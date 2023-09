Ζώδια Οκτωβρίου: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Οκτώβριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τον αξιοποιήσει στο έπακρο

Κριός

Μήπως είχες πιστέψει ότι το σύμπαν θα σε άφηνε παραπονεμένο αυτόν το μήνα; Όχι βέβαια! Ένας μήνας που θα θελήσεις να κοιτάξεις τις διαπροσωπικές σου ερωτικές σχέσεις εξονυχιστικά, που θα θες να το ζήσεις στα άκρα και μάντεψε; δεν θα είναι δική σου παρόρμηση!

Η απάντηση για τον χαμούλη που θα κάνεις στις σχέσεις σου, ακούει στο όνομα έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί στις 14 του Οκτωβρίου και στο μάτι του κυκλώνα θα βρεθούν όσοι έχουν γενέθλια κοντά 7-12 Απριλίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Αν μια σχέση δεν είχε γερά θεμέλια ήρθε μάλλον η ώρα ή να ρίξεις τον εγωισμό σου -δύσκολο για Κριό το ξέρω, αλλά όχι ανέφικτο – και να αρχίζεις να την «χτίζεις» ή να την τελειώσεις ώστε να προχωρήσεις σε κάτι νέο. Σκοπός δεν είναι να σε τιμωρήσει το σύμπαν, αλλά να μάθεις να χτίζεις ουσιαστικές σχέσεις με τους γύρω σου και ειδικά με τα άτομα που αποφάσισες να βάλεις μόνιμα στη ζωή σου. Θα θελήσεις να δεις τι θα κάνεις τελικά με τις σχέσεις σου, οπότε ή θα φτιάξεις ότι φτιάχνεται ή θα πετάξεις ότι πλέον δεν σου προσφέρει χαρά. Βασικό σου μέλημα θα είναι οι ανάγκες σου.

Αν είσαι όμως ελεύθερος κ μοιραίος Κριός η νέα Σελήνη – που σημαίνει πάντα νέα ξεκινήματα- πέφτει στον τομέα των σχέσεων σου. Δεν αποκλείεται λοιπόν, μέσα στον μήνα αυτόν να κάνεις μια νέα γνωριμία η οποία πραγματικά θα σου αλλάξει την κοσμοθεωρία σου. Ο Οκτώβριος αφορά και τις επαγγελματικές σχέσεις. Οπότε αν κάποιος προϊστάμενος νιώθεις ότι δεν εκτιμά τις δυνατότητες σου και θέλεις να το συζητήσεις σε βάθος σου προτείνω να είσαι πιο διαλλακτικός όχι εριστικός, εκτός αν έχεις βρει αλλού εργασιακή στέγη, οπότε αν θέλεις να τα γκρεμίσεις όλα τότε ναι μπορείς ώστε να δημιουργήσεις στη συνέχεια κάτι νέο στην καριέρα σου. Οι ημέρες που μπορεί να υπάρξουν εντάσεις σε θεματα καριέρας είναι στις 9, 10 και 21 του μήνα. Οι ημέρες που υπάρχει εύνοια στα επαγγελματικά σου είναι 3, 22 και 31 Οκτωβρίου.

Κάτι ακόμα που πρέπει να θυμάσαι για αυτόν τον μήνα αγαπημένε Κριέ είναι ότι προς τα τέλη του μήνα θα σου δοθεί η ευκαιρία μέσα από επαφές με άλλους να βρεις έναν έξτρα πόρο οικονομικό. Θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδος επίσης να τακτοποιήσεις κάτι οικονομικές εκκρεμότητες που είχαν προκύψει και αφορούσαν είτε διαχείριση οικονομικών τρίτων ή δάνεια και χρέη σε εφορία ή τράπεζες ή ακόμα και κάποια υπόθεση με κληρονομικά που μπορεί να σε ταλαιπωρεί γραφειοκρατικά.

Ταύρος

Ένας μήνας για εσάς τους Ταύρους που επιτέλους θα μπορέσετε να ξεδιαλύνετε τι θέλετε από τις σχέσεις σας και τις συνεργασίες σας και να έρθετε πιο κοντά στην επίτευξη των επιθυμιών σας.

Η αλήθεια είναι ότι ο μήνας Οκτώβριος έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα για εσάς και το ενδιαφέρον σας πέφτει στο πρώτο μισό του μήνα στη δουλειά σας και στη διαχείριση της καθημερινότητας σας και δευτερευόντως στα αισθηματικά σας. Στις αρχές του μήνα, στις 9 συγκεκριμένα, η Αφροδίτη αλλάζει επιτέλους ζώδιο και μπαίνει στην Παρθένο. Δύσκολη θέση για την ίδια την Αφροδίτη μεν, ευνοεί εσάς δε. Την επόμενη μέρα 10 Οκτωβρίου όμως η Αφροδίτη συναντά απέναντί της τον Κρόνο και αυτή είναι μια αστρολογική συνθήκη συναισθηματική ψυχρότητας και δύσκολων συζητήσεων στα ερωτικά. Εκεί τα πράγματα λίγο ζορίζουν ειδικά για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί τέλη Απριλίου. Ενδεχομένως να προκύψουν κάποια καβγαδάκια με το σύντροφο ή να βιώσετε ένα αίσθημα δυσφορίας και περιορισμού.

