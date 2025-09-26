Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα

Πώς η καθημερινή συνήθεια του να μασάτε τσίχλα μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας.

Υπάρχουν κάποιες συνήθειες που ίσως να μην τις σκεφτείτε δεύτερη φορά, όπως το βούρτσισμα των δοντιών σας, το χτένισμα των μαλλιών σας ή την επίσκεψη στην τουαλέτα πριν φύγετε από το σπίτι. Μια άλλη συνήθεια που μπορεί να είναι αυτόματη; Το μάσημα τσίχλας. Είναι όμως ασφαλές το; Και τι συμβαίνει αν το κάνετε κάθε μέρα;

Τι είναι η τσίχλα

Πιθανότατα έχετε μασήσει τσίχλα έστω και μία φορά στη ζωή σας, αλλά έχετε σκεφτεί από τι είναι φτιαγμένη; Σύμφωνα με το Science Direct , η τσίχλα παρασκευάζεται με ρητίνες (φυσικές ή συνθετικές), κερί ή λάδι, λιπαντικά ή πλαστικοποιητές, γλυκαντικά, αρώματα και χρώματα. Η τσίχλα παρασκευάζεται με αυτά τα υλικά γιατί της δίνουν μεγαλύτερη ελαστικότητα, ώστε να μπορείτε να κάνετε φούσκες μεγάλες ή μικρές. Το γλυκαντικό στην τσίχλα μπορεί να είναι ένα τεχνητό γλυκαντικό (όπως αλκοόλη ζάχαρης) ή ζάχαρη. Πολλοί χρησιμοποιούν τις τσίχλες για να φρεσκάρουν την αναπνοή τους μετά το γεύμα. Και μπορείτε να τις βρείτε σε διάφορες γεύσεις, από μέντα μέχρι κανέλα, φρούτα και γλυκές.

Οφέλη από την τσίχλα

Η τσίχλα μπορεί να είναι διασκεδαστική. Είναι γλυκιά, είναι νόστιμη και μπορεί επίσης να προσφέρει και μερικά οφέλη.

Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της όρεξής σας

Είτε προτιμάτε μέντα, κανέλα είτε με φρούτα, η τσίχλα προσφέρει μια ευχάριστη γλυκιά γεύση. Και μερικές φορές, θέλετε μια γλυκιά γεύση χωρίς να ψάχνετε για μια χούφτα καραμέλες. Η τσίχλα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν τρώτε γλυκά από πλήξη. Το στόμα σας είναι απασχολημένο και αυτό μπορεί να είναι θετικό.

Ανεκδοτολογικά, μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να ρυθμίσουν την όρεξή τους, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται «μαγικό χάπι» για την απώλεια βάρους. Επίσης, αν και υπάρχει έλλειψη έρευνας, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 στο Obesity διαπίστωσε ότι το τακτικό μάσημα τσίχλας για δύο μήνες δεν οδήγησε σε απώλεια βάρους σε άτομα με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία.

Θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνολική στοματική σας υγεία

Η τσίχλα μπορεί να φρεσκάρει την αναπνοή σας, αλλά δεν θα διορθώσει την κακή στοματική υγεία. Ωστόσο, όσοι μασούν τσίχλες χωρίς ζάχαρη αναπτύσσουν λιγότερη τερηδόνα από όσους δεν τις μασούν, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση του 2019 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JDR Clinical & Translational Research. Όπως εξηγεί η Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία, το μάσημα τσίχλας χωρίς ζάχαρη μετά από ένα γεύμα διεγείρει τη ροή του σάλιου, το οποίο βοηθά στην ενδυνάμωση του σμάλτου και στο πλύσιμο του στόματός σας. Η ADA σημειώνει επίσης, ωστόσο, ότι το μάσημα τσίχλας με ζάχαρη μπορεί να συμβάλει στην τερηδόνα.

Μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα άγχους σας

Ενώ ο καθένας μπορεί να βιώνει το άγχος και το στρες διαφορετικά, ορισμένα πράγματα, όπως η σωματική δραστηριότητα και ο ύπνος, μπορούν να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε. Η τσίχλα είναι μια άλλη εναλλακτική λύση. Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση του 2022 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Healthcare Engineering , ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η τσίχλα μπορεί να είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για την ανακούφιση από το άγχος και το στρες. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες τυχαιοποιημένες δοκιμές για να επιβεβαιωθεί αυτό.

pexels

Πιθανές παρενέργειες

Υπάρχουν μερικές πιθανές παρενέργειες που πρέπει να έχετε κατά νου εάν είστε φανατικός μάσημα τσίχλας.

Μπορεί να ενισχύσει τις διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες

Ένα πράγμα που πρέπει να έχετε κατά νου είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίζετε να μασάτε τσίχλα και η πρόθεση πίσω από αυτό. Για παράδειγμα, αν και το μάσημα τσίχλας μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας έντονης επιθυμίας για ζάχαρη, ωστόσο αν μασάτε τσίχλα αντί να τρώτε φαγητό και για να περιορίσετε την όρεξή σας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες.

Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πεπτικών προβλημάτων

Εάν καταναλώνετε τσίχλα που περιέχει αλκοόλες, να είστε προσεκτικοί για γαστρεντερικά προβλήματα. Μερικοί διαπιστώνουν ότι μετά την κατανάλωση ξυλιτόλης και άλλων αλκοολών, εμφανίζουν αέρια, φούσκωμα και διάρροια. Το σώμα δεν τις απορροφά πλήρως, επομένως αφήνονται να ζυμωθούν στο πεπτικό σύστημα, γεγονός που προκαλεί συμπτώματα.

Μπορεί να αυξήσει την επιθυμία σας για γλυκά

Όταν έχετε συνηθίσει να γεύεστε γλυκά όλη μέρα, μπορεί να θέλετε περισσότερα εξαιτίας της γλυκιάς γεύσης της τσίχλας. Αυτό συμβαίνει επειδή η τσίχλα δεν ικανοποιεί την επιθυμία σας για κάτι γλυκό. Ένα μπισκότο (ή οτιδήποτε πραγματικά λαχταράτε) μπορεί να ενταχθεί σε μια υγιεινή διατροφή . Ή, μπορείτε να φάτε κάτι γλυκό ως υποκατάστατο, όπως μούρα.

Αυτό που πρέπει να αναρωτηθείτε είναι το πώς αισθάνεστε αφού μασήσετε τσίχλα. Νιώθετε τα δόντια σας πιο καθαρά και την αναπνοή σας πιο φρέσκια; Ή μήπως τώρα νιώθετε φούσκωμα και μελαγχολία (αλλά με φρέσκια αναπνοή); Δίνοντας προσοχή στην αντίδρασή σας στην τσίχλα, μπορείτε να προσδιορίσετε εάν ή πόσο συχνά πρέπει να μασάτε. Αν η τσίχλα είναι μια χαρούμενη συνήθεια που προσφέρει οφέλη με κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει λόγος να την αφαιρέσετε από τη ζωή σας.