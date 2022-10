Η «κόκκινη» Πανσέληνος του Οκτωβρίου φέρνει δύναμη για επίτευξη στόχων και όχι φόβο για αποσυντονισμό

Γιατί η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι πολύ διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες του χρόνου. Όσα πρέπει να κρατήσεις από την Πανσέληνο του «κυνηγού», όπως συνηθίζεται να λέγεται το φεγγάρι του Οκτωβρίου, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα 09/10/2022 στον άξονα Κριού-Ζυγού και φέρνει τις συναισθηματικές μας ανάγκες στην επιφάνεια.

Στις 9 Οκτωβρίου 2022, σχηματίζεται Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού με άξονα τον Ζυγό. Πρόκειται για ένα «πύρινο» φεγγάρι (μιας και συνήθως έχει κόκκινη απόχρωση λόγω θέσης του ήλιου) που έρχεται να αναδείξει θέματα που αφορούν το θάρρος, τον ανταγωνισμό, την επιθετικότητα, τον αυθορμητισμό, το Εγώ μας. Οι Πανσέληνοι αφορούν τις σχέσεις και τα συναισθήματα, καθώς και την ολοκλήρωση κάποιου κύκλου που ξεκίνησε στην Νέα Σελήνη που προηγήθηκε.

Αυτή η Πανσέληνος σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κεφαλαίου, ενώ το ζώδιο του Κριού, στο οποίο σχηματίζεται, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, αφού ο Κριός είναι το πρώτο ζώδιο στο ζωδιακό κύκλο και συνδέεται πάντα με μια νέα αρχή. Σε ατομικό επίπεδο θα υπάρξουν προβλήματα σε σχέσεις και συνεργασίες και είναι πολύ πιθανό να επέλθει οριστική ρήξη σε σχέσεις ή συνεργασίες που δεν έχουν γερές βάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι να οδηγήσουμε εμείς τις εξελίξεις και να αντιληφθούμε πως μέσα από την προσωπική μας δύναμη και θέληση, μπορούμε να φέρουμε τις καταστάσεις εκεί που επιθυμούμε.

Γι' αυτό και παρά τις ανακατατάξεις, τον αποσυντονισμό που θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες, πόσο μάλλον στα ζώδια που επηρεάζει περισσότερο (Κριός, Καρκίνος, Παρθένος), να θυμάσαι πως όλα γίνονται για καλό και προς όφελος σου. Η Πανσέληνος σηματοδοτεί το κλείσιμο κεφαλαίων, το οριστικό τέλος και την ολοκλήρωση ενός κύκλου. Γι' αυτό και δεν είναι απίθανο πολλοί άνθρωποι να φύγουν από την ζωή σου και να σηματοδοτήσουν ένα οριστικό τέλος. Αυτό ισχύει φυσικά και για σχέσεις, αφού πρόκειται για μια συναισθηματικά φορτισμένη πανσέληνο. Σε αυτά τα γεγονότα όμως, το σημαντικό είναι να μην αντιδράσεις με παρορμητικότητα, κάτι που θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του Κριού. Αντιθέτως όλα αυτά είναι το περίβλημα, θα λέγαμε. Στα σημαντικά που θα πρέπει να κρατήσεις και να εστιάσεις από την συγκεκριμένη πανσέληνο, είναι να συγκεντρωθείς στην επίτευξη των στόχων σου (είτε αφορά τα επαγγελματικά σου, είτε στόχους ζωής που τυχόν έχεις).

Είναι η ιδανική στιγμή για manifestation. Kαι τι πάει να πει αυτό; Σημαίνει πως είναι η κατάλληλη περίοδος για να κάνεις ξεκαθαρίσματα και να θέσεις τις νέες βάσεις που θες να ακολουθήσεις, αλλά και τους νέους άξονες στην ζωή σου. Δηλαδή, τι θες ακριβώς να πετύχεις; Τι ζωή θες να ζεις από εδώ και στο εξής; Ποια είναι τα όσα ονειρεύεσαι και θες επιτέλους να πραγματοποιήσεις; Με λίγα λόγια get you sh*t together και βάλε σε τάξη την ζωή σου, με το να οραματίζεσαι όλα όσα θες να επιτύχεις.

Μη ξεχνάς ότι τα ζώδια στα οποία πραγματοποιείται η Πανσέληνος, διακατέχονται από δυναμισμό και ηγετικότατα. Δυο παράγοντες που θα έχουν καθοριστικό ρόλο στον φθινοπωρινό μήνα του Οκτώβρη. Δεν έχεις χρόνο για αμφιβολίες και ενδοιασμούς. Φρόντισε να θέσεις ψηλά τον πήχη στην αποφασιστικότητα σου, να έχεις δυναμισμό στην κάθε σου απόφαση και να παίρνεις πρωτοβουλίες. Αν όχι τώρα που οι καταστάσεις αυτές ευνοούνται περισσότερο από ποτέ, τότε πότε;

Όπως και να έχει να θυμάσαι, πως παρότι η Πανσέληνος σηματοδοτεί μια συναισθηματική φόρτιση, ανακατατάξεις και οριστικό τέλος, η συγκεκριμένη του Οκτωβρίου, έρχεται ναι μεν να φέρει αλλαγές, οι οποίες όμως θα σε φέρουν πιο κοντά στην πορεία που θες να ακολουθήσεις, όσο δύσκολες και αν είναι οι θυσίες. Έχεις επίσης και δυο πολύ σημαντικά στοιχεία, της δύναμης και της απόφασης των ημερών, τα οποία θα σε βοηθήσουν ακόμη περισσότερο να περάσεις στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ότι μείνει πίσω, είναι ώρα να το αφήσεις οριστικά πίσω.