Αυτά τα 3 ζώδια θα έχουν την πιο τυχερή εβδομάδα

Τα 3 ζώδια θα είναι πιο τυχερά

Μετά την νέα σελήνη της περασμένης εβδομάδας στον Ζυγό, η ενέργεια αργά αλλά σταθερά θα αρχίσει να επανέρχεται. Eίναι αυτή η εποχή του χρόνου που οι περισσότεροι αισθάνονται πεσμένοι, αλλά τρία ζώδια θα έχουν μια καλή και τυχερή εβδομάδα από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Αν σας προβληματίζει το τι τροπή θα πάρει μια σχέση τώρα θα δείτε καθαρά τα πράγματα. Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο ανάδρομος Ερμής θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Αφροδίτη στην Παρθένο, η οποία, με τη σειρά της, θα δώσει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε, να ξανασκεφτούμε και/ή να συμφιλιωθούμε, με άτομα είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Η Αφροδίτη θα εναρμονιστεί επίσης με τον ανάδρομο Πλούτωνα,φέρνοντας ένταση και πάθος.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο ανάδρομος Ερμής θα σχηματίσει ένα τρίγωνο με τον ανάδρομο Πλούτωνα, εμβαθύνοντας τα ερευνητικά σας ένστικτα. Εάν αναζητάτε απαντήσεις για κάτι συγκεκριμένο, αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας σας. Επίσης, ο Άρης στους Διδύμους θα συνδεθεί με τον ανάδρομο Κρόνο την επόμενη μέρα, ο οποίος συνεχίζει να φέρνει σαφήνεια και προοπτική και θα φέρει ευκαιρίες στα επαγγλματικά.

Η ερωτική διάθεση θα επιστρέψει στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν η Αφροδίτη θα επιστρέψει στο ζώδιο κυριαρχίας της που αναζητά την αρμονία, τον Ζυγό. Last but not least, το αποκορύφωμα της εβδομάδας είναι το tτέλος της ανάδρομης πορείας του Ερμή στις 2 Οκτωβρίου. Ένας ανάδρομος λιγότερος, μένουν πέντε!

Αυτά τα ζώδια θα έχουν την πιο καλή εβδομάδα

Δίδυμοι



Μπορεί ο Ερμής να παραμένει ανάδρομος ωστόσο υπάρχουν όψεις που λειτουργούν θετικά για εσάς . Ο Άρης θα εναρμονιστεί με τον ανάδρομο Κρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου και αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που περιμένατε.Είτε πρόκειται για τις επαγγελματικές σας αναζητήσεις είτε για τα σχέδιά σας για ταξίδια. Ταυτόχρονα είμαι μια καλή εβδομάδα στην οποία θα αισθανθείτε πιο ρομαντικοί. Αν είστε single είναι πολύ πιθανό να γνωρίσετε κάποιο ενδιαφέρον πρόσωπο.

Παρθένος



Έχετε λίγη δουλειά να κάνετε αυτή την εβδομάδα, αλλά το απολαμβάνετε όταν είστε παραγωγικοί. Υπάρχει κάτι που σας απασχολεί έντονα και θέλετε να βγάλετε από μέσα σας/ Είτε πρόκειται για την προσωπική και/ή την επαγγελματική σας ζωή, οι όψεις που σχηματίζονται θα σας βοηθήσουν να επανορθώσετε με κάποιον είτε ίσως να αρπάξετε μια ευκαιρία.

Ζυγός



Αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με ταραχή, αλλά συνεχίζει με πάθος και διάθεση για ρομαντισμό. Ίσως είναι ευκαιρία για μια απόδραση. Η γοητεία σας με τον Ήλιο και την Αφροδίτη στο ζώδιο σας θα είναι ακαταμάχητη. Εκμεταλευτείτε το και διασκεδάστε.