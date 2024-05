Το Dove «έντυσε» με αληθινή ομορφιά το πρώτο Women's Forum «Είμαι εδώ για εσένα»

7 θεματικές, 9 ομιλητές και εμπειρίες που θα κρατήσουμε για πάντα

Το πρώτο Women’s Forum «Είμαι εδώ για εσένα» είναι ένα event που θα θυμόμαστε για καιρό. Την Παρασκευή 19 Απριλίου, πλήθος κόσμου κατέφτασε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να παρακολουθήσει καταξιωμένους ομιλητές/-τριες να μιλούν ο καθένας στον δικό του τομέα για σημαντικά θέματα.

Το κοινό αποχώρησε με πληθώρα συναισθημάτων από το ιδιαίτερο γεγονός. Σπουδαίες ιστορίες μάς γέμισαν συγκίνηση αλλά και αισιοδοξία. Άλλες συντέλεσαν στο να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση. Στο τέλος της μέρας, μοιραστήκαμε εμπειρίες, συμμετείχαμε σε Q&As και αφιερώσαμε χρόνο στον εαυτό μας.

Από ένα τόσο σημαντικό για τις γυναίκες γεγονός, δε θα μπορούσε να λείπει το Dove, το αγαπημένο brand που είναι υπέρμαχος της αληθινής ομορφιάς και που αγκαλιάζει τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας. Το Dove ήταν στο forum για να υπενθυμίσει σε κάθε παρευρισκόμενη να αγκαλιάζει κάθε μέρα την αληθινή της ομορφιά. Δίχως να υπακούει σε κανόνες. Να νιώθει όμορφη, δυνατή και με αυτοπεποίθηση και παράλληλα περήφανη για αυτό που είναι και για όσα έχει καταφέρει.

Άλλωστε, η αυτοπεποίθηση αποτελεί πολύ βασικό κομμάτι της ύπαρξης του Dove. Θυμήσου πως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του Dove Self Esteem Project είναι ο Οδηγός Αυτοπεποίθησης, ο οποίος είναι διαθέσιμος στα ελληνικά online κι έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Centre of Appearance Research του University of West England. Ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα ειδικό διαδικτυακό εργαλείο, που βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν τα παιδιά τους και να τα καθοδηγήσουν στο να αναπτύξουν μια υγιή και θετική σχέση με τον εαυτό τους και την εικόνα τους στο διαδίκτυο.

Με σύμμαχο το Dove, διώχνουμε τα τοξικά, μη ρεαλιστικά ιδανικά ομορφιάς και τα στερεότυπα και μετατρέπουμε την έννοια της ομορφιάς από πηγή άγχους σε πηγή αυτοπεποίθησης.

Η head of fashion & beauty του JennyGr, Άρτεμις Καράγιαννη και η Γιώτα Τσαναξή, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Comms & PR Director Intercon

Επιπλέον, κάθε παρευρισκόμενη έφυγε από το event απολαμβάνοντας ένα υπέροχο δώρο από το Dove στην goodie bag της: το αγαπημένο Dove deeply nourishing shower gel.

Αναλυτικά όσα ζήσαμε στο πρώτο Women’s Forum «Είμαι εδώ για εσένα»:

Η Executive Consultant του JennyGr, Τζένη Μπαλατσινού, σηματοδότησε την έναρξη του Forum με το Welcome speech της.

Η Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο οποίο δίδαξε από το 1981 έως το 2022, άνοιξε την αυλαία στο Women’s Forum “Είμαι εδώ για σένα” 2024 στο Μέγαρο Μουσικής και μίλησε για τη θέση της γυναίκας και την ηγεσία στην ιστορία.

H Ματίνα Αγιωργίτη, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση όχι μόνο της υλικής, αλλά κυρίως της άυλης κληρονομιάς μίλησε για τη διαδοχή και την προσωπική εξέλιξη και το πώς το δώρο της κληρονομιάς που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μπορεί να οδηγήσει στην προσωπική ανάπτυξη και δημιουργία.

Ο James Kaliardos, ένας από τους πιο διάσημους make-up artists παγκοσμίως με έδρα τη Νέα Υόρκη και ιδρυτής του θρυλικού agency VISIONAIRE, μίλησε για την έννοια της ομορφιάς και τη διαδρομή που αξίζει να διανύσει η καθεμιά μας ξεχωριστά με σκοπό να την ανακαλύψει ξανά.

Η Ματίνα Αγιωργίτη

Ο φιλόσοφος και καθηγητής, Θεοφάνης Τάσης, με ερευνητικό έργο σχετικά με τη σχέση πολιτικής, ηθικής και ανθρώπινης αναβάθμισης και επίκεντρο τις έννοιες «εικόνα», «θνητότητα» και «τέχνη του βίου», αλλά και με πληθώρα συγγραφικών έργων, μίλησε για την ερμηνεία του έρωτα. Για τον έρωτα, ο οποίος συχνά διασταυρώνεται με τις έννοιες της ταυτότητας, της δυναμικής, της εξουσίας, και των κοινωνικών δομών.

Ο Γιώργος Νικολαΐδης, ψυχίατρος και Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας - Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, αναφέρθηκε στις μορφές βίας που συναντάμε στην κοινωνία, στις γυναίκες που ως παιδιά δέχτηκαν βία, αλλά και στα παιδιά που κακοποιούνται από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους σε αυτόν τον πλανήτη.

Ο Θεοφάνης Τάσης

Η Άντα Γιαννεσκή, στέλεχος marketing και επικοινωνίας για περισσότερα από 20 χρόνια, μίλησε για τα στερεότυπα που ακολουθούν τις γυναίκες στον εργασιακό τομέα και πώς μπορούμε να τα αποδεχθούμε και να τα μετατρέψουμε σε σούπερ δυνάμεις.

Ο Πολύκαρπος Νικολόπουλος, εναλλακτικός θεραπευτής, αστρολόγος και εισηγητής θεραπευτικής αστρολογίας στο Κ.Δ.Β.Μ. “Εναλλακτική Παιδεία”, μίλησε για τη θεραπευτική αστρολογία και τη σύνδεσή της με την ιδιαίτερα υψηλή διαισθητική ικανότητα της γυναικείας φύσης.

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του στίβου, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο άλμα εις μήκος κατηγορίας Τ62, μας υπενθύμισε ότι από το πιο μικρό βήμα, μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή. Με πάθος και υπομονή, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά μας. Η ζωή προχωράει και μαζί της πρέπει να προχωράμε κι εμείς.

Η Βάννα Μαρκετάκη

Η Βάννα Μαρκετάκη, την περίοδο του lockdown γνώρισε το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού, και σήμερα, έχοντας τη θέση της διευθύντριας, μίλησε για όλα όσα της έμαθε το Σωματείο και θα ήθελε να γνωρίζει ως πολίτης, ως γυναίκα και ως μητέρα. Αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της σεξουαλικής αγωγής και στη μέγιστη ανάγκη ένταξής της στα σχολεία, ώστε να λειτουργήσει ως μέσο πρόληψης κατά της κακοποίησης των παιδιών.

Η Ελευθερία Ντεκώ, ιδρύτρια της Eleftheria Deko & Associates-Lighting Design Studio που δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1990 με σημαντική δράση στον θεατρικό και αρχιτεκτονικό φωτισμό, μίλησε για όσα δημιουργούν -ή και όχι- επαγγελματική ασφάλεια και για την προσωπική επιλογή καθενός να αλλάξει πορεία.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη, Λάμπρος Στοιχειός