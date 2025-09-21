Προσπαθείς να τρως περισσότερη πρωτεΐνη; Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις πιο συχνά

Πρωτεΐνες: Τα 3 πιο συχνά λάθη που κάνουμε.

Αν προσπαθείτε να τρώτε περισσότερη πρωτεΐνη, είτε για να βοηθήσετε στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας είτε για να διατηρήσετε έναν πιο υγιές εγκέφαλο, δεν είστε οι μόνοι. Και ενώ υπάρχουν πολλές τροφές που πιθανότατα έχετε ενσωματώσει στη διατροφή σας για να πετύχετε τους στόχους σας, υπάρχουν επίσης πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να σαμποτάρουν τις προσπάθειές σας.

Τα λάθη που κάνετε πιο συχνά όταν τρώτε περισσότερη πρωτεΐνη

Παράλειψη προπόνησης δύναμης

Η αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης δεν θα χτίσει μυϊκή μάζα αν δεν κάνετε και προπόνηση δύναμης. Όχι μόνο περπάτημα, όχι μόνο ποδηλασία, αλλά πραγματική προπόνηση δύναμης, όπως η χρήση ελαστικών ιμάντων ή η άρση βαρών. Χρειάζεστε τόσο το ερέθισμα στους μυς όσο και την πρωτεΐνη που για να συμβεί η ανάπτυξη μυών. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά να εντάξετε την προπόνηση δύναμης στο πρόγραμμα άσκησής σας τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Ξεχνάτε τα άλλα θρεπτικά συστατικά

Αν επικεντρωθείτε υπερβολικά στην πρωτεΐνη, κινδυνεύετε να παραγκωνίσετε άλλα θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή σας. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η κατανάλωση πολλών πολύχρωμων φρούτων και λαχανικών, υγιεινών λιπαρών και δημητριακών ολικής αλέσεως πλούσιων σε φυτικές ίνες. Επιπλέον, η λήψη όλης της πρωτεΐνης σας από το κρέας μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία.

Έκπτωση στη σόγια

Η ιδέα ότι η σόγια αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού ή διαταράσσει τη λειτουργία του θυρεοειδούς έχει καταρριφθεί. Τα δεδομένα σχετικά με την επιβλαβή φύση της σόγιας είναι ξεπερασμένα. Πρέπει να τα αποδεχτούμε χωρίς φόβο». Η ελάχιστα επεξεργασμένη σόγια ( τόφου , edamame , tempeh ), σε αντίθεση με τις υπερεπεξεργασμένες μπάρες πρωτεΐνης και τα υποκατάστατα κρέατος, είναι μια φανταστική πηγή πρωτεΐνης, λέει.