Προπόνηση δύναμης: Ο απρόσμενος σύμμαχος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Πώς η προπόνηση δύναμης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος καρκίνου στις γυναίκες. Και ενώ δεν μπορείτε να τον αποτρέψετε πλήρως, ορισμένοι παράγοντες του τρόπου ζωής - όπως η προσθήκη ασκήσεων με βάρη στο πρόγραμμά σας - μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε τον κίνδυνο. Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η προπόνηση με βάρη και η βέλτιστη ανάπτυξη των μυών είναι απαραίτητες, όχι μόνο για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου, αλλά και για τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.

Το υψηλό σωματικό λίπος αυξάνει τον κίνδυνο ακόμη και με «φυσιολογικό» ΔΜΣ

Η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, πιθανώς λόγω χρόνιας φλεγμονής και αυξημένων επιπέδων οιστρογόνων από την περίσσεια λιπώδους ιστού. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες με «φυσιολογικό» δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ενδέχεται να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού εάν έχουν υψηλό σωματικό λίπος και χαμηλά επίπεδα άσκησης. Μια μελέτη του 2017 στο Cancer Research Prevention διαπίστωσε ότι η φλεγμονή στον λιπώδη ιστό του μαστού μπορεί να εξηγήσει τον αυξημένο κίνδυνο σε αυτές τις γυναίκες, οι οποίες συχνά περνούν απαρατήρητες επειδή έχουν φυσιολογικό ΔΜΣ και φαίνονται υγιείς.

Η διατήρηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού και να βελτιώσει τα αποτελέσματα μετά τη διάγνωση. Η ανάπτυξη της μυϊκής μάζας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απελευθέρωση περισσότερων «αντικαρκινικών μορίων» κατά την ενεργοποίηση των μυών. Όσο περισσότερους μύες έχουμε, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο μεταβολισμός μας και τόσο περισσότερο βελτιστοποιούμε την υγεία μας συνολικά.

Επίσης νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η έναρξη προπόνησης με αντιστάσεις στην πρώιμη ενήλικη ζωή μπορεί να προσφέρει προστατευτικά οφέλη κατά του καρκίνου του μαστού.

Μια πρόσφατη μελέτη συσχέτισε την προπόνηση αντίστασης με 52% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε ενήλικες σε σύγκριση με εκείνους που δεν κάνουν ποτέ βάρη. Πιο συγκεκριμένα η προπόνηση με βάρη μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των ορμονών, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στη διατήρηση του βάρους, στη μείωση της φλεγμονής και στη διατήρηση της υγείας των οστών και των μυών.

Απλοί τρόποι για να ξεκινήσετε την προπόνηση δύναμης

Δεν χρειάζεστε φανταχτερό εξοπλισμό ή συνδρομή σε γυμναστήριο για να ξεκινήσετε προπόνηση δύναμης. Η προπόνηση δύναμης μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας βάρη χειρός ή οτιδήποτε μπορείτε να πιάσετε με ασφάλεια - ακόμα και μπουκάλια νερού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βάρος του σώματός σας για προπόνηση δύναμης με κινήσεις όπως κάμψεις, καθίσματα και προβολές. Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον 150 λεπτά σωματικής άσκησης κάθε εβδομάδα—συμπεριλαμβανομένης τόσο της καρδιοαναπνευστικής άσκησης όσο και της προπόνησης ενδυνάμωσης—για να βοηθήσετε στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού.

Ενώ η έναρξη της άσκησης νωρίς στη ζωή μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία, ποτέ δεν είναι αργά. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που ασκούνται πριν από τη διάγνωση και μετά τη θεραπεία του καρκίνου έχουν χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής. Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού θα πρέπει να συμβουλεύονται την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης για καθοδήγηση σχετικά με ασφαλείς ασκήσεις που πρέπει να κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Η προπόνηση δύναμης είναι σημαντική—αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας

Η έναρξη μιας ρουτίνας άσκησης με επαρκή προπόνηση δύναμης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού, αλλά η σωματική δραστηριότητα είναι μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πρόληψης. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους και η μείωση ή η εξάλειψη της κατανάλωσης αλκοόλ μπορούν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο. Ανεξάρτητα από το πόσες κάμψεις δικεφάλων ή καθίσματα κάνετε, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που δεν μπορείτε να αλλάξετε. Η ηλικία, η γενετική, το οικογενειακό ιστορικό, η πυκνότητα του μαστού και η ηλικία έναρξης της περιόδου μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο. Επειδή απλώς ήπιατε ένα ποτό ή περάσατε κάτι αγχωτικό, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάθατε καρκίνο. Μπορούμε να ελέγξουμε μόνο μερικούς παράγοντες στη ζωή μας.