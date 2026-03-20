Να πώς ο καφές μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα

Οι επιστήμονες εστιάζουν σε ενώσεις του καφέ που μπορεί να περιορίσουν την απορρόφηση υδατανθράκων, όπως συμβαίνει με ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη τύπου 2.

Ο καφές δεν έχει απλώς ωραία γεύση και σας δίνει ώθηση το πρωί—έχει συνδεθεί με μια ολόκληρη σειρά από οφέλη για την υγεία, τα οποία υποστηρίζονται από έρευνες. Έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει την υγεία του εντέρου, ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων νευρολογικών παθήσεων, ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη .

Ενώ οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι ο καφές μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί. Τώρα, μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο Βοτανικής Κουνμίνγκ στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών στο Κουνμίνγκ της Κίνας, αποκαλύπτει ποια συστατικά μέσα στο φλιτζάνι καφέ σας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον περιορισμό των αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα.

Ενώσεις στον καφέ και υδατάνθρακες

Η νέα έρευνα επικεντρώνεται στην επίδραση του καφέ στην άλφα γλυκοσιδάση ή α-γλυκοσιδάση, ένα ένζυμο που συνδέεται με τον διαβήτη τύπου 2. Η άλφα γλυκοσιδάση είναι ένα ένζυμο στο λεπτό έντερο που διασπά τους υδατάνθρακες. Σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, η α-γλυκοσιδάση μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη διάσπαση των υδατανθράκων και απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Για το λόγο αυτό, ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη επιβραδύνουν την απελευθέρωση σακχάρου στην κυκλοφορία του αίματος μετά το γεύμα αναστέλλοντας την α-γλυκοσιδάση.

H παρούσα μελέτη εξέτασε τους κόκκους καφέ Arabica, τον πιο ευρέως παραγόμενο τύπο καφέ παγκοσμίως. Τι ήθελαν να μάθουν οι ερευνητές: Περιείχαν οι ίδιοι οι κόκκοι συγκεκριμένες ενώσεις που βοηθούσαν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα; Για να μάθουν περισσότερα, έψησαν τους κόκκους καφέ σε μέτριο επίπεδο και στη συνέχεια εξήγαγαν διτερπενικούς εστέρες, τις ενώσεις που δίνουν στους κόκκους καφέ τη λιπαρή τους λάμψη. Η ποσότητα αυτών ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο καφέ.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές απομόνωσαν και καθάρισαν τις πιο βιοδραστικές ενώσεις εντός αυτών των διτερπενικών εστέρων και βρήκαν τρεις προηγουμένως άγνωστες ενώσεις που επιβράδυναν σημαντικά την α-γλυκοσιδάση. Το αποτέλεσμα: Όταν δοκιμάστηκαν σε σχέση με κάποια φάρμακα, αυτές οι ενώσεις είχαν μεγαλύτερη επίδραση στο ένζυμο από ό,τι το φάρμακο.

Ένα φλιτζάνι την ημέρα κρατάει τον διαβήτη μακριά;

Πολλές μελέτες έχουν υποδείξει ένα γλυκαιμικό όφελος από την κατανάλωση καφέ, αλλά ο μηχανισμός παραμένει ασαφής, επομένως είναι ενδιαφέρον ότι βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ενώσεις οι οποίες έχουν ανασταλτική δράση της άλφα γλυκοσιδάσης. Όμως δεν είναι σαφές εάν αυτός μπορεί να είναι ο μοναδικός μηχανισμός των μεταβολικών οφελών του καφέ. Ωστόσο, φέρνει την επιστήμη ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό του ευεργετικού μηχανισμού του καφέ και στην πιθανή αξιοποίησή του στο μέλλον ως μέρος της διαχείρισης του διαβήτη. Επίσης, ανοίγει μια συναρπαστική οδό για την έρευνα για τον καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον διαβήτη και την άνοια και μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των ενώσεων στον καφέ που είναι υπεύθυνες για τα οφέλη για την υγεία.

Μέχρι τότε, αν ζείτε με διαβήτη τύπου 2, μπορείτε να πίνετε καφέ Arabica γνωρίζοντας ότι μπορεί να έχει προστατευτικά οφέλη για το σάκχαρο στο αίμα σας. Λάβετε, ωστόσο, υπόψη ότι θα πρέπει να τον πίνετε με μέτρο. Οι περισσότερες μελέτες για τον καφέ υποδεικνύουν τον περιορισμό του σε δύο έως τρία φλιτζάνια την ημέρα για τα οφέλη του για την υγεία, όχι μόνο για τον διαβήτη αλλά και για τα οφέλη του για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον καρκίνο και την άνοια. Επιπλέον, ο τρόπος που πίνετε τον καφέ σας έχει σημασία: Το να τον πίνετε σκέτο είναι καλύτερο. Τα ροφήματα καφέ συχνά είναι γεμάτα με επιπλέον θερμίδες, ζάχαρη και λίπος, επομένως αυτά μπορούν σίγουρα να ακυρώσουν οποιοδήποτε μεταβολικό όφελος στη γλυκόζη.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν προτείνει την κατανάλωση καφέ ως υποκατάστατο της ιατρικής θεραπείας του διαβήτη σας ή ως πρόληψη του διαβήτη. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο μαύρος καφές μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη και μέρος του οφέλους έχει αποδοθεί στις πολυφαινόλες, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να διευκρινίσουμε τον μηχανισμό. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μια εργαστηριακή μελέτη και όχι μια μελέτη σε ανθρώπους.

Προς το παρόν, είναι ένα συναρπαστικό βήμα στην κατανόηση του ρόλου που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι βιοδραστικές ενώσεις στο επίπεδο σακχάρου στο αίμα - ειδικά εκείνες που καταναλώνονται καθημερινά, όπως στο πρωινό σας ρόφημα.