroscience διαπίστωσε ότι η καφεΐνη μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη για έως και 24 ώρες μετά την κατανάλωσή της.

Μπορεί να οδηγήσει σε αϋπνία

Εάν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη, ακόμη και μέτριες ποσότητες μπορεί να συμβάλουν στην αϋπνία. Και μακροπρόθεσμα, η κατανάλωση πολλής καφεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο αϋπνίας και κόπωσης, όπου χάνετε συνεχώς τον ύπνο σας λόγω των επιπτώσεων της καφεΐνης και στη συνέχεια χρειάζεται να πίνετε ξανά καφεΐνη για να είστε σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωση καφέ (ή ακόμα και από μέτριες ποσότητες, εάν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη). Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις του καφέ μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πονοκέφαλο

Νευρικότητα

Ζάλη

Τρέμουλο

Γρήγορος καρδιακός παλμός

Πόσο καφέ μπορείτε να πιείτε; Οι ενήλικες μπορούν να πίνουν με ασφάλεια έως και 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης την ημέρα (δηλαδή περίπου τέσσερα φλιτζάνια καφέ).

pexels

Η καρδιά σας μπορεί να αποκτήσει κάποια προστασία

Όταν καταναλώνετε καφέ με μέτρο - που σημαίνει μέχρι τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους- μπορεί να συνοδεύεται από μια σειρά από καρδιοπροστατευτικά προνόμια.

Για παράδειγμα, η κατανάλωση τουλάχιστον 1 φλιτζανιού καφέ με καφεΐνη την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερη συχνότητα καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με μια μελέτη. Και η μέτρια ποσότητα κατανάλωσης - έως 4 φλιτζάνια την ημέρα - σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά καρδιακών παθήσεων, αρρυθμιών, υψηλής αρτηριακής πίεσης και θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με μια έκθεση του Οκτωβρίου 2022 στο Trends Cardiovascular Medicine ‌.

Ίσως αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι ο καφές διαθέτει ισχυρές πολυφαινόλες. Αυτές οι ισχυρές φυτικές ενώσεις δρουν ως αντιοξειδωτικά και βοηθούν στη μείωση της κυτταρικής βλάβης. Για να μην αναφέρουμε επίσης ότι οι κόκκοι καφέ είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο, κάλιο και νιασίνη, τα οποία είναι όλα απαραίτητα για μια υγιή καρδιά. Αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν τα υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τον μεταβολικό ρυθμό και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Ωστόσο, το είδος του καφέ που πίνετε μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μη φιλτραρισμένες ποικιλίες μπορεί να μην προστατεύουν την υγεία της καρδιάς. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη τον Απρίλιο του 2020 στο European Journal of Preventive Cardiology , οι ενήλικες άνω των 60 ετών που έπιναν αφιλτράριστο καφέ είχαν υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακή νόσο ή εγκεφαλικό, από τους συνομηλίκους τους που έπιναν φιλτραρισμένο ή καθόλου καφέ.

Μπορεί να βελτιώσει τη μυϊκή αντοχή

Εκτός από το κεντρικό νευρικό σύστημα και την καρδιά σας, η καφεΐνη τονώνει τους μυς σας. Στην πραγματικότητα, μπορεί να κάνει θαύματα για τις προπονήσεις σας - η καφεΐνη έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την αντοχή.

Μπορεί να προωθήσει τη δύναμη

Επίσης, η καφεΐνη μπορεί να βελτιώσει την προπόνηση δύναμης και την απόδοσή σας. Μια μετα-ανάλυση 20 μελετών τον Μάρτιο του 2018 στο Journal of the International Society of Sports Nutrition‌ ‌βρήκε ότι η καφεΐνη βελτίωσε τόσο τη μυϊκή δύναμη όσο και την ισχύ, όταν καταναλώθηκε πριν από την άσκηση. Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι πρέπει να γίνουν πρόσθετες μελέτες για να καθοριστεί ποιες μορφές καφεΐνης είναι πιο αποτελεσματικές.

Μπορεί να μειώσει τον πόνο μετά την προπόνηση

Η καφεΐνη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον μυϊκό πόνο μετά την άσκηση, μια επίδραση που μπορεί να σχετίζεται με τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, οι οποίες βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα και, ως μπόνους, μπορεί επίσης να υποστηρίξει την υγεία του δέρματος και των μαλλιών.

Ο κίνδυνος χρόνιας νόσου μπορεί να μειωθεί

Η αγάπη σας για τον καφέ συνδέεται με τη μακροζωία και τη μικρότερη πιθανότητα χρόνιων παθήσεων. Να γιατί: Οι κόκκοι καφέ είναι μια σημαντική πηγή αντιοξειδωτικών που καταπολεμούν τις ασθένειες. Η μέτρια πρόσληψη καφέ - μεταξύ 2 και 4 φλιτζανιών την ημέρα - έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, νόσο του Πάρκινσον, κατάθλιψη και πρόωρο θάνατο.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός πρόσθετων παραγόντων που παίζουν ρόλο σε αυτήν την εξίσωση, όπως η γενετική και οι συνήθειες του τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα μακροπρόθεσμα οφέλη του καφέ για την υγεία μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα εάν προσθέσετε πολλή ζάχαρη στο φλιτζάνι σας. Ενώ μερικές κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος και μερικά κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη είναι αβλαβή..