Πανσέληνος στους Διδύμους: Πότε είναι και γιατί θέλει προσοχή

Η τελευταία πανσέληνος του 2022 έρχεται στις 8 Δεκεμβρίου και θα είναι πέρα από «ψυχρή», και «θυμωμένη». Σύμφωνα με τους αστρολόγους θα προκαλέσει πολλές δυσκολίες, διαφωνίες, ένταση και θυμό γι' αυτό θέλει προσοχή.

Αυτή θα είναι ωστόσο η κατάλληλη περίοδος για να βάλεις νέους στόχους και να τους πετύχεις αλλά και για να υλοποιήσεις όσα έμεναν στη μέση εδώ και καιρό. Οι δυσκολίες θα είναι πράγματι ορατές, θα οδηγήσουν όμως σε ξεκαθαρίσματα που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και να πας ένα βήμα παραπέρα σε διάφορους τομείς της ζωής σου.

Η νέα πανσέληνος προμηνύεται εκρηκτική και θα βγάλει στην επιφάνεια κρυμμένες καταστάσεις, δοκιμάζοντας τα όριά μας. Είναι σε σύνοδο με τον ανάδρομο Άρη στους Διδύμους και ο Ήλιος σε αντίθεση και η ενέργεια θα φέρουν ένα εχθρικό αλλά και φιλικό κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε πιο διεκδικητικοί κι ενθουσιώδεις, αλλά από την άλλη ίσως φερθούμε επιπόλαια και πεσουμε σε παγίδες και λάθη. Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν οι οικογενειακές σχέσεις και οι επαγγελματικές συνεργασίες.

Η τελευταία πανσέληνος του 2022 αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη του έτους και θα είναι ορατή μέχρι και το πρωί της επόμενης ημέρας. Ας δούμε τι θα φέρει στο ζώδιό σου.

