Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ανησυχούμε για το αρσενικό στο ρύζι;

Τα υψηλά επίπεδα αρσενικού συνδέονται με καρκίνο, αναπτυξιακές καθυστερήσεις στα μωρά, διαβήτη και καρδιακές παθήσεις.

Τον Μάιο του 2025 δημοσιεύθηκε η έκθεση με τίτλο “What’s in your family’s rice” από τον οργανισμό Healthy Babies Bright Futures. Η έκθεση αυτή αξιολόγησε την έκθεση σε βαρέα μέταλλα που βρέθηκαν στο ρύζι και εξέφρασε ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα αρσενικού που βρέθηκαν σε πάνω από 145 δείγματα ρυζιού. Ενώ τα βαρέα μέταλλα, όπως το αρσενικό, ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος, υπάρχουν εγγενώς στο περιβάλλον και στα τρόφιμα που τρώμε σε κάποιο βαθμό, η έκθεση αυτή ρίχνει φως στα ολοένα και υψηλότερα επίπεδα αρσενικού που βρίσκονται στο ρύζι και στις ανησυχίες για την υγεία που δημιουργεί. Καθώς το ρύζι είναι η Νο. 1 στερεά τροφή παγκοσμίως, αυτό εγείρει ένα κόκκινο σημάδι για την ανθρώπινη υγεία - ειδικά μεταξύ των παιδιών, τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το αρσενικό θεωρείται ιδιαίτερα ύπουλο από την άποψη της δημόσιας υγείας, επειδή σε πολλές χώρες, υπάρχει φυσικά στα υπόγεια ύδατα σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που προκαλεί έκθεση όχι μόνο μέσω του πόσιμου νερού, αλλά και μέσω καλλιεργειών που αρδεύονται με μολυσμένο νερό. Το ζήτημα δεν είναι ότι κάποιος καταναλώνει μικρές ποσότητες αρσενικού μέσω των τροφίμων, αλλά ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση με την πάροδο του χρόνου (ειδικά από νεαρή ηλικία) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων, πρόωρης θνησιμότητας, ακόμη και αναπτυξιακών καθυστερήσεων στα παιδιά.

Το ρύζι αποτελεί βασικό στοιχείο σε πολλές δίαιτες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που εγείρει το ερώτημα: Πρέπει να ανησυχείτε για τα επίπεδα αρσενικού που περιέχει; Ενώ τα στοιχεία γίνονται ολοένα και πιο σαφή, η απάντηση δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε καθώς αποφασίζετε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας.

Τι είναι το αρσενικό και πού βρίσκεται

Το αρσενικό είναι ένα φυσικό στοιχείο που υπάρχει στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού και του εδάφους. Διατίθεται σε δύο μορφές: οργανική και ανόργανη. Η διαφορά έγκειται στη χημική τους δομή. Η ανόργανη, που βρίσκεται συνήθως σε μολυσμένο νερό και χρησιμοποιείται για πόση και άρδευση, σχετίζεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Έχει βρεθεί ότι καλλιέργειες που έχουν καλλιεργηθεί σε μολυσμένο έδαφος ή έχουν αρδευτεί, καθώς και κρέατα από ορισμένα ζώα που τρέφονται με αυτές τις καλλιέργειες ή πηγές νερού, περιέχουν επίσης ανόργανο αρσενικό. Από την άλλη πλευρά, τα θαλασσινά και τα ψάρια είναι συνηθισμένες πηγές οργανικού αρσενικού, της λιγότερο επιβλαβούς μορφής.

Πώς εισέρχεται στο φαγητό μας

Ενώ το μολυσμένο νερό αποτελεί μια οδό έκθεσης, αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο το ανόργανο αρσενικό μπορεί να μας επηρεάσει. Σε ορισμένες περιοχές εδάφους υπάρχει περισσότερο αρσενικό λόγω του ιστορικού της παραγωγής βαμβακιού που απαιτούσε τη χρήση φυτοφαρμάκων με βάση το αρσενικό. Το ρύζι μπορεί να έχει περισσότερο αρσενικό από άλλα τρόφιμα επειδή η παραγωγή ρυζιού απαιτεί την πλημμύρα των χωραφιών, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα απορρόφησης αρσενικού από τις ρίζες στο φυτό και τους κόκκους. Περιοχές παγκοσμίως που έχουν αρσενικό στο έδαφός τους είναι οι ΗΠΑ, η Αργεντινή, η Χιλή και περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας. Δυστυχώς, όπου υπάρχουν μολυσμένα νερά και έδαφος, υπάρχουν και ενώσεις βαρέων μετάλλων, όπως το αρσενικό.

Οι κίνδυνοι για την υγεία από το αρσενικό

Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων καρκίνων

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ενώ η γενετική παίζει ρόλο στην εμφάνιση πολλών μορφών καρκίνου, τον ίδιο ρόλο παίζουν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε αρσενικό. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αρσενικό και η συσσώρευση στο σώμα έχει οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο όγκων στην ουροδόχο κύστη, τους πνεύμονες, τα νεφρά και το ήπαρ. Μόλις καταναλωθεί, οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι το 70% έως 90% του ανόργανου αρσενικού απορροφάται στο έντερο και κατανέμεται στα όργανα.

Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη

Όταν καταναλώνονται υψηλά επίπεδα αρσενικού, αυτό μπορεί να συσσωρευτεί σε όργανα σε όλο το σώμα, διαταράσσοντας υγιείς φυσιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας του σακχάρου στο αίμα και του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει αυξημένα ποσοστά διαβήτη που προκαλείται από αρσενικό που σχετίζονται τόσο με τη δυσλειτουργία των βήτα κυττάρων του παγκρέατος όσο και με τον θάνατο, με μειωμένη έκκριση ινσουλίνης, αντίσταση στην ινσουλίνη και ανισορροπίες σακχάρου στο αίμα.

Πιστεύεται ότι η υπέρταση που προκαλείται από το αρσενικό οφείλεται σε αύξηση του οξειδωτικού στρες και άλλων μηχανισμών που διαταράσσουν τη σηματοδότηση του μονοξειδίου του αζώτου (το οποίο ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση). Ενώ έχουν προταθεί παρεμβάσεις στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με την πολυπλοκότητα των εμπλεκόμενων συστημάτων και στοχευμένες προσεγγίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών των ασθενειών που προκαλούνται από το αρσενικό.

Αυξημένος κίνδυνος αναπτυξιακών καθυστερήσεων στα μωρά

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 1.000 ημερών της ζωής (από την εγκυμοσύνη έως τα δεύτερα γενέθλιά τους), ο εγκέφαλος των μωρών εξελίσσεται συνεχώς, μεγαλώνει και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίνεται έμφαση στην πυκνότητα των θρεπτικών συστατικών κατά τα πρώτα χρόνια του παιδιού, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και θρεπτικά συστατικά για την υποστήριξη της βέλτιστης ανάπτυξής του.

Δυστυχώς, όταν τα μωρά εκτίθενται σε αρσενικό στη μήτρα μέσω των διατροφικών επιλογών της μητέρας ή μετά τη γέννηση από την παροχή τροφής, έχουν αποδειχθεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Οι ερευνητές εντόπισαν αρνητικές επιπτώσεις στην γνωστική ανάπτυξη από την έκθεση στο αρσενικό στα μωρά και μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άλλων παθήσεων αργότερα στην ενήλικη ζωή. Το κλειδί είναι η συσσώρευση, η χρόνια έκθεση και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επηρεάζει τις μοριακές αλλαγές μακροπρόθεσμα.

Γιατί υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία;

Η ανησυχία για το αρσενικό - και τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία που συνοδεύουν τη χρόνια έκθεση- δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο, έχει προσελκύσει αυξανόμενη προσοχή λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης σχετικά με τους ρύπους στα τρόφιμα μέσω εκθέσεων όπως το 2025 Healthy Babies Bright Futures και ένα πρόσφατο άρθρο στο Lancet το Planetary Health. Νομίζω ότι η αυξανόμενη ανησυχία οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον μετράμε τους περιβαλλοντικούς ρύπους στα τρόφιμα. Αυτά τα δεδομένα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα πριν. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών ρύπων, όπως το αρσενικό, ο υδράργυρος, το κάδμιο, τα PFAS και τα μικροπλαστικά.

Αυτές οι αναφορές έχουν ρίξει φως στον περιορισμό της έκθεσης στο αρσενικό, ώστε να μετριαστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία. Επιπλέον, έχουν ανοίξει διάλογο σχετικά με το πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζει τα επίπεδα ρύπων στο έδαφος, όπως το αρσενικό. Στην πραγματικότητα, έρευνα διαπίστωσε ότι το αυξημένο διοξείδιο του άνθρακα και οι θερμοκρασίες οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα ανόργανου αρσενικού στο ρύζι, αποδεικνύοντας τη βαθιά επίδραση που έχει η βιογεωχημεία του εδάφους στα επίπεδα ρύπων. Περισσότερη έρευνα είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη σε αυτόν τον τομέα, καθώς η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή συνεχίζει να εξελίσσεται.

Πρέπει να αποφεύγετε το ρύζι;

Ίσως ναι, ίσως και όχι. Αυτή δεν είναι μια απάντηση με ναι ή όχι. Ενώ το αρσενικό βρίσκεται τόσο στο λευκό όσο και στο καστανό ρύζι (με το καστανό ρύζι να περιέχει περισσότερο αρσενικό από το αντίστοιχο λευκό), αυτό δεν σημαίνει ότι το ρύζι είναι απαγορευμένο- ειδικά αν αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής σας. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πτυχές της διατροφής, η ποικιλία και η μετριοπάθεια είναι το κλειδί για τη μείωση της έκθεσης στο αρσενικό. Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε εντελώς το ρύζι από τη διατροφή σας, αλλά είναι συνετό να το προετοιμάζετε με προσοχή, να το καταναλώνετε με μέτρο και να εξετάζετε το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των δημητριακών ενσωματώνοντας άλλα, όπως κινόα, κριθάρι και κεχρί.

Από την άλλη πλευρά, εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, είναι σημαντικό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές με τις διατροφικές σας επιλογές και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο μωρό σας. Έχοντας αυτό κατά νου, ίσως αξίζει να επιλέξετε άλλα δημητριακά κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου λόγω των υψηλότερων επιπέδων αρσενικού που βρίσκονται στο ρύζι. Ομοίως, εάν έχετε κάποια πάθηση, όπως καρκίνο, διαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο, ίσως είναι συνετό να επιλέξετε άλλα δημητριακά που περιέχουν λιγότερα βαρέα μέταλλα, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αυτών στο σώμα σας όταν αυτό προσπαθεί ήδη να καταπολεμήσει τη χρόνια φλεγμονή.

Τρόποι μείωσης του κινδύνου

Κάποια ποσότητα αρσενικού στα τρόφιμα είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε την έκθεση και τον κίνδυνο. Λάβετε υπόψη αυτές τις συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις καλύτερες επιλογές για εσάς.

Μαγειρέψτε το ρύζι όπως θα κάνατε με τα ζυμαρικά . Το μαγείρεμα του ρυζιού σε μεγαλύτερη ποσότητα νερού (6 έως 10 μέρη νερού προς 1 μέρος ρυζιού) και στη συνέχεια το στράγγισμα της περίσσειας, μειώνει σημαντικά τα επίπεδα αρσενικού κατά 40% έως 60%.

Επιλέξτε ποικιλίες ρυζιού με χαμηλότερο αρσενικό. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ρύζι που καλλιεργείται στην Καλιφόρνια, γιασεμί Ταϊλάνδης ή ινδικό μπασμάτι. Αυτές οι ποικιλίες μπορεί να είναι πιο ακριβές, οπότε αν είναι εκτός του προϋπολογισμού σας, σκεφτείτε άλλα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως η κινόα, που είναι οικονομικά αποδοτικά.

Ελέγξτε το πόσιμο νερό . Τα υψηλότερα επίπεδα αρσενικού στο νερό μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συσσώρευση στο σώμα σας με την πάροδο του χρόνου.

Διαφοροποιήστε τη διατροφή σας. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως διατίθενται σε ποικίλες μορφές και, ενώ και άλλα μπορεί επίσης να περιέχουν ορισμένα βαρέα μέταλλα, βρίσκονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες. Σκεφτείτε κάτι πέρα ​​από το ρύζι και δοκιμάστε ένα νέο δημητριακό στην εβδομαδιαία σας ρουτίνα.

Τρώτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα. Τα φρούτα, τα λαχανικά, ακόμη και τα δημητριακά ολικής αλέσεως παρέχουν φυτικές ίνες και φυτοθρεπτικά συστατικά- ένα δυναμικό δίδυμο που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, ενώ παράλληλα βοηθά στη μείωση του επιπέδου συσσώρευσης αρσενικού στο σώμα.

Εν κατακλείδι η αυξανόμενη ανησυχία για την παρουσία αρσενικού στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων όπως το ρύζι, είναι βάσιμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τρόφιμα που σχετίζονται με την κουλτούρα, όπως το ρύζι, αν τα απολαμβάνετε. Αντίθετα, σκεφτείτε έξυπνα και χρησιμοποιείστε αυτή τη γνώση προς όφελός σας.