Με ποιον σταρ του παλιού Hollywood θα ήσουν κολλητός, ανάλογα με το ζώδιό σου

Ακούγεται παράξενο, αλλά όλοι μας το έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή

Ναι, η αλήθεια είναι πως μερικά πράγματα που σκεφτόμαστε κινούνται στα πλαίσια της επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν παύουν να μας ενθουσιάζουν και να μας κινούν την περιέργεια. Ένα από αυτά είναι και η ερώτηση «Με ποιον ηθοποιό του παλιού Hollywood θα μπορούσαν είμαι κολλητός;». Σίγουρα δε θα το μάθεις ποτέ, αλλά δεν είναι κακό να αναρωτιέσαι και να χρησιμοποιείς την αστρολογία για βοήθημα. Οπότε ας δούμε με ποιον ηθοποιό του παλιού, κλασικού Hollywood θα μπορούσε το κάθε ζώδιο να είναι κολλητός και γιατί.

Κριός

Λούσυ Μπολ: Είσαι ενεργητικός και με αυτοπεποίθηση. Σε ελκύουν άτομα -και ζώδια- που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως οι Λέοντες. Επίσης είστε και οι δυο πρωτοποριακοί και δεν φοβάστε να ξεχωρίσετε. Μια από τους πιο θρυλικούς Λέοντες του παλιού Hollywood ήταν η Λούση Μπολ. Πρωτοπόρα και μοναδική.

Ταύρος

Ίνγκριτ Μπέρκμαν: Αγαπάς τα όμορφα πράγματα και δεν αντέχεις τους μίζερους ανθρώπους. Είσαι φύση καλλιτεχνική, με έξτρα σαγηνευτικό χαρακτήρα, ενώ τα υλικά αγαθά δεν σου περνούν απαρατήρητα. Ένας Παρθένος είναι ο φίλος που σου πάει γάντι. Η απόλυτη σταρ του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, και πρωταγωνίστρια της θρυλικής ταινίας Casablanca, η Ίνγκριτ Μπέρκμαν θα ήταν η ιδανική σου κολλητή.

Δίδυμος

Κλάρκ Μπέιμπλ: Η περιέργεια σου και η αγάπη σου για τις βαθιέ συζητήσεις είναι χαρακτηριστικά του ζωδίου σου. Την κυκλοθυμία σου όμως μόνο ένα ζώδιο μπορεί να την αντέξει, ο Υδροχόος. Ποιος είναι ο πιο θρυλικός Υδροχόος του παλιού καλού σινεμά; Ο Κλάρκ Μπέιμπλ, ο γοητευτικός επισκέπτης του Gone With The Wind θα μπορούσε να γίνει ο τέλειος κολλητός για σένα.

Καρκίνος

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Ο Καρκίνος είναι ασταμάτητος, δημιουργικός, και συναισθηματικά ευφυής. Ο καλύτερός σου φίλος λοιπόν είνα ο Ιχθύς, καθώς πέρα από το στοιχείο του νερού, μοιράζεστε και την ενσυναίσθηση προς τις ανάγκες και τα συναισθήματα των γύρω σας. Περιβόητα αισθηματίας και βαθιά ευαίσθητη, η κολλητή σου δεν είναι άλλη από την Ιχθύ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Λέων

Κερκ Ντάγκλας: Λατρεύεις τις περιπέτειες και απολαμβάνεις την αδρεναλίνη. Σε αυτή σου την ενστικτώδη ανάγκη, έρχεται να κολλήσει τέλεια ο Τοξότης, επίσης γνωστός για την εμμονή του με την εξερεύνηση και το καινούργιο. Ο Κερκ Ντάγκλας θα ήταν ο τέλειος φίλος για εσένα, ως χαρακτηριστικό δείγμα Τοξότη.

Παρθένος

Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ: Είσαι το πιο εργατικό ζώδιο και έχεις οξυμένη αντίληψη, ενώ ευχαριστιέσαι την χαλαρή παρέα με φίλους. Μαζί με τον επίσης πολύ στοχοπροσηλωμένο Αιγόκερω, θα γινόσασταν οι καλύτεροι φίλοι. Ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ ήταν Αιγόκερως και θα περνάγατε τέλεια μαζί.