Στις 14 του μήνα η Ηλιακή Έκλειψη που επηρεάζει κυρίως έχουν γεννηθεί μεταξύ 8-13 Μαΐου, σε βάζει στην πρίζα και σε φέρνει προ των ευθυνών σου για να ξεκαθαρίσεις μια και καλή το τοπίο στον εργασιακό σου χώρο. Ίσως να μην θέλεις να έρθεις σε ρίξεις ή συγκρούσεις αλλά πίστεψε με αργότερα αυτό θα σε βοηθήσει σημαντικά στην εξέλιξη σου. Παράλληλα η έκλειψη αυτή αλλά και το διάστημα μέχρι 14 μέχρι 21 Οκτωβρίου σου φωνάζει να φροντίσεις και την υγεία σου και να κόψεις τοξικές συνήθειες καθώς η αυξημένη κόπωση δε θα σου αφήσει και πολλά περιθωρια να αγνοήσεις το restart ευεξίας.

Το «καλό» του μήνα το κρατάω για το τέλος και αυτό φυσικά δεν είναι άλλο από την Σεληνιακή Έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου και θα επηρεάσει κυρίως όσους έχουν γενέθλια μεταξύ 22-28 Απριλίου. Αυτή η έκλειψη έχει σκοπό να αφυπνίσει μέσα σου το πείσμα σου ώστε να πάρεις πρωτοβουλίες στο θέμα έρωτας. Το διάστημα του μήνα που ευνοεί πολύ την ερωτική σου ζωή είναι από 22 μέχρι τέλος του μήνα. Αν έχεις μια σχέση η οποία βλέπεις να μην προχωρά όπως θες και θέλεις να πεις κάτι στο σύντροφό σου αλλά φοβάσαι την αντίδρασή του, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις μια καλή κουβέντα ώστε να μάθεις τι γίνεται και να αποφασίσεις πως θα προχωρήσετε μαζί μπροστά. Μη φοβηθείς να διεκδικήσεις και να συγκρουστείς αγαπημένε Ταύρε αν είναι να έρθεις πιο κοντά σε αυτά που θες να πετύχεις και στον έρωτα, γιατί τα τελευταίο μέρος του μήνα μπορεί να πάει την υπάρχουσα σχέση σου στο επόμενο σκαλοπάτι.

Αν από την άλλη αν είσαι single το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα σου δίνει άπλετες ευκαιρίες για μια νέα σχέση με μπόλικη δόση έρωτα και ενθουσιασμού. Ειδικότερα στις 22 & 31 Οκτωβρίου ο έρωτας μπορεί να έρθει πολύ ξαφνικά! Πρόσεξε μου μόνο στις 29 Οκτωβρίου που λεκτικά μπορεί να ανεβάσουν λίγο παραπάνω τους τόνους με το άτομο που σε ενδιαφέρει.

Δίδυμοι

Ο Οκτώβριος για εσάς τους Διδύμους είναι ένας μήνας αλλαγών ο οποίος αν χειριστείτε σωστά τις καταστάσεις θα εξελιχθεί σε πολύ δημιουργικό και γόνιμο διάστημα.

Στις αρχές του μήνα δεν αποκλείεται να σας απασχολήσει ένα θέμα σπιτιού ή μια αλλαγή στα επαγγελματικά σας. Είναι πιθανό αν ψάχνατε δουλειά τώρα να σας γίνει μια επαγγελματική πρόταση ή να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με το αφεντικό σας για κάποια προαγωγή. Ακόμα, δεν είναι καθόλου απίθανο να μπείτε στη διαδικασία να αλλάξετε σπίτι ή να κάνετε μια μεγάλη ανακαίνιση σε αυτό που ήδη μένατε.

Αργότερα στα μέσα του μήνα, η Ηλιακή Έκλειψη που πραγματοποιείται στις 14 του μήνα επηρεάζει ειδικά τα ερωτικά των γεννημένων μεταξύ 8-13 Ιουνίου. Θα είναι μια περίοδος όπου για περίπου 10 μέρες, 12 με 21 Οκτωβρίου, θα ζήσετε αρκετά δυνατές στιγμές στον ερωτικό τομέα. Είτε θα ερωτευθείτε κεραυνοβόλα όσοι είστε αδέσμευτοι, είτε τα ερωτικά σας από εκεί που ήταν σε μια άνευρη κατάσταση, ξαφνικά θα αρχίσουν να αποκτούν πολύ ενδιαφέρον. Πάθη, εντάσεις και ίντριγκες δεν θα λείψουν από το μενού όμως, προσέξτε ιδιαίτερα στις 21 Οκτωβρίου γιατί το πάθος μπορεί να γίνει εμμονή με κτητικές διαθέσεις και να σας ξεφύγει ο έλεγχος

Το ίδιο διάστημα θα έχετε έντονα δημιουργικό οίστρο και θα μπορείτε να βάλετε μπρος σχέδια τα οποία είχαν μείνει στο πίσω μέρος του μυαλό σας.

Στις 22 Οκτωβρίου ο κυβερνήτης σας Ερμής μπαίνει στο ζώδιο του Σκορπιού και εδώ θα δημιουργηθεί μια άκρως ευνοϊκή συνθήκη για τα επαγγελματικά σας. Αν θέλατε καιρό να διεκδικήσετε κάτι πάνω στη δουλειά σας αυτό το διάστημα θα σας βοηθήσει σημαντικά ώστε να το πετύχετε.

Η Σεληνιακή έκλειψη στις 28 Οκτωβρίου και για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά, σας καλεί να ξεκινήσετε ένα ταξίδι ψυχολογικής ενδοσκόπησης. Μια περίοδος που θα θελήσετε να τα βάλετε κάτω τα πράγματα που έχετε κάνει μέχρι στιγμής και να κάνετε έναν μίνι απολογισμό για το τι έχει πάει καλά, τι όχι και τι πρέπει να φύγει άμεσα από τη ζωή σας ώστε να βρείτε τις ισορροπίες σας. Θα κριθεί αναγκαίο αυτό τον μήνα η τοξικότητα, σε όλες τις μορφές της από κακές συνήθειες εώς και ανθρώπους, να φύγει από τη ζωή σας με κάθε τρόπο.

Καρκίνος

Ο μήνας Οκτώβριος για σένα φίλε Καρκίνε ξεκινάει ήρεμα και ευτυχώς χωρίς εντάσεις μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Αργότερα όμως τα γεγονότα τα οποία θα προκύψουν θα δώσουν έντονο πλουραλισμό στη διάθεση σου. Στις 3 Οκτωβρίου θα υπάρχει μια εκ βαθέων επικοινωνία στον ερωτικό τομέα και παράλληλα την ίδια μέρα θα δεχτείς και εύνοια στον οικονομικά σου με μια αύξηση μισθού ή ένα bonus ως αποζημίωση των εργασιακών σου κόπων. Από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τέλος του μήνα η Αφροδίτη αλλάζει θέση και μπαίνει σε αυτό το φιλικό για σένα ζώδιο της Παρθένου, που θα σου φέρει εύνοια σε επικοινωνιακό επίπεδο με λαμπρές ιδέες αλλά θα είσαι και στην ευχάριστη θέση να υπογράψεις σημαντικά συμβόλαια. Παράλληλα μπορείς να βάλεις και καινούργια άτομα στη ζωή σου ανοίγοντας τον κύκλο σου καθώς επίσης να έρθεις πιο κοντά με άτομα τα οποία μπορεί να έχεις απομακρυνθεί.

Το τριήμερο που θα προκαλέσει την πρώτη έντονη παραφωνία των ήρεμων ημερών σου θα είναι 9 με 11 Οκτωβρίου όπου οι βασικοί πυλώνες της ζωής σου θα μπουν σε mode «πύργος της Βαβέλ». Στις 9 Οκτωβρίου θα υπάρξουν εκρήξεις θυμού στην ερωτική σου σχέση ή στον γάμο που μπορεί να προκύψουν απο αίτιο συγκατοίκησης. Στις 10 Οκτωβρίου δείξε προσοχή στις μετακινήσεις σου και στο μεταφορικό σου όχημα. Ενώ στις 11 Οκτωβρίου αρχίζουν τα προεόρτια της έκλειψης που έρχονται να ανοίξουν παλιές πληγες που αφορούν την (αν)ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια, εδώ θα χρειαστεί μια εκ νέου καλή ζυγοστάθμιση. Να θυμάσαι επίσης πως ό,τι βιώνεις μέσα στο σπίτι το αντανακλάς σαν συμπεριφορά και στον εργασιακό σου χώρο και τούμπαλιν, οπότε δώσε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.

Στο βασικό μενού λοιπόν για σένα των άστρων είναι η Ηλιακή Έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί στις 14 του μήνα, από την οποία θα επηρεαστούν πιο πολύ οι Καρκίνοι οι οποίοι έχουν γενέθλια μεταξύ 10 και 14 Ιουλίου. Η προσοχή σου λοιπόν, για τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο θα είναι στραμμένη σε θέματα σπιτιού και καριέρας.

Εάν είσαι δηλαδή σε μία διαδικασία μετακόμισης ή σκέφτεσαι να επενδύσεις σε μια σοβαρή ανακαίνιση στο σπίτι, ίσως προκύψουν κάποια θέματα -είτε αυτό είναι τσακωμοί με συγγενείς, το σύντροφό σου, είτε οικονομικής φύσεως- τα οποία θα ζητήσουν την άμεση λύση τους προκειμένου να προχωρήσετε μπροστά.

Από την άλλη αν σε απασχολεί ένα θέμα εργασιακό, καλό θα ήταν να κάνεις μια συντηρητική συζήτηση με τους ανωτέρους σου. Σε καμία περίπτωση μην βάλεις σε mode on το εριστικό σου ύφος γιατί μόνο χαμένος θα βγεις. Απέφυγε συζητήσεις επαγγελματικών στις 14 & 15 του μήνα και προτίμησε να τις κάνεις στις 18, 19 και 20 του μήνα

Ευτυχώς από τις 22 του μήνα γλυκαίνει πολύ το σκηνικό και η σεροτονίνη του έρωτα σου καλμάρει το νευρικό σου σύστημα. Ο μήνας κλείνει με Σεληνιακή έκλειψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 του μήνα. Είναι μια ευνοϊκή έκλειψη η οποία θα σε βοηθήσει σε θέματα αισθηματικής φύσεως, έντονης διασκέδασης και δημιουργικού οίστρου. Ο μήνας μπορεί να κλείσει με μια γνωριμία η οποία θα προκύψει από κοινές δραστηριότητες με φίλους ή μέσω διασκέδασης. Στο μενού της έκλειψης last but not least είναι επίσης και θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες των παιδιών αν είσαι γονιός καθως όμως και μιας πιθανής εγκυμοσύνης!

Λέων

Να σε ενημερώσω Λέοντα πως είσαι προ των πυλών μεγάλων αλλαγών και ο Οκτώβριος λειτουργεί σαν test-drive ώστε να μπορέσεις να απολαύσεις πιο ήρεμους μήνες στο εγγύς μέλλον. Ο μήνας αυτός φέρνει στο προσκήνιο πρακτικούς τομείς της ζωής σου για ρεκτιφιέ όπως σπίτι, καριέρα, χρήματα και μετακινήσεις. Μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου εκμεταλλεύσου την τελευταία χρυσόσκονη της Αφροδίτης στο ζώδιο σου που σου χαρίζει ομορφιά, καλή διάθεση, δημοφιλία και ερωτισμό γιατι μετα από 9 εώς τέλος του μήνα η Αφροδίτη μεταμορφώνεται σε τζίνι για οικονομικές ευχές. Οι ιδανικές ημέρες για εντυπωσιακή εξέλιξη στα εισοδήματα σου από τον εργασιακό τομέα (και όχι από τζόκερ) είναι 3, 9, 22 και 31 Οκτωβρίου. Στις 13, 22 και 24 του μήνα θα προκύψουν καταστάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να σου πάρουν ένα μεγάλο βάρος οικογενειακών χρεών από πάνω σου σε και θα σε ανακουφίσουν. Οι 22η και 31η Οκτωβρίου κρύβουν και μια ευκαιρία διαμαντάκι για την επαγγελματική σου εξέλιξη που θα ενισχύσει το εργασιακό σου status, εκμεταλλεύσου καταλλήλως!

Τα μέσα του μήνα είναι γεμάτα από επικοινωνία, συζητήσεις και μετακινήσεις ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει κάποιο ταξίδι επαγγελματικής φύσεως ή ακόμα και για προσωπική διασκέδαση. Πάρα πολύ πιθανό, στα μέσα του μήνα να προκύψουν γνωριμίες και συναντήσεις με άτομα τα οποία στο μέλλον θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική σου πορεία.

Επιπλέον, ίσως να θελήσεις να ξεκινήσεις ένα επιπλέον δίπλωμα ή ένα επιμορφωτικό σεμινάριο ώστε να συμπληρώσεις γνώσεις με ένα καλό πτυχίο το οποίο στο μέλλον θα σου εξασφαλίσει μεγαλύτερα ανοίγματα επαγγελματικής φύσεως. 3, 5, 18 και 19 του μήνα ευνοούνται θέματα εκπαίδευσης αλλά παράλληλα και νομικών υποθέσεων.

Στις 28 του μήνα χρειάζεται να δείξεις λίγη προσοχή στον εργασιακό σου χώρο γιατί ενδεχομένως να αισθανθείς ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να σε διαβάλλουν ή να σε μπλέξουν σε ίντριγκες. Επίσης, θα πρέπει να προσέξεις τις τελευταίες μέρες του μήνα τις εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα στον οικογενειακό σου χώρο και να σου προκαλέσουν εκνευρισμό και απογοήτευση. Χρειάζεται βεβαίως μέσα σε όλα αυτά να βάλεις και ένα όριο μεταξύ του προσωπικού και του επαγγελματικού σου χρόνου, καθώς ενδέχεται να υπερφορτώσεις τον εαυτό σου με πράγματα με τα οποία δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις την πραγματικότητα και έτσι να ροκανίσεις τα αποθέματα ψυχικών αντοχών σου

Παρθένος

Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα για σένα φίλε Παρθένε έχει να κάνει με το πως να βρεις νέους τρόπους να αυξήσεις το εισόδημά σου ή να δημιουργήσεις νέες πηγές αλλά και πώς να αποφύγεις λακκούβες στην σωστή οικονομικη διαχείριση. Ήδη από τις 5 Οκτωβρίου ο κυβερνήτης σου Ερμής από τον Ζυγό βάζει το οργανωτικό σου δαιμόνιο (ναι αυτό με την υπερανάλυση και το xls) σε mode on για να κάνεις σοβαρό και βιώσιμο οικονομικό πλάνο, δίνοντας σου εύνοια και σε επενδύσεις. Οι ημέρες που θα σε ευνοήσουν σε αυτό το project είναι οι 5, 14 με ιδιαίτερη μνεία, 18, 19 και 20 του μήνα. Να σου τονίσω εδώ οτι Ηλιακή έκλειψη αλλά ταυτόχρονα και νέα Σελήνη (νέα ξεκινήματα) στις 14 του μήνα είναι μια πολύ αβανταδόρικη ημέρα για σένα που έρχεται να ρίξει φώς και τύχη στην αύξηση των εισοδημάτων σου και να ξεκινήσεις την εφαρμογή του νέου πλανου μεχρι και 27 Οκτωβρίου, εκμεταλλεύσου την εύνοια. Οι ημέρες που δεν θα έχεις τόση διαύγεια στα οικονομικά και προτείνεται από τα άστρα σιωπή και επανεξέταση είναι οι 9, 11, 15 και 21 Οκτωβρίου. Προσοχή ιδιαίτερα στις 11 του Οκτώβρη καθώς ένας λάθος υπολογισμός ή μια υπερεκτίμηση δυνάμεων πάνω σε θέματα διαχείρισης χρημάτων είναι ικανά να πυροδοτήσουν το OCD σου και να σε βγάλουν εκτός προϋπολογισμού.

Στα πολύ καλά του μήνα είναι η Αφροδίτη η οποία θα μπει στο δικό σου ζώδιο και θα καταφέρει να μεταδώσει τη λάμψη της και τη γοητεία της πάνω σου με έντονη την τάση της εξωτερικής και εσωτερικής σου ανανέωσης. Έτσι θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή σου και σίγουρα θα πάρεις τα πάνω σου για να διεκδικήσεις και στον έρωτα αυτά που θες. Εξαιρετικές ημέρες για τα ερωτικα σου είναι οι 3, 13, 22 και 24 με έμφαση στα καλά ερωτικά vibes των επικοινωνιών στις 3 του μήνα. Υπάρχει όμως και μια βιτριολική όψη (εκπέμπω SOS) στις 10 Οκτωβρίου που μιλάει για τόσο ψυχρό κλίμα στα ερωτικά σου που μπορεί μεχρι και να διαλύσει την υπάρχουσα σχέση σου ή κάποια σχέση που τώρα ξεκινάει.

Προς τα τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 28, ειδικά αν είσαι γεννημένος μεταξύ 26 με 30 Αυγούστου, θα επηρεαστείς από την Σεληνιακή έκλειψη, η οποία θα ευνοήσει και θα ενισχύσει θέματα επικοινωνίας και μετακινήσεων. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν εκεί κοντά να ακούσεις για μια πρόταση για ένα ταξίδι ή ακόμα να πραγματοποιήσεις μια μετακίνηση η οποία θα αλλάξει το ρου της επαγγελματικής σου ζωής. Επαφές με άτομα από το εξωτερικό ευνοούνται επίσης πάρα πολύ. Αυτή η έκλειψη σε βοηθάει να αγοράσεις και ένα νέο μεταφορικό μέσο.

Ζυγός

Με μια εσωστρέφεια ξεκινά ο μήνας για εσάς τους Ζυγούς ώστε αργότερα να αποδειχθείτε οι πρωταγωνιστές του μήνα. Τις πρώτες 10 μέρες του μήνα λοιπόν, θα νιώσετε την ανάγκη να αποτραβηχτεί από τους πάντες και τα πάντα, αυτή η περίοδος θα είναι ιδανική για να μπορέσετε να βγάλετε από τη ζωή σας οτιδήποτε τοξικό υπάρχει από κακές συνήθειες εως και ανθρώπους που ενοχλούν την εσωτερική σας αρμονία. Στις 10 του μήνα καλό είναι να δώσετε λίγο παραπάνω προσοχή καθώς ένα θέμα υγείας που είχατε επιμελώς βάλει κάτω από το χαλί θα θελήσει να βγει στην επιφάνεια, και αυτό να σας βάλει σε νέες πρωτοβουλίες για να επαναφέρετε την ευεξία σας. Στις 10 του μήνα επίσης υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να σας βγάλει και εκτός εαυτού και το εργασιακό σου περιβάλλον.

Αργότερα από τις 13 του μήνα και μετά είναι πιθανόν να λάβετε ευχάριστα νέα σχετικά με ένα project το οποίο μπορεί εσείς να μην το πιστεύατε πολύ αλλά τελικά θα ευδοκιμήσει στον εργασιακό τομέα και μπορεί να αποδώσει και οικονομικά. Τα οικονομικά σας αυτόν τον μήνα χρειάζονται στήριξη καθώς θα έχετε έντονη τάση δανεισμού με τον Άρη να περνά στο ζώδιο του Σκορπιού και guess what η αστρική πρόνοια φροντίζει για αυτό. Οι ημέρες που θα σας βοηθήσουν πολύ στην καλυτερευση των οικονομικών σας είναι αρκετες και είναι οι εξής: 13, 22, 24, 28 και 29 Οκτωβρίου, όπου στις 28 & 29 θα ξεπληρώσετε και χρέη που σας ήταν βάρος για πολύ καιρό. Ο Ερμής θα παραμείνει στο δικό σας ζώδιο το μεγαλύτερο μέρος του μήνα και θα σας βοηθήσει να μεταλλαχτείτε σαν άλλος Νιο με διπλωματικές υπερδυνάμεις ώστε να αποφύγετε καταστάσεις και σκηνικά που θέλουν να διαταράξουν το Matrix σας.

Στα απαιτητικά τώρα το μήνα, η Ηλιακή Έκλειψη στις 14 του μήνα θα επηρεάσει άμεσα όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ 11 και 17 Οκτώβρη. Τι θέλει από τη ζωή σας η Έκλειψη; Αυτό που απαιτεί είναι να βγείτε μπροστά και να διεκδικήσετε πράγματα και άτομα. Να αποβάλλετε οτιδήποτε δεν σας προσφέρει κάτι στη ζωή σας πρακτικά. Τολμήστε να κάνετε ριζικές αλλαγές ώστε να κάνετε ένα ωραιότατο launch στον κόσμο με τον νέο σας εαυτό. Πολύ πιθανό αυτές οι αλλαγές να μην αρέσουν σε κάποιους οπότε έσω έτοιμος καθώς είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν εντάσεις, το θέμα όμως τώρα είσαι εσύ και μόνο εσύ!

Ολοκληρώνοντας αυτόν τον μεταμορφωτικό μήνα να ξέρετε ότι αν σας απασχολούσε ένα θέμα κληρονομικό μία κατάσταση με οικονομικά γονιών, η Σεληνιακή Έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί στις 28 του μήνα θα σε βοηθήσει να βρείτε λύσεις και έτσι να επανέλθει η ηρεμία κυρίως στα οικονομικά σας που τόσο ψάχνετε να βρείτε το τελευταίο διάστημα. Στο ερωτικό σκηνικό υπάρχει μια σταθερή ατμόσφαιρα με εύνοια και συντροφική διάθεση ιδιαίτερα στις 3, 5, 18 & 19 Οκτωβρίου. Προσοχή μόνο σε λόγια που μπορεί να πονέσουν στις 15 του μήνα

Σκορπιός

Έχεις πεισμώσει και θέλεις επιτέλους να δεις τους στόχους σου να πραγματοποιούνται. Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας κατά τον οποίο θα μπορέσεις να φτάσεις τους στόχους σου και να τελειώσεις οριστικά καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν πια. Ιδιαίτερα τις πρώτες 10 μέρες του μήνα θα διαπιστώσεις ότι έχεις αρκετούς φίλους δίπλα σου οι οποίοι σε καθοδηγούν σωστά και θα σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις αρκετά από τα πράγματα τα οποία είχες σκεφτεί. Στα υπόλοιπα νέα βρίσκεσαι και σε έντονους ρυθμούς διασκέδασης με έμφαση χαρούμενης διάθεσης αλλά και άπλετης δημοφιλίας στις 3, 9, 22 και 31 Οκτωβρίου. Αν βάζεις ειδικα υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές σου έχω καλα νέα με την προϋπόθεση να προσέξεις τις δημόσιες εμφανίσεις σου στις 10 Οκτωβρίου.

Γύρω στις 11 του μήνα δώσε λίγο παραπάνω proderm στην ψυχική σου υγεία αλλά και στην φροντίδα της υγείας σου. Ίσως μάθεις επίσης για κάποιο παρασκήνιο που παιζόταν καιρό τώρα πίσω από την πλάτη σου και θα θελήσεις να αποτραβηχτείς από τα κουτσομπολιά για να αναδιοργανωθείς. Ο Άρης στις 12 του μήνα μπαίνει δυναμικά στο δικό σου ζώδιο και ξαφνικά θα νιώσεις σαν το λαγουδάκι energizer που θα θέλεις να κάνεις τα πράγματα το ένα πίσω από το άλλο. Πρόσεχε μην πάθεις burnout και καείς όμως. Στις 14 του μήνα, η Ηλιακή έκλειψη που θα συμβεί, μπορεί εσένα να μη σε επηρεάζει άμεσα αλλά σου προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να κάνεις μία ενδοσκόπηση, να κοιτάξεις καλά μέσα σου και να δεις σε ποιες καταστάσεις ήσουν λάθος; τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά; ποιοι αξίζουν να είναι στη ζωή σου; Ποιοι είναι οι πραγματικοί σου στόχοι; Ακόμα, αυτή είναι μια ιδανική περίοδος για να κλείσεις και το τσεκ-απ που αποφεύγεις αλλά και να κόψεις βλαβερές συνήθειες.

Ο μήνας για σένα αγαπημένε φίλε Σκορπιέ αρχίζει όμως στην πραγματικότητα στο τέλος. Αυτό που εννοώ είναι ότι θα έρθει η Σεληνιακή Έκλειψη στις 28 του μήνα και μαζί με την Εθνική Γιορτή θα βροντοφωνάξεις και εσύ το δικό σου Όχι. Η Έκλειψη πιάνει ιδιαίτερα όσους έχουν γενέθλια μεταξύ 24 με 1η Νοεμβρίου και απαιτεί ολική αλλαγή σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων. Βάζεις ένα τέλος σε άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον δικό τους κύκλο στη ζωή σου και καις γέφυρες με οτιδήποτε σε πλήγωσε. Αν είσαι στα πρόθυρα χωρισμού τώρα είναι η ιδανική περίοδος να το κάνεις καθώς θα κλείσει το κεφάλαιο μία και καλή και θα μπορέσεις να ξεκινήσεις από την αρχή.

Τοξότης

O Οκτώβριος είναι για σένα φίλε Τοξότη ένας μήνας που όχι μόνο θα καταφέρεις να τα βγάλεις πέρα στη ζούγκλα που λέγεται εργασιακός χώρος με επιτυχία αλλά θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε για χάρη σου και ημέρες καριέρας! H Αφροδίτη με τον Κρόνο παρόλα αυτά θα παίξουν ένα επικίνδυνο ταγκό με τα νεύρα σου στις 10 του μήνα στους τομείς καριέρα και οικογένεια οπότε και θα πρότεινα να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου για οτιδήποτε συμβεί εκείνη την περίοδο. Ευνοϊκότατες ημέρες για επαγγελματική τύχη θα έχεις στις 22 και 31 Οκτωβρίου αλλά κράτα και την 3η μέρα του μήνα όπου μια επαγγελματική συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε συμφωνία με δυνατά οικονομικά κέρδη. Πραγματικά αυτός ο μήνας μέχρι τις 22 σου προσφέρει άπλετες στιγμές διασκέδασης, δημοφιλίας και εξωστρέφειας. Μπορεί τώρα να αποκτήσεις και νέους φίλους που θα έρθουν για να μείνουν. Στα μέσα του μήνα και συγκεκριμένα στις 14, το πλανητικό σκηνικό κάνει διάλειμμα για διαφημίσεις και βάζει μία πολύ ευνοϊκή για σένα Ηλιακή Έκλειψη στο Ζυγό, η οποία σε βοηθά μέσα από φίλους, ή εντελώς μέσα από το διαδίκτυο ( λέγε με και dating apps) να γνωρίσεις και ένα άτομο το οποίο θα έχει σοβαρές προοπτικές και να αναστατώσει ευχάριστα τον αισθηματικό σου κόσμο. Στα πλαίσια του διαλείμματος στις 21 του Οκτώβρη, δώσε προσοχή στα έξοδα που κάνεις. Είπαμε να κάνουμε καλή εντύπωση στο πρόσωπο, όχι να μείνεις ταπί και ψύχραιμος.

Το διάλειμμα κάποια στιγμή όμως τελειώνει όπως και ο μήνας και το σύμπαν φέρνει την Σεληνιακή ‘Έκλειψη στο Σκορπιό, έτσι για να ολοκληρωθεί το σκηνικό.

Βλέπεις, όλο αυτό το διάστημα είχες τεντώσει τα γκάζια σε όλους τους τομείς, οπότε τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις μία σοβαρή συζήτηση με σένα και να δεις: Με καλύπτει αυτή η δουλειά, οι καθημερινές μου συνήθειες, η υγεία μου είναι όπως τη θέλω; Μπορώ να αλλάξω κάτι; Μήπως ήρθε η στιγμή να ζυγίσεις τα υπέρ και τα κατά και αν τα κατά υπερισχύουν,να μπορείς να αλλάξεις από δουλειά μέχρι και καθημερινότητα. Η έκλειψη αυτή θα σου φέρει και μια απότομη εσωστρέφεια μετά το ατελείωτο party και θα το βιώσεις λίγο σαν hangover. Στις 31 του μήνα πάντως θα ανταμειφθείς για μία ευχάριστη εξέλιξη στα επαγγελματικά σου και θα καταλάβεις ότι πήρες τις σωστές αποφάσεις. Happy End!

Αιγόκερως

Από τους πιο απαιτητικούς μήνες για σένα ο Οκτώβριος φίλε Αιγόκερε. Θέματα καριέρας αλλά και ευρύτερα θέματα επίτευξης στόχων μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Ο μήνας ξεκινάει κάπως διπολικά μπορούμε να πούμε από τη μία δηλαδή, σου δίνονται ευκαιρίες μέσα από επαφές με άτομα κύρους ακόμα και για ένα ταξίδι στο εξωτερικό ώστε να πάρεις μία ανάσα από ρουτίνα και υποχρεώσεις καριέρας, από την άλλη όμως θα καταλάβεις σύντομα ότι υπάρχουν άτομα μέσα από το εργασιακό σου περιβάλλον τα οποία σε βλέπουν εντελώς ανταγωνιστικά και θα προσπαθήσουν να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους ώστε να βάλουν εμπόδια στην επαγγελματική σου πορεία. Θα είναι μια περίοδος δηλαδή που ίσως να χρειαστεί να βρεις την χρυσή τομή πριν πέσεις σε αντιπαραθέσεις και διαπληκτισμούς. Προσοχή σε ρήξεις ιδιαίτερα στις 9-11 αλλά και 21 Οκτωβρίου. Το πλανητικό σκηνικό σε βοηθά αρκετά ώστε να κοινωνικοποιηθείς και να γνωρίσεις νέα συναρπαστικά άτομα τα οποία θα ανανεώσουν τη ζωή σου και ίσως στο μέλλον αποδειχθούν χρήσιμα για μια αλλαγή και στην καριέρα σου ειδικότερα στις 13 και 24 Οκτωβρίου.

Ανήμερα της Ηλιακής Έκλειψης στις 14 του μήνα, θα κληθείς να κάνεις ένα καλό ξεκαθάρισμα στον τομέα της καριέρας σου και να βρεις νέους τρόπους να δεις καλύτερα την εν γένει εικόνα που βγάζεις προς στους άλλους. Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να βάλεις προς τα έξω τον καλύτερό σου εαυτό; Tι αλλαγές πρέπει να γίνουν και που είναι απαραίτητο να γίνουν οι συγκρούσεις με τους ανωτέρους σου ώστε να προχωρήσεις μπροστά στη καριέρα σου; Δεν αποκλείεται τώρα και να αποχωρείς από την υπάρχουσα εργασιακή σου στέγη προς μια καλύτερη κατεύθυνση.

Eίναι εξαιρετικά σημαντικό να πούμε εδώ ότι είναι μία περίοδος η οποία μπορεί να φέρει κρίση σε όσους Αιγόκερους είναι παντρεμένοι ή βρίσκονται σε σοβαρή σχέση. Να θυμάσαι ότι στα δύσκολα καταλαβαίνουμε ποιον έχουμε δίπλα μας πραγματικά και όχι στα εύκολα. Το σκηνικό στη συνέχεια αλλάζει, ελαφραίνει κάπως, καθώς στις 28 του μήνα, η Σεληνιακή Έκλειψη θα σε κάνει να επαναπροσδιορίσεις λίγο και τα ερωτικά σου αλλά και να δεις πως θα έρθεις πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων σου. Δεν αποκλείεται λοιπόν, μέσα από μια έξοδο να κάνεις μια νέα γνωριμία αν είσαι ελεύθερος η οποία θα ανατρέψει ό,τι ήξερες μέχρι στιγμής για το τι εστί έρωτας. Το άλλο σενάριο της έκλειψης είναι αν είσαι σε φάση που επιθυμείς έναν απόγονο να έρθουν τα καλά νέα!

Υδροχόος

Ένας μήνας όπου θέλεις να καταφέρεις να ολοκληρώσεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Οκτώβριος για σένα φίλε Υδροχόε, κινείται σε δύο θεματικές. Από τη μία σε ωθεί να κάνεις αλλαγές ριζικές σε θέματα καριέρας και σπιτιού, ενώ από την άλλη σε σπρώχνει ώστε να δικτυωθείς ή ακόμα και να ταξιδέψεις ώστε να προχωρήσεις στην υλοποίηση των στόχων σου. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, σε βρίσκει να προσπαθείς να τα βγάλεις άκρη με ένα μεγάλο project το οποίο έχεις αναλάβει τη διαχείριση του και νιώθεις αρκετά πιεσμένος κουρασμένος καθώς όλο αυτό το διάστημα δεν έχεις πάρει ανάσα και ίσως αισθανθείς ότι “παλεύεις” χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα. Θα υπάρχει όμως trust me! Στις12 του μήνα η είσοδος του Άρη στο ζώδιο του Σκορπιού θα σε κάνει να πεισμώσεις ώστε να καταφέρεις να πραγματοποιήσεις τους επαγγελματικούς σου στόχους. Να σε προετοιμάσω για και για έναν αυξημένο εκνευρισμό στο εργασιακό σου περιβάλλον όμως. Ημέρες που ευνοούνται τα επαγγελματικά σου σχέδια και με οικονομικά οφέλη είναι οι 13, 22, και 24 Οκτωβρίου. Αργότερα στα μέσα του μήνα η ψυχολογία σου φτιάχνει καθώς σου παρουσιάζονται ευκαιρίες για να επιλύσεις ένα νομικό ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό και πλέον ολοκληρώνεται. Επίσης είναι πιθανό να θελήσεις να επεκτείνεις τις γνώσεις σου με ένα παραπάνω πτυχίο. Τέλος, μία είδηση για ένα ταξίδι στο εξωτερικό θα σε κάνει να νιώσεις ανανεωμένος.

Οι τελευταίες δέκα ημέρες του μήνα χρειάζονται όμως ιδιαίτερη προσοχή. Θα είναι μία περίοδος όπου ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις μέσα στο σπίτι οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν και την απόδοση σου στη δουλειά. Η πανσέληνος στις 28 του μήνα, θα σε φέρει προ των ευθυνών σου για όποιες καταστάσεις στη προσωπική ζωή δεν είχες καταφέρει να βάλεις όρια στο παρελθόν. Εάν είσαι παντρεμένος ή σε σοβαρή σχέση, φρόντισε να κάνεις έναν εποικοδομητικό διάλογο καλύτερα από το να τα σπάσεις όλα και έτσι να καταφέρεις να κλείσεις κεφάλαια άσχημα στην ζωή σου. Αν από την άλλη μπορεί να σε απασχολήσουν και θέματα σπιτιού ή οικογένειας. Δεν αποκλείω καθόλου να σκάσει ξαφνικά και ένα θέμα μετακόμισης. Όσον αφορά την καριέρα παρεξηγήσεις και παρανοήσεις είναι μέσα στο μενού, είναι αυτό το έντονο διάστημα που μπορούν να βγουν στην επιφάνεια οι πραγματικές σκέψεις που είχαν οι συνάδελφοι απέναντί σου και να πέσουν οι μάσκες. Αν έχεις αποφασίσει ότι δεν αξίζει, μπορείς να ρίξεις ένα «μπουρλότο» και να προχωρήσεις μπροστά.

Ιχθύες

Ο Οκτώβριος για σένα υπομονετικέ μου Ιχθύ θα εστιάσει κυρίως στη διαχείριση που κάνεις στα οικονομικά σου αλλά θα σε βοηθήσει κιόλας να κάνεις νέες γνωριμίες μέσω μετακινήσεων ώστε να ανοίξεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Παράλληλα θα έχει και ηλιόλουστες ημέρες στα ερωτικά σου αλλα θα υπάρξει και με έντονη καταιγίδα κοντά στις 10 του μήνα. Στις 9, 10 και 21 του μήνα θα πρέπει να προσέχεις με ποιους κάνεις παρέα, καθώς αυτό που σου λένε με αυτό που καταλαβαίνεις, μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και να κρύβει παγίδες.

Στα αισθηματικά σου θα έρθουν άσπρες ημερες (βασικά ροζ) ιδιαίτερα με την έλευση της Αφροδίτης στο αγαπημένο σου ζώδιο αυτό της Παρθένου από 9 του μήνα και μετά που μιλαει για δημιουργία σχέσης! Δυνατή ημέρα για τα ερωτικά σου με έντονο το ενδεχόμενο μιας σημαντικής γνωριμίας που θα έρθει να σε εντυπωσιάσει μέσα από το φιλικό περιβάλλον είναι η 3 Οκτωβρίου! Ενώ στις 22 και 31 Οκτωβρίου δέχεσαι επικοινωνίες ή θα έχεις συναντήσεις βάλσαμο για την ερωτική σου ζωή. Η μεγάλη παραφωνία όμως (ναι υπάρχει και αυτό στο μενού) έρχεται στις 10 του μήνα, -ιδιαίτερα αν έχεις γενέθλια από 19 έως 24 Φεβρουαρίου- μιας και η Αφροδίτη με τον Κρόνο σε προετοιμάζουν για μία αισθηματική απογοήτευση και ένα ψυχρό κλίμα που μπορεί να φτάσει μέχρι και στη διάλυση μιας υπάρχουσας σχέσης ή μιας ιστορίας που είχε αρχίσει και σου άρεσε αρκετα! Αν μπορείς κλεισε τα καναλια επικοινωνίας εκείνη την ημέρα, κρίμα να πάει τόση μηνιάτικη Αφροδιτίσια εύνοια χαμένη

Η Ηλιακή Έκλειψη που πραγματοποιείται στις 14 του μήνα Οκτώβρη θα βγάλει στην επιφάνεια διάφορα θέματα οικονομικής φύσεως κυρίως όμως λάθη στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου. Πρέπει λοιπόν να προσέξεις τις διάφορες οικονομικές αιμορραγίες που θα προκύψουν αυτό το διάστημα για να μην βρεθείς σε δύσκολη θέση. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνεις ισως, είναι, να ορίσεις ένα budget εξόδων για να κάτσεις να σκεφτείς εάν τα έξοδα που κάνεις είναι όντως αναγκαία ή είναι κάποια παρόρμηση της στιγμής. Στη συνέχεια ο μήνας γλυκαίνει κάπως για σένα, καθώς το σύμπαν αποφασίζει να σου χαμογελάσει και να μη σε ταλαιπωρήσει άλλο. Πόση ζημιά άλλωστε μπορείς να κάνεις με το πορτοφόλι σου; (μην απαντήσεις ρητορική ήταν η ερώτηση).

Ο μήνας ολοκληρώνεται με ακόμα πιο καλά νέα καθώς θα υπάρξουν εξελίξεις σε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται είτε με άτομα που είναι στο εξωτερικό, είτε με ένα project το οποίο έχει να κάνει με το εξωτερικό, είτε εσύ ετοιμάζεσαι να φύγεις για σπουδές στο εξωτερικό. Θα δημιουργηθεί μια συνθήκη κατά την οποία εσύ θα βρεθείς από το πουθενά να συζητάς για μετακινήσεις και νέα ανοίγματα στα επαγγελματικά σου. Εννοείται ότι πολύ μεγάλη εύνοια έχεις αν ψάχνεις για μια ευκαιρία να κλείσεις έναν κύκλο ζωής εδώ και να ανοίξεις κάτι καινούργιο στο εξωτερικό.