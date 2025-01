Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να παθαίνεις ουρολοιμώξεις τον χειμώνα και πώς θα τις αντιμετωπίσεις

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι άβολες, αλλά συνήθως αντιμετωπίζονται εύκολα με μια σειρά αντιβιοτικών.

Όταν σκέφτεστε τον χειμώνα, πιθανότατα φαντάζεστε άνετα πουλόβερ, ζεστά ροφήματα και ίσως το περιστασιακό κρύο—αλλά ουρολοιμώξεις; Όχι τόσο πολύ. Παραδόξως, όμως, οι πιο κρύοι μήνες θα μπορούσαν να σας κάνουν πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και ο ένοχος δεν είναι ο ψυχρός καιρός. Αποδεικνύεται ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό.

Με λιγότερη ηλιοφάνεια τον χειμώνα (χάρη στις πιο σύντομες μέρες και στα χειμωνιάτικα ρούχα ), τα επίπεδα βιταμίνης D του σώματός σας μπορεί να πέσουν, καθιστώντας ενδεχομένως πιο δύσκολη την καταπολέμηση λοιμώξεων όπως οι ουρολοιμώξεις (περισσότερα για αυτό αργότερα). Ας δούμε, λοιπόν, γιατί η βιταμίνη D θα μπορούσε να είναι το κλειδί για τη διατήρηση της υγείας του ουροποιητικού σας συστήματος αυτή την εποχή.

Η σύνδεση μεταξύ χαμηλής βιταμίνης D και ουρολοιμώξεων

Το ανοσοποιητικό σας σύστημα χρειάζεται βιταμίνη D για να καταπολεμήσει τα βακτήρια που προκαλούν προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ουρολοιμώξεων. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η βιταμίνη D βοηθά στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος ενισχύοντας την παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Τα πεπτίδια είναι μόρια που έχουν δύο ή περισσότερα αμινοξέα , τα οποία ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν πρωτεΐνες. Αυτά τα αντιμικροβιακά πεπτίδια είναι σημαντικά για την άμυνα του οργανισμού έναντι βακτηριακών λοιμώξεων.

Έτσι, όταν δεν λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη D, το σώμα σας μπορεί να μην έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να καταπολεμήσει λοιμώξεις όπως οι ουρολοιμώξεις. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να αποδυναμώσουν την ανοσολογική απόκριση, καθιστώντας πιο δύσκολο για το σώμα να καταπολεμήσει την ουρολοίμωξη.

Η προκαταρκτική έρευνα για τις ουρολοιμώξεις και τη βιταμίνη D φαίνεται να δείχνει μια σύνδεση. Μελέτες έχουν παρατηρήσει ότι τα άτομα με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις έχουν συχνά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2019 στο Annals of Clinical and Laboratory Science βρήκε σημαντική σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης D και αυξημένου κινδύνου ουρολοίμωξης.

Μια άλλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2021 στο The Journal of Urology είχε παρόμοια ευρήματα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με ανεπάρκεια βιταμίνης D είχαν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα ουρολοίμωξης και όσοι είχαν λοιμώξεις από ουρολοίμωξη είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D.

Ωστόσο, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από αυτές τις μελέτες. Είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της βιταμίνης D και των ουρολοιμώξεων.

Μπορεί η βιταμίνη D να βοηθήσει στην πρόληψη των ουρολοιμώξεων;

Εντάξει, η σχέση μεταξύ χαμηλότερων επιπέδων βιταμίνης D και αυξημένου κινδύνου ουρολοίμωξης είναι ένα πράγμα. Μπορεί όμως η λήψη αρκετής βιταμίνης D να αποτρέψει μια μόλυνση; Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου των επαναλαμβανόμενων ουρολοιμώξεων, ενισχύοντας την ανοσοποιητική άμυνα του οργανισμού. Παράδειγμα: Η ίδια μελέτη του 2021 στο The Journal of Urology σημείωσε επίσης ότι η πρόσληψη βιταμίνης D μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοίμωξης κατά 11%. Διεγείροντας την παραγωγή των αντιμικροβιακών πεπτιδίων, η βιταμίνη D θα μπορούσε δυνητικά να αποτρέψει τον αποικισμό και τον πολλαπλασιασμό επιβλαβών βακτηρίων στο ουρογεννητικό σύστημα.

Μια άλλη μελέτη του Ιανουαρίου 2020 στο Cell and Tissue Research, η οποία εξέτασε ποντίκια και έλαβε βιοψίες από την κύστη από μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, διαπίστωσε ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορούν να ενισχύσουν την επένδυση της ουροδόχου κύστης και να αποτρέψουν τα βακτήρια από τη μόλυνση του επιθηλιακού φραγμού.

Αυτό ακούγεται ελπιδοφόρο. Αλλά πόση βιταμίνη D θα χρειαστείτε για να αποτρέψετε μια μόλυνση; Λοιπόν, αυτό είναι ακόμα ασαφές. Μεταξύ των μελετών που περιλαμβάνονται στην έρευνα The Journal of Urology, δεν υπήρχε τυπική δόση βιταμίνης D που χρησιμοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, μια μελέτη ανέφερε ότι η λήψη 5.000 διεθνών μονάδων (IU) την εβδομάδα ήταν χρήσιμη, ενώ μια άλλη διαπίστωσε ότι περισσότερες από 1.000 IU την ημέρα ήταν αρκετή για την πρόληψη των ουρολοιμώξεων. Ενώ στη μελέτη Cell and Tissue Research, ήταν 2.000 IU ημερησίως. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα βιταμίνης D είναι πολύ χαμηλότερη: 600 IU για ενήλικες κάτω των 70 ετών και 800 IU για άτομα άνω των 70 ετών.

Ενώ όμως η έρευνα είναι πολλά υποσχόμενη, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί, γιατί απαιτούνται πιο ολοκληρωμένες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί ο ρόλος της βιταμίνης D στην πρόληψη της ουρολοίμωξης, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι επιρρεπή σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, αλλά και στο πόση ποσότητα πρέπει να λάβετε για να είναι αποτελεσματική.

Άλλοι τρόποι πρόληψης των ουρολοιμώξεων

Η American Urological Association δεν συνιστά συμπληρώματα βιταμίνης D για την πρόληψη των επαναλαμβανόμενων ουρολοιμώξεων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η βιταμίνη D δεν είναι χρήσιμη - η έρευνα εξακολουθεί να εξελίσσεται. Στο μεταξύ, ακολουθεί μια λίστα με δοκιμασμένες συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο ουρολοίμωξης τον χειμώνα (και όλο τον χρόνο).

Να ουρείτε μετά το σεξ: Το σεξ μπορεί να εισαγάγει βακτήρια στην ουρήθρα σας και η ούρηση στη συνέχεια βοηθά στην αποβολή της.

Μειώστε τη συχνή χρήση αντιβιοτικών: Η λήψη πολλών αντιβιοτικών φαρμάκων μπορεί να διαταράξει την ισορροπία των υγιών μικροβίων στο σώμα.

Πηγαίνετε συχνά στην τουαλέτα: Η συχνή ούρηση μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των αποβλήτων από το σώμα σας και να μειώσει τον κίνδυνο ουρολοίμωξης, ειδικά αν παθαίνετε πολλές. Μην περιμένετε λοιπόν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να σηκωθείτε από το ζεστό κρεβάτι σας μια ψυχρή νύχτα.

Περιορίστε τη χρήση γυναικείων προϊόντων με αρώματα και άλλες ερεθιστικές χημικές ουσίες: Αυτά τα προϊόντα μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία των βακτηρίων στα ιδιωτικά σας μέρη.

Μπορεί η βιταμίνη D να βοηθήσει όταν έχετε ήδη ουρολοίμωξη;

Ενώ η βιταμίνη D υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, δεν υπάρχουν επί του παρόντος ισχυρά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η λήψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια μιας ενεργού ουρολοίμωξης θα επιταχύνει την ανάρρωση. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε ουρολοίμωξη, μην προσπαθήσετε να το αντιμετωπίσετε στο σπίτι με συμπλήρωμα βιταμίνης D. Αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, μια ουρολοίμωξη μπορεί να μετακινηθεί στους νεφρούς σας και να προκαλέσει επιπλοκές. Ο καλύτερος τρόπος για τη θεραπεία μιας ουρολοίμωξης είναι με αντιβιοτικά.