Ζυγός

Μέριλιν Μονρόε: Έχεις μεγάλη ανάγκη από αρμονία, συμμετρία και ισορροπία. Επίσης εκτιμάς την ομορφιά σε κάθε της μορφή και χρειάζεσαι την τέχνη στην ζωή σου. Το ιδανικό σου ταίρι για φιλία είναι ξεκάθαρα ο Δίδυμος. Μοιράζεστε την αγάπη για ζωή και διασκέδαση και επίσης ο δίδυμος μπορεί κάπως να ισορροπήσει την τάση σου για υπερανάλυση με τον αυθορμητισμό του. Η Μέριλι Μονρόε θα ήταν η αγαπημένη σου κολλητή.

Σκορπιός

Τζιν Ρότζερς: Σε διακρίνει η ακεραιότητα χαρακτήρα και η εξωστρέφεια. Παθιάζεσαι με ότι καταπιάνεσαι, δεν φοβάσαι να έρθεις σε αντιπαράθεση και συχνά γίνεσαι ο leader της παρέας. Το ζώδιο που θα σου κάτσει σίγουρα ταμάμ σαν φίλος είναι ο Καρκίνος, αφού θα ισορροπήσει με την ήσυχή δύναμή του την έντονη προσωπικότητά σου. Ο απόλυτος Καρκίνος του παλιού Hollywood, δεν είναι άλλη από την Τζιν Ρότζερς.

Τοξότης

Μάρλον Μπράντο: Ο Τοξότης και ο Κριος ως δυο ζώδια της φωτιάς, ταιριάζουν άψογα. Ως Τοξότης, χρειάζεσαι κάποιον να σε φέρει στην γη, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί σε ένα βαθμό να ακολουθήσει τον τρόπο ζωής σου, που είναι στα κόκκινα. Ποιος θα ήταν αυτός στο Old Hollywood; Μα ο Μάρλον Μπράντο φυσικά.

Αιγόκερως

Όντρεϊ Χέπμπορν: Είσαι πειθαρχημένος, αξιόπιστος και με μια φυσική τάση για ηγεσία, ενώ σαν ζώδιο της γης είσαι πρακτικός και πατάς καλά στα πόδια σου. Ο Ταύρος είναι το τέλειο ταίρι σου, αφού έχει την ίδια σταθερότητα και ηρεμία, ενώ είναι γνωστός για την μακροβιότητα των σχέσεών του. Η Όντρεϊ Χέπμπορν θα μπορούσε να ήταν κολλητή σου.

Υδροχόος

Γράουτσο Μάρξ: Είσαι περιβόητος για την αντικομφορμιστική σου φύση, τα βαθιά σου ερωτήματα για την ζωή και το κεφάλι σου που είναι διαρκώς ανάμεσα στα σύννεφα. Το ζώδιο του Ζυγού, γνωστό για την εξωστρέφειά του και την διπλωματία του, έχει επίσης στην βάση του χαρακτήρα του την ίδια ανάγκη για πνευματική αναζήτηση. Ποιος καλύτερος για κολλητός από τον Γκράουτσο Μάρξ, τον διανοούμενο κωμικό του παλιλού Hollywood;

Ιχθύς

Μπάρτ Λάνγκαστερ: Ο Ιχθύς προτιμάει να βρίσκεται σε παρέες με λίγους ανθρώπους, ενώ μπορεί να περάσει πολύ καλά και μόνος του. Με τον Σκορπιό μοιράζονται την έντονη σύνδεση με τα συναισθήματά τους, αλλά και των άλλων και σίγουρα ο δημιουργικός Ιχθύς βρίσκει το δυναμικό ζώδιο του Σκορπιού χαρισματικό και γοητευτικό. Ο ιδανικός σου φίλος δεν είναι άλλος από τον Μπάρτ Λάνγκαστερ.