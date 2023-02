Άγιος Βαλεντίνος: Για αυτά τα ζώδια η μέρα θα είναι extra spicy

Η ημέρα θα είναι φλογοβόλα, λένε τα άστρα και μερικά ζώδια θα είναι totally in the mood for love

Ακόμη κι αν δεν ανήκεις σε ένα από τα ζώδια που λέει η αστρολόγος Susan Miller ότι θα έχουν την πιο παθιασμένη μέρα αύριο, στο χέρι σου είναι να μετατρέψεις την ατμόσφαιρα σε άκρως ερωτική.

Τα ζώδια που θα ευνοηθούν λοιπόν πολύ στον έρωτα, και θα ζήσουν δυνατές εμπειρίες και στιγμές είναι τα παρακάτω:

Κριός

Αύριο είναι η ιδανικότερη μέρα για να βρεις το άλλο σου μισό ενώ αν είσαι ήδη σε σχέση, το πάθος θα αναζωπυρωθεί και δεν αποκλείεται η βραδιά να κλείσει με μια πρόταση για επισημοποίηση. Απόλαυσε τις στιγμές και αφέσου ολοκληρωτικά. Τα άστρα ξέρουν!

Ταύρος

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά με τον σύντροφό σου ενώ αν είσαι single, μη μείνεις μέσα. Βγες έξω, πιες τα ποτά σου και πού ξέρεις, στη δίπλα γωνία μπορεί να βρίσκεται ο έρωτας της ζωής σου. Αυτό σημαίνει ότι τα άστρα ευνοούν σε όποια φάση της ζωής σου κι αν βρίσκεσαι.

Δίδυμοι

Με τον Άρη στο ζώδιό σου, μαγνητίζεις τα πλήθη. Ο Άρης θα μείνει στο ζώδιό σου μέχρι τις 20 Αυγούστου (κάτι γενικά ασυνήθιστο), και αυτό σου φέρνει πολλή αυτοπεποίθηση ενώ η ερωτική σου διάθεση εκτοξεύεται στα ύψη.

Τοξότης

Ο Δίας βρίσκεται στον 5ο οίκο της αγάπης και αυτό μπορεί να φέρει στη ζωή σου μακροχρόνιες σχέσεις. Αν είσαι single ωστόσο, ετοιμάσου για νέες, σεξουαλικές εμπειρίες που θα θα πάνε στην ερωτική σου ζωή σε ένα ολοκαίνουριο και αρκετά περιπετειώδες κεφάλαιο.

Ιχθείς

Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ για να τραβήξεις τα βλέμματα. Όπως κι αν αποφασίσεις να περάσεις την αυριανή μέρα, θα χαρακτηρίζεται από πάθος, φλόγα και πολύ ενθουσιασμό.