Η μητρότητα στο βάθρο: Το Λονδίνο αποκαλύπτει ένα μοναδικό άγαλμα που τιμά τα σώματα των γυναικών μετά τον τοκετό

Επειδή κάθε μητέρα αξίζει να αναγνωριστεί, όχι μόνο για το ότι φέρνει ζωή στον κόσμο

Ήξερες ότι στο Λονδίνο λιγότερο από το 4% των αγαλμάτων απεικονίζουν γυναίκες και, μέχρι τώρα, κανένα δεν «τιμά» την περίοδο μετά τον τοκετό; Στο Hypebae διαβάζω ότι στο Λονδίνο έχεις κυριολεκτικά διπλάσιες πιθανότητες να βρεις ένα άγαλμα ζώου, παρά μιας επώνυμης γυναίκας. Ευτυχώς, πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού ένα νέο, παγκοσμίως πρωτότυπο γλυπτό στο κεντρικό Λονδίνο τιμά τη μητρότητα και τοποθετεί τις μητέρες στο βάθρο που τους αξίζει.

Μπροστά από την πτέρυγα Lindo έξω από το νοσοκομείο St Mary's του Λονδίνου – το φόντο μερικών από τις πιο διάσημες ανακοινώσεις γεννήσεων της Βρετανίας, εκεί η Κέιτ Μίντλετον είχε φωτογραφηθεί αγκαλιά με τον νεογέννητο πρίγκιπα Τζορτζ, στέκεται πλέον ένα χάλκινο άγαλμα ύψους 2,8 μέτρων. Το άγαλμα απεικονίζει μια ημίγυμνη γυναίκα αμέσως μετά τον τοκετό. Mother Vérité, είναι το όνομά του.

Δημιουργήθηκε από την καταξιωμένη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, Rayvenn Shaleigha D'Clark, και την Chelsea Hirschhorn, ιδρύτρια της Frida και αντανακλά τη σωματική και συναισθηματική μεταμόρφωση που βιώνουν οι γυναίκες μετά τον τοκετό, κάτι που σπάνια αναγνωρίζεται στη δημόσια τέχνη. Ουσιαστικά, σκοπός του έργου είναι να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία απεικονίζει τη μητρότητα.

Όπως διαβάζουμε, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος εντάσσονταν στην αποστολή της Frida να ενδυναμώσει τις γυναίκες διασφαλίζοντας ότι έχουν την πλήρη εικόνα για μερικές από τις πιο μεταμορφωτικές περιόδους της ζωής τους: Τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Για τη δημιουργία του, η D'Clark χρησιμοποίησε προηγμένες ψηφιακές σαρώσεις διαφορετικών γυναικών μετά τον τοκετό για να δημιουργήσει τη γυναικεία της μορφή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μια εξιδανικευμένη γυναίκα, αλλά μια αληθινή μητέρα: Κάθε καμπύλη αποδίδεται με πραγματική ακρίβεια.

