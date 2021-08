Το απίστευτο challenge της Julia Roberts στον Matthew Perry για να συμφωνήσει να εμφανιστεί στο Friends

Σαν γνήσιες millenialls είμαστε fans των Friends από όσο μπορούμε να θυμηθούμε. Έχουμε παρακολουθήσει τον Ross και τη Rachel να χωρίζουν και να επανασυνδέονται, ενώ έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να τραγουδάει το «Smelly Cat» της Phoebe περισσότερες φορές από ό,τι θα έπρεπε. Πολλοί θυμόμαστε επεισόδια και ατάκες και ένα από αυτά που σίγουρα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, είναι εκείνο με την εντυπωσιακή Julia Roberts.

Το πιο απίστευτο όμως είναι η ιστορία πίσω από αυτή την εμφάνιση, αφού η star δεν είπε αμέσως το «ναι» στην παραγωγή, αλλά ζήτησε κάτι αρκετά παράξενο.

H Julia Roberts έθεσε μία απίστευτη πρόκληση στον Matthew Perry προτού τελικά συμφωνήσει να συμμετέχει ως guest σε ένα special επεισόδιο των Friends το 1996, σύμφωνα με τους δημιουργούς της κλασικής κωμωδίας.

Η σταρ του Hollywood εμφανίστηκε στo διπλό special επεισόδιο "The One After the Superbowl" ως πρώην συμμαθήτρια του Chandler Bing, αλλά μόνο αφού έκανε τον ηθοποιό να της γράψει μια έκθεση για την κβαντική φυσική πρώτα. Θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητική;

Στην 25η επέτειο του επεισοδίου, ο παραγωγός της εκπομπής Kevin Bright, είπε στο The Hollywood Reporter: «Γνωρίζετε την ιστορία του πώς πήραμε την Julia Roberts»; Ο Matthew Perry της ζήτησε να είναι στην εκπομπή. Του έγραψε: «Γράψε μου μια έκθεση για την κβαντική φυσική και θα το κάνω».«Κατάλαβα ότι ο Matthew Perry έφυγε και έγραψε το κείμενο και της το έστειλε με φαξ την επόμενη μέρα». «Η απόκτηση της Julia Roberts ήταν απίστευτα συναρπαστική», πρόσθεσε η συν-δημιουργός Marta Kauffman.

Στο ειδικό επεισόδιο συμμετείχαν επίσης οι guest stars Brooke Shields, Chris Isaak και Jean-Claude Van Damme.