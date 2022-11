Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα άτομα του ζωδιακού

Μήπως βρίσκονται ήδη στη ζωή σου;

Κατά καιρούς, οι αστρολόγοι μάς έχουν αποκαλύψει ποιο ζώδιο θεωρείται το πιο τοξικό, ποιο είναι το πιο αυτοκαταστροφικό μες στις σχέσεις και τώρα έρχεται να στρέψει την προσοχή μας στο πιο επικίνδυνο!

Κάποιες πλανητικές όψεις με τη βοήθεια φυσικά του FBI αποκαλύπτουν ποια ζώδια θεωρούνται πιο επικίνδυνα κι έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαπράξουν εγκλήματα. Η κατάταξή τους βασίζεται κυρίως στον αριθμό των εγκληματιών που έχουν συλλάβει τα τελευταία χρόνια και στην ανάλυση τυπικών συμπεριφορών των ζωδίων.

To ζώδιο που καταλαμβάνει την κορυφή της επικινδυνότητας στη λίστα, είναι ο Καρκίνος. Αν και είναι το πιο ευαίσθητο ζώδιο, θεωρείται ότι μπορεί να προβεί σε πράξεις που δεν θέλει από υπερβολική ζήλια ή ανεξέλεγκτο πάθος. Έχει παρατηρηθεί ότι συλλαμβάνεται περισσότερο στα χρονικά ενώ η πνευματική αστάθεια και το γεγονός ότι έχει διαρκώς ψυχολογικές διακυμάνσεις, μπορεί να το οδηγήσει στα άκρα.

Σειρά έχουν οι Ταύροι, που θεωρούνται παράλληλα, οι πιο πεισματάρηδες και κτητικοί του ζωδιακού. Δυσκολεύονται πολύ να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, οπότε δικαίως θεωρούνται τα δεύτερα πιο επικίνδυνα ζώδια. Έξυπνοι αλλά μοναχικοί, οι Ταύροι θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη τάση να διαπράξουν κάποιο έγκλημα. Επίσης, ένας από τους serial killers, ο Luis Garavito είναι Ταύρος.

Σύμφωνα με το FBI, οι Τοξότες είναι το τρίτο κατά σειρά πιο επικίνδυνο ζώδιο. Θεωρούνται ζώδια που δε συγχωρούν, οπότε καλύτερα να προσέχετε τι λέτεγια εκείνους.

With homicidal maniacs like Ted Bundy, Torso Killer Richard Cottingham, and the Monster of Morumbi, José Paz Bezerra, Sagittarius tops the murder table. See where the other 11 rank. https://t.co/QNSzgZ8G0